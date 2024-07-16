16 июля 2024, 22:47

Стало известно, от кого ребенку передается интеллект

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Чаще всего дети получают умственные способности от матерей. К такому выводу пришли ученые Университета Уильма в ходе исследования, сообщил портал Psychology Spot.

Информация об умственных возможностях родителей скрыта в Х-хромосоме. Ребенку от матери передаются две подобные хромосомы, а от отца - только одна. В связи с этим вероятность получить в наследство интеллект именно матери возрастает.

Таким образом, от матери новорожденный получает талант к изучению иностранных языков, возможности памяти и порядок мышления. Гены отца отвечают за эмоциональный интеллект.

Немецкие ученые напомнили, что ментальные способности и способность сопереживать имеют ничуть не меньше значения в жизни человека, чем тот интеллект, который измеряется в IQ.

Ранее сотрудники Центра детского здоровья Стэнфордского университета пришли к выводу, что на уровень интеллекта детей влияют генетические факторы.

Исследования Дети Ученые
15 июля 2024, 23:07
Индус привез супругу к врачам вместе с укусившей ее змеей
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В Индии мужчина отвез супругу в больницу вместе с укусившей ее змеей. Об этом сообщила телекомпания NDTV.

Ядовитая рептилия напала на 29-летнюю жительницу деревни Джурхурия в штате Бихар, когда та делала дома уборку.

Женщина успела позвать на помощь перед тем, как потеряла сознание. Прибежавший на крики муж подцепил змею палкой и бросил в ведро. Жену он усадил на заднее сиденье мотоцикла, а ведро с рептилией повесил на руль.

Приехав в больницу, мужчина попросил спасти супругу. Врачи сначала потребовали убрать змею, но потом оценили ее яд, отправили женщину в реанимацию и ввели противоядие.

Состояние укушенной медики позже оценили как стабильное. Рептилия находится в больнице.

Еще один житель штата Бихар отомстил змее , которая на него напала. Мужчина расправился с ней ответным укусом.

Индия Больницы Змеи
15 июля 2024, 05:08
Сибирячку затравили из-за «кофейного» имени дочери
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Блогер из Красноярска столкнулась с массовым хейтом из-за необычного имени, которое она дала своей новорожденной дочери. Женщина назвала ее Латтея, сообщило издание «Подъем».

«Для мальчика можно Пивослав», - написал один из комментаторов под постом, в котором молодая мать похвасталась пополнением.

«Летом можно называть Айслаттея», - посмеялся другой.

Один из комментаторов предположил, что девочку будут троллить в школе за «кофейное» имя и предложил ей поменять имя в 16 лет. Мать ребенка сказала, что ее не смущает реакция пользователей, а кофе они с мужем не любят.

В Ульяновске семья Александра и Екатерины Верхеевых назвала седьмого ребенка Арсиной в честь российской армии, сокращенное от «Армия - сила народа».

Кофе Дети Школы Блогеры
15 июля 2024, 04:59
Пожилая австралийка заказала жигало на 70-летие и разочаровалась
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Пожилая жительница Австралии решила вызвать жигало на свой день рождения, однако сильно разочаровалась после прихода мужчины. Об этом сообщило издание The Sydney Morning Herald.

В свой 70-й день рождения Гейл Райс захотела порадовать себя необычным подарком и заказала мужчину по вызову, потому что давно не испытывала физической близости. Она познакомилась с 39-летним Митчем в Сети и тот за внушительную сумму обещал старушке оргазм и эротический массаж. В итоге именинница перевела мужчине 1,65 тысячи австралийских долларов (98,4 тысячи рублей). Интимная встреча должна была продлиться три часа.

В назначенный день женщина заселилась в дорогом отеле, приняла ванну, заказала шампанское и сыр, чтобы насладиться праздником. Муж на час пришел вовремя, но между парой сразу возникла неловкость, поэтому Райс завела разговор о работе. Однако даже через час беседы ничего не произошло.

Потом Митч начал целовать ее, пара легла на кровать и стала обниматься. Когда женщина попросила о массаже, жигало согласился. Однако его движения не понравились Райс и она остановила его. В конце их встречи старушка задремала, так и не получив обещанного оргазма.

Произошедшее сильно разозлило именинницу. Когда она призналась в этом мужчине, он засмущался и ответил, что между ними не возникло «связи». В итоге разочарованная женщина попросила вернуть деньги, после чего Митч перечислил ей всю сумму обратно.

Пенсионеры Секс
15 июля 2024, 03:41
Магические подтяжки. Зрители обнаружили ряд киноляпов в фильме «Титаник»
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Фильм «Титаник» режиссера Джеймса Кэмерона о крушении легендарного лайнера стал одним из самых знаменитых у зрителей по всему миру. Фанаты до сих пор пересматривают драму, а некоторые даже находят киноляпы. О замеченных ошибках рассказал РБК.

Например, ошибка есть в популярной сцене с Джеком и Розой, когда девушка приходит спасти юношу, прикованного наручниками к трубе из-за телохранителя Каледона Хокли. Герой, которого сыграл молодой Леонардо ди Каприо, был в белой свободной рубашке и брюках с подтяжками. В таком виде его показали, когда тот попросил Розу ударить топором по шкафу. Когда героиня поворачивается к Джеку снова, то подтяжки с брюк таинственно исчезают.

Также поклонники заметили несостыковку с колье главной героини. Во время первого ужина девушка сидела за столом рядом с женихом и матерью. На ее шее висело роскошное ожерелье. В следующей сцене, когда она решила спрыгнуть с лайнера, Роза бежала по палубе уже без украшения.

Ранее зрители обнаружили киноляп в трагикомедии «Служебный роман». Некоторые ошибки в образах героев указали на то, что сцены переснимали несколько раз.

Фильмы Джеймс Кэмерон

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