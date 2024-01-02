Стало известно, сколько людей способны предвидеть будущее
Около 2% людей способны давать прогнозы на будущее гораздо лучше, чем остальные. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование американского политолога Филипа Тетлока.
Ученый заинтересовался прогнозированием будущего еще в 1980-х. Тетлок заметил, что абсолютно никто не сумел предсказать распад Советского Союза, и начал проводить турниры, где различные группы экспертов давали свои предсказания на политические события.
Со временем он выяснил, что около 2% людей способны давать прогнозы гораздо лучше остальных. Тетлок назвал их суперпрогнозистами.
По мнению политолога, этими людьми являются необязательно представители сферы политики. Ими могут стать бизнесмены или преподаватели, главный навык - умение анализировать информацию, а также избегать когнитивных искажений и предрассудков.
Также Тетлок выяснил, что способности к прогнозированию можно развивать с помощью психологических тренингов, а работа в группе станет максимально эффективной.
Ранее футуролог Данила Медведев объяснил, почему не стоит верить предсказаниям известной прорицательницы Ванги.