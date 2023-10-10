Старейший карликовый бегемот умер в зоопарке Ростова-на-Дону

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«Карликовый бегемот такого возраста был единственным в мире и только в нашем зоопарке. Кроме того, Риф был первым карликовым бегемотом, появившимся в России», - отметили в сообщении.

Бегемот родился 7 апреля 1972 года в зоопарке США. В 1973 году он стал обитателем Калининградского зоопарка, где у него появилось потомство. В ростовский зоопарк Рифа привезли в ноябре 1990 года. Здесь для него создали идеальные условия жизни, что и помогло пережить естественный возраст своих сородичей почти на 20 лет.

Ранее в Приморском парке скончался самый знаменитый козел России по кличке Тимур, который прославился дружбой с тигром Амуром. Причиной смерти стали преклонный возраст и остановка сердца.