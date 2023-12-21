Стандарт шаурмы назвали самым нелепой инициативой года в России

«Самый нелепый законопроект года? Наверное, стандарты шаурмы», - признался он.

Склянчук напомнил, что осенью в Москве выбирали мэра. У действующего градоначальника Сергея Собянина, который в итоге и одержал победу, было три соперника - депутаты Владислав Даванков , Дмитрий Гусев и Борис Чернышов.

«Пользуясь правом законодательной инициативы, они всячески фонтанировали идеями - [говорили о] дополнительном выходном 1 сентября, например. Что касается шаурмы: у нас есть популярный вид общепита, есть конкуренция - питерская есть, а московского стандарта нет. Ну, и это была часть предвыборной кампании», - допустил собеседник «360».

По его словам, эта и подобные идеи немного оживили ситуацию накануне выборов и дали возможность повеселиться.