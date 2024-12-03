Тайна раскрыта. Шольц рассказал, что привез в Киев в серебристом чемодане

Журналисты сочли символичным, что вместо кожаной сумки Шольц взял на Украину объемный чемодан. Он пообещал продолжить поддерживать страну и анонсировал новый пакет военной помощи.

Пользователи соцсетей гадали, что именно Шольц мог привезти в Киев в таком багаже. Они выдвинули разные версии, от чая с бутербродами до мини-ракеты Taurus. На пресс-конференции журналистка спросила канцлера о содержимом чемодана, и он раскрыл тайну.

«Насколько подробно вы хотите это знать? <…> По большей части речь идет о дорожных принадлежностях, белье и еще некоторых вещах, которые нужны», - ответил он.

Шольц прибыл на Украину впервые за 2,5 года. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским, мэром Киева Виталием Кличко и объявил о выделении 650 миллионов евро помощи.