Супруги во время ужина случайно нашли жемчужину за 1,3 млн рублей

Тайцы купили на рынке два килограмма моллюсков и приготовили их на ужин. Доедая, мужчина наткнулся в улитке на что-то твердое. Сначала он принял это за камень, но потом вспомнил о существовании жемчужин мело и почитал о ней в интернете.

Неделю спустя супруги отнесли находку в специализированную компанию. Экспертиза показала, что им попалась овальная белая жемчужина весом 1,91 карата. Специалисты выдали сертификат о ее подлинности.

Этот случай стал для пары настоящим чудом. Дело в том, что 29-летний Адисак Сидао работает прорабом, 27-летняя Савитри Сангджан - рядовой сотрудницей компании, а стоимость принадлежащей им жемчужины может достигать 500 тысяч бат.

Уральские шахтеры нашли на глубине 260 метров изумруд весом 1,6 килограмма. Его стоимость оценили в 32 миллиона рублей.