26 декабря 2023, 21:43

Стало известно, чем будут угощать участников неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге

Freepik
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Дружеский обед глав государств — участников СНГ начался после начала неформального саммита в Голубом зале Константиновского дворца. В Telegram-канале «Пул Первого» опубликовали меню с мероприятия.

В список блюд входит: сельдь под шубой, пельмени с камчатским крабом, шербет из облепихи, стерлядь томленая с овощами и икорным соусом или оленина с каштановым пюре и черной смородиной. Также гостям предложили яблочный рулет с мороженым из ряженки.

Кроме этого, авторы канала показали снимки с неформального саммита. На них видно хозяина мероприятия - российского президента Владимира Путина, а также его коллег из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Судя по фотографии, обеденный стол украсили в новогоднем стиле.

На неформальной встрече Путин заявил, что Россия будет вместе с партнерами трудиться над расширением расчетов в национальных валютах в рамках СНГ. По его словам, это позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет государств.

Дружеский обед глав государств - участников СНГ начался после начала неформального саммита в Голубом зале Константиновского дворца. В Telegram-канале «Пул Первого» опубликовали меню с мероприятия.

Саммиты Еда Питание Россия Владимир Путин Рестораны
24 декабря 2023, 16:06
Цена визитки Путина перед аукционом в Петербурге достигла 200 тысяч рублей
РИА «Новости»
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Ставка на визитную карточку российского президента Владимира Путина времен его работы в 1990-е годы в Ленинградском горсовете народных депутатов за пять часов до старта проведения электронного аукциона в Санкт-Петербурге поднялась до 200 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные аукционной площадки.

Визитную карточку Путина в должности советника по международным связям выставили на аукцион, который стартует в 17:00.

На этой визитке несколько телефонных номеров Путин подписывал лично, уточнили в описании лота. Неделей ранее максимальная ставка лота поднялась до 2,8 тысячи рублей при стартовой стоимости в одну тысячу рублей, а уже в начале текущей недели ставка поднялась до 120 тысяч рублей.

В 2009 году Путин в должности главы правительства принял участие в написании картины «Узор», которую после этого продали на благотворительном аукционе за 37 миллионов рублей.

Аукционы Владимир Путин
21 декабря 2023, 23:29
Стандарт шаурмы назвали самым нелепой инициативой года в России
Pxhere
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Некоторые законодательные инициативы в России довольно неоднозначны, а их авторы порой стараются просто привлечь к себе внимание. Руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства, политолог Павел Склянчук в интервью Аксинье Гурьяновой на стриме «360» причислил к таким идеям обсуждения стандарта шаурмы.

«Самый нелепый законопроект года? Наверное, стандарты шаурмы», - признался он.

Склянчук напомнил, что осенью в Москве выбирали мэра. У действующего градоначальника Сергея Собянина, который в итоге и одержал победу, было три соперника - депутаты Владислав Даванков , Дмитрий Гусев и Борис Чернышов.

«Пользуясь правом законодательной инициативы, они всячески фонтанировали идеями - [говорили о] дополнительном выходном 1 сентября, например. Что касается шаурмы: у нас есть популярный вид общепита, есть конкуренция - питерская есть, а московского стандарта нет. Ну, и это была часть предвыборной кампании», - допустил собеседник «360».

По его словам, эта и подобные идеи немного оживили ситуацию накануне выборов и дали возможность повеселиться.

Еда Законы Россия
21 декабря 2023, 14:38
Путин заявил о желании прокатиться по трассе М-12
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин сообщил, что сам рассчитывает прокатиться по автодороге М-12. Его слова привела пресс-служба Кремля.

«Надеюсь, что удастся проехать по этой дороге. Это особое ощущение, если ехать по такой трассе. Хочу пожелать всем водителям получить удовольствие от этого маршрута», - сказал Путин.

В четверг глава государства принял участие в торжественном запуске трассы М-12 от Москвы до Казани. Он отметил, что сроки строительства стали хорошим примером реализации столь масштабного инфраструктурного проекта.

Также Путин отмечал, что по итогам года в стране построят до 31 тысячи километра дорог различного уровня, в том числе и местного значения. Президент назвал принципиальным стратегическим вопросом наличие надежных транспортных артерий в стране.

Дороги Россия Владимир Путин
20 декабря 2023, 17:45
Рассекречена телеграмма советских спецслужб о нападении Германии в 1941 году
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Президентская библиотека впервые опубликовала фотокопию телеграмму советских спецслужб, которая поступила в Москву из Ленинграда 21 июня 1941 года. В шифровке предупреждали, что гитлеровская Германия планирует нападение на СССР.

Оригинал телеграммы хранится в Центральном архиве ФСБ. Рассекреченный документ отправил глава Управления Народного комиссариата государственной безопасности (НКГБ) по Ленобласти Павел Куприн руководителю ведомства Всеволоду Меркулову.

В нем указывали, что немецкая фирма СФГ отзывает своих специалистов из Ленинграда из-за начала войны «в ближайшие дни». По словам историка Алексея Вороновича, телеграмма подтвердила, что советское руководство знало о готовящемся нападении со стороны Германии.

«Как раз 21 июня, в 22:10, состоялось совещание в Кремле по вопросу вероятного нападения в ближайшее время Германии на СССР», - процитировал эксперта ТАСС.

Воронкович добавил, что на этом совещании решили не поддаваться на выпады Германии. В Москве полагали, что немцы совершат какую-то провокацию, а если советские солдаты на нее отреагируют, это станет поводом для войны, пояснил он.

Германия без объявления войны вторглась в СССР утром 22 июня 1941 года, операция получила название «Барбаросса». Немецкое руководство надеялось одержать быструю победу, однако советская армия к 1945 году полностью разбила противника.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия как правопреемница СССР не дает покоя западным государствам. После развала Советского Союза они планировали «расчленить» страну.

Германия СССР

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