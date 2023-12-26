Стало известно, чем будут угощать участников неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге

В список блюд входит: сельдь под шубой, пельмени с камчатским крабом, шербет из облепихи, стерлядь томленая с овощами и икорным соусом или оленина с каштановым пюре и черной смородиной. Также гостям предложили яблочный рулет с мороженым из ряженки.

Кроме этого, авторы канала показали снимки с неформального саммита. На них видно хозяина мероприятия - российского президента Владимира Путина, а также его коллег из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Судя по фотографии, обеденный стол украсили в новогоднем стиле.

На неформальной встрече Путин заявил, что Россия будет вместе с партнерами трудиться над расширением расчетов в национальных валютах в рамках СНГ. По его словам, это позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет государств.

Дружеский обед глав государств - участников СНГ начался после начала неформального саммита в Голубом зале Константиновского дворца. В Telegram-канале «Пул Первого» опубликовали меню с мероприятия.