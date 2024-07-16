Стало известно, от кого ребенку передается интеллект

Информация об умственных возможностях родителей скрыта в Х-хромосоме. Ребенку от матери передаются две подобные хромосомы, а от отца - только одна. В связи с этим вероятность получить в наследство интеллект именно матери возрастает.

Таким образом, от матери новорожденный получает талант к изучению иностранных языков, возможности памяти и порядок мышления. Гены отца отвечают за эмоциональный интеллект.

Немецкие ученые напомнили, что ментальные способности и способность сопереживать имеют ничуть не меньше значения в жизни человека, чем тот интеллект, который измеряется в IQ.

Ранее сотрудники Центра детского здоровья Стэнфордского университета пришли к выводу, что на уровень интеллекта детей влияют генетические факторы.