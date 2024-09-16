16 сентября 2024, 03:20

Супруги во время ужина случайно нашли жемчужину за 1,3 млн рублей

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Супруги Адисак Сидао и Савитри Сангджан в Бангкоке приготовили на ужин улиток мело и нашли в одной из них редкую жемчужину весом 1,91 карата. Они смогут выручить за нее до 500 тысяч бат (более 1,3 миллиона рублей), сообщил The Thaiger.

Тайцы купили на рынке два килограмма моллюсков и приготовили их на ужин. Доедая, мужчина наткнулся в улитке на что-то твердое. Сначала он принял это за камень, но потом вспомнил о существовании жемчужин мело и почитал о ней в интернете.

Неделю спустя супруги отнесли находку в специализированную компанию. Экспертиза показала, что им попалась овальная белая жемчужина весом 1,91 карата. Специалисты выдали сертификат о ее подлинности.

Этот случай стал для пары настоящим чудом. Дело в том, что 29-летний Адисак Сидао работает прорабом, 27-летняя Савитри Сангджан - рядовой сотрудницей компании, а стоимость принадлежащей им жемчужины может достигать 500 тысяч бат.

Уральские шахтеры нашли на глубине 260 метров изумруд весом 1,6 килограмма. Его стоимость оценили в 32 миллиона рублей.

Таиланд Деньги
09 сентября 2024, 22:02
Огромный окунь проглотил акулу на глазах у рыбаков
Freepik
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Капитан рыболовного судна Джон Броссард и его экипаж увидели, как гигантский морской окунь-голиаф проглотил черноносую акулу. Это произошло у побережья Гудленда во Флориде, сообщило Daily Star.

Во время рыбалки команда пыталась вытащить акулу на борт, в какой-то момент в воде появились три большие темные фигуры. Они приблизились к месту ловли, а затем один из огромных окуней голиафа целиком проглотил акулу, порвав рыболовную леску.

Броссарда больше всего удивил тот факт, что непрошеные гости порвали леску, рассчитанную на нагрузку более 22 килограммов. По его словам, рыбаки использовали леску с тестом в 50 фунтов, но этого оказалось недостаточно.

Российская косатка ранее целиком проглотила шесть морских выдр , но седьмая застряла у нее в горле. Ученые обнаружили тело млекопитающего на побережье Командорских островов в Беринговом море.

Флорида Акулы
07 сентября 2024, 05:24
Египетские археологи на раскопках в Эль-Бухейра нашли меч фараона Рамзеса II
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Во время раскопок в провинции Эль-Бухейра египетские археологи нашли меч фараона Рамзеса II. Об этом сообщило министерство туризма и древностей страны.

«Египетская археологическая миссия <…> обнаружила ряд архитектурных блоков из самана от военных казарм и складов оружия и продовольствия эпохи Нового царства во время раскопок в археологическом районе Телль-эль-Абкайн», - заявили в министерстве.

Помимо этого, обнаружили некоторые археологические находки и инструменты воинов. По словам генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Мухаммеда Исмаила Халеда, найденные вещи подтвердили историческую значимость форта Эль-Абкайн, который считали одним из мест размещения древней армии Египта.

«Миссия обнаружила длинный меч из бронзы с картушем фараона Рамзеса II», - отметили в ведомстве.

Кроме того, специалисты смогли откопать орудия лова, амулеты и два блока из известняка. На одном из них были написаны титулы Рамзеса II.

Ранее археологи обнаружили древнеримский военный лагерь в Альпах на востоке Швейцарии. Он находится на высоте 2,2 тысячи метров. Лагерь смогли найти при помощи сканирования поверхности планеты. Около него находилось снаряжение римских солдат, оружие, гвозди для обуви и печать легиона, который участвовал в битве.

Египет Оружие
04 сентября 2024, 03:02
Ученые анонсировали победу над смертью. Воскрешение будет реальностью?
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В США заговорили о возможности воскрешения человека. Профессор медицины Сэм Парния заявил, что технологии для возвращения умерших к жизни уже разрабатывают. Об этом сообщила газета Daily Express.

Парния пояснил, что в ходе проведенного исследования ученые из Йельского университета выяснили, как восстановить клетки мозга свиней после смерти. По мнению специалистов, чтобы вновь запустить его функции, может потребоваться несколько часов или дней. А это значит, что и вернуть человека к жизни вполне реально.

«Вы можете обратить смерть вспять, и это не просто желание, это реальность», - процитировала Парнию газета The Telegraph.

Профессор медицины заметил, что в ближайшем будущем такое достижение в науке весьма вероятно. Ученый, который занимается вопросами жизни и смерти свыше 30 лет, считает возможным обратить вспять прекращение работы организма. Он заверил, что эту теорию подтверждают научные работы за последние пять лет.

Исследования Ученые Медицина Наука
02 сентября 2024, 21:25
Индекс запасенной Солнцем энергии достиг рекордного для XXI века показателя
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Индекс солнечного цикла, который показывает накопленную звездой энергию, достиг рекордной отметки для XXI века, хотя этого никто не прогнозировал. Об этом заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в беседе с РИА «Новости».

«Поступили и внесены в мировые каталоги данные по индексу солнечного цикла за август 2024 года. <…> Согласно ним, среднее значение индекса в августе составило 215.5, что стало абсолютным рекордом не только текущего 25-го, но и предыдущего 24-го солнечного цикла», - заявил он.

Богачев отметил, что наиболее высокий уровень активности солнца был только в 2000–2001 годах. Высота цикла в тот период оказалась ниже, чем сейчас, она составила 213. Абсолютный рекорд этого столетия зарегистрировали в июле 2000 года, высота цикла тогда достигла 244.

Ранее Богачев рассказал о крупных вспышках класса Х на Солнце. По его словам, они произошли после серии средних взрывов. Ученый назвал маловероятным влияние вспышек на магнитосферу Земли, потому что после них не выбросило плазму в космос.

Взрывы Рекорды Ученые Космос Солнце Астрономия

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