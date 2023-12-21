21 декабря 2023, 23:29

Стандарт шаурмы назвали самым нелепой инициативой года в России

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Некоторые законодательные инициативы в России довольно неоднозначны, а их авторы порой стараются просто привлечь к себе внимание. Руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства, политолог Павел Склянчук в интервью Аксинье Гурьяновой на стриме «360» причислил к таким идеям обсуждения стандарта шаурмы.

«Самый нелепый законопроект года? Наверное, стандарты шаурмы», - признался он.

Склянчук напомнил, что осенью в Москве выбирали мэра. У действующего градоначальника Сергея Собянина, который в итоге и одержал победу, было три соперника - депутаты Владислав Даванков , Дмитрий Гусев и Борис Чернышов.

«Пользуясь правом законодательной инициативы, они всячески фонтанировали идеями - [говорили о] дополнительном выходном 1 сентября, например. Что касается шаурмы: у нас есть популярный вид общепита, есть конкуренция - питерская есть, а московского стандарта нет. Ну, и это была часть предвыборной кампании», - допустил собеседник «360».

По его словам, эта и подобные идеи немного оживили ситуацию накануне выборов и дали возможность повеселиться.

Еда Законы Россия
21 декабря 2023, 14:38
Путин заявил о желании прокатиться по трассе М-12
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин сообщил, что сам рассчитывает прокатиться по автодороге М-12. Его слова привела пресс-служба Кремля.

«Надеюсь, что удастся проехать по этой дороге. Это особое ощущение, если ехать по такой трассе. Хочу пожелать всем водителям получить удовольствие от этого маршрута», - сказал Путин.

В четверг глава государства принял участие в торжественном запуске трассы М-12 от Москвы до Казани. Он отметил, что сроки строительства стали хорошим примером реализации столь масштабного инфраструктурного проекта.

Также Путин отмечал, что по итогам года в стране построят до 31 тысячи километра дорог различного уровня, в том числе и местного значения. Президент назвал принципиальным стратегическим вопросом наличие надежных транспортных артерий в стране.

Дороги Россия Владимир Путин
20 декабря 2023, 17:45
Рассекречена телеграмма советских спецслужб о нападении Германии в 1941 году
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Президентская библиотека впервые опубликовала фотокопию телеграмму советских спецслужб, которая поступила в Москву из Ленинграда 21 июня 1941 года. В шифровке предупреждали, что гитлеровская Германия планирует нападение на СССР.

Оригинал телеграммы хранится в Центральном архиве ФСБ. Рассекреченный документ отправил глава Управления Народного комиссариата государственной безопасности (НКГБ) по Ленобласти Павел Куприн руководителю ведомства Всеволоду Меркулову.

В нем указывали, что немецкая фирма СФГ отзывает своих специалистов из Ленинграда из-за начала войны «в ближайшие дни». По словам историка Алексея Вороновича, телеграмма подтвердила, что советское руководство знало о готовящемся нападении со стороны Германии.

«Как раз 21 июня, в 22:10, состоялось совещание в Кремле по вопросу вероятного нападения в ближайшее время Германии на СССР», - процитировал эксперта ТАСС.

Воронкович добавил, что на этом совещании решили не поддаваться на выпады Германии. В Москве полагали, что немцы совершат какую-то провокацию, а если советские солдаты на нее отреагируют, это станет поводом для войны, пояснил он.

Германия без объявления войны вторглась в СССР утром 22 июня 1941 года, операция получила название «Барбаросса». Немецкое руководство надеялось одержать быструю победу, однако советская армия к 1945 году полностью разбила противника.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия как правопреемница СССР не дает покоя западным государствам. После развала Советского Союза они планировали «расчленить» страну.

Германия СССР
17 декабря 2023, 21:29
Кот спрятался под капотом машины и напугал сотрудников автосервиса в Москве
Unsplash
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Работники автосервиса в Москве четыре дня ловили кота, которого обнаружили под капотом прибывшей на ремонт машины. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Иномарка Toyota Rav-4 приехала в автосервис на улице Константинова в Ногинске. Хозяин машины не знал, что у него под капотом спряталось животное. Это выяснилось только когда работник открыл капот и выпустил кота на свободу. Мужчина от испуга схватился за сердце, поскольку питомец выскочил очень неожиданно.

Поймать кота не могли четыре дня. Все это время он прятался от сотрудников автосервиса, а в качестве туалета выбрал Porsche. Позже оказалось, что питомец живет по соседству с владельцем Toyota. Кота вернули хозяевам в целости и сохранности.

В Красноярске накануне спасли кота , который в течение месяца был заперт в квартире без еды и воды. Животное доставили к ветеринару, его состояние оценили как тяжелое.

Коты Машины
06 декабря 2023, 05:02
Ученые разгадали тайну египетских пирамид
Freepik
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Ученые нашли следы водоема, соединявшего пирамиды. Это открытие помогло понять, как древнеегипетские строители транспортировали многотонные каменные блоки, рассказала газета «Аргументы и Факты».

Пирамиды на плато Гиза были построены приблизительно 4,5 тысячи лет назад. Ученые до сих пор не могут понять, как древние египтяне создавали эти грандиозные строения. У них не было машин, механизмов и технологий, позволяющих перемещать и обрабатывать огромные каменные блоки, средний вес которых составлял 2,5 тонны.

Оказалось, что древним строителям помогала река. Ученые изучили спутниковые снимки долины Нила с радиолокационного космического аппарата. Они позволяют увидеть не только поверхность земли, но и то, что под ней скрыто. С их помощью исследователи выяснили, что через плато Гиза проходило давно высохшее русло Нила.

Длина этой ветви реки была около 100 километров, а ширина в некоторых местах достигала полукилометра и более. Теперь ученые хотят проанализировать образцы почвы, чтобы установить, когда существовал этот водоем.

Возможно, именно по этому рукаву древние строители подвозили огромные каменные блоки для строительства пирамид.

По словам ведущего научного сотрудника Центра египтологических исследований РАН Романа Орехова, на плато Гиза существовал целый портовый комплекс с каналами, дамбами и запрудами.

«Древние египтяне умели управлять огромными массами воды, отводя их во время половодий. Они владели навыками кораблевождения, умели транспортировать большие массы камня, что позже делали греки и римляне», - рассказал ученый.

Впрочем, новое открытие не дает ответы на все загадки египетских пирамид. Все еще непонятно, как древние строители обрабатывали каменные блоки и поднимали их наверх. Эти тайны ученым только предстоит разгадать.

Ранее стало известно, что ученые обнаружили скрытый коридор в пирамиде Хеопса. Археологи исследовали его с помощью метода мюонной радиографии и выяснили, что длина коридора составляет девять метров.

Египет Археология История

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