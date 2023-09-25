Старейшая в мире женщина отпраздновала 117-й день рождения
Самая старая из ныне живущих женщин в мире отпраздновала свой день рождения. Ей исполнилось 117 лет, сообщило издание Daily Mail.
Жительница Бразилии родилась в 1906 году. Если дату ее рождения подтвердят, это сделает ее на год старше нынешней 116-летней рекордсменки Книги рекордов Гиннесса из Испании.
По данным сайта Книги рекордов Гиннесса, японок Умэмо Сумияму и Коумэ Кодаму, которым 1 сентября исполнилось 107 лет и 300 дней, признали самыми старыми близнецами в мире. Из-за введенных в связи с пандемией COVID-19 ограничений представители Книги рекордов Гиннесса не смогли лично вручить рекордсменкам их сертификаты, поэтому их отправили по почте.
В апреле свой 109-й день рождения праздновала старейшая жительница Великобритании Марджори Ходнетт. По словам британки, так долго ей помогли прожить добрые дела.
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