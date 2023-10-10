Старейший карликовый бегемот умер в зоопарке Ростова-на-Дону
Самый старый карликовый бегемот в мире по кличке Риф умер в зоопарке Ростова-на-Дону. Животному был 51 год, 6 месяцев и 3 дня, сообщила пресс-служба зоосада в Telegram-канале.
«Карликовый бегемот такого возраста был единственным в мире и только в нашем зоопарке. Кроме того, Риф был первым карликовым бегемотом, появившимся в России», - отметили в сообщении.
Бегемот родился 7 апреля 1972 года в зоопарке США. В 1973 году он стал обитателем Калининградского зоопарка, где у него появилось потомство. В ростовский зоопарк Рифа привезли в ноябре 1990 года. Здесь для него создали идеальные условия жизни, что и помогло пережить естественный возраст своих сородичей почти на 20 лет.
Ранее в Приморском парке скончался самый знаменитый козел России по кличке Тимур, который прославился дружбой с тигром Амуром. Причиной смерти стали преклонный возраст и остановка сердца.