Стал известен самый загруженный город мира. Водители стоят в пробках ошеломляющее количество часов

Рейтинг городов с самыми загруженными в мире дорогами в 2025 году возглавил Стамбул. Это следует из анализа Inrix , мирового лидера в области транспортных данных и дорожной аналитики.

По оценке Inrix, стамбульские водители за год проводят в заторах 105 часов, то есть больше четырех суток. Загруженность дорог оказывает негативное влияние и на качество жизни, и на экономическую производительность жителей крупнейшего города Турции.

При этом проблемы с пробками в Турции выходят за рамки Стамбула, добавляет Inrix. Анкара, Бурса и Измир также входят в десятку самых перегруженных городов Азии. Водители в этих городах теряли в среднем 65 часов в год из-за задержек на дорогах.

В глобальном же рейтинге за Стамбулом по загруженности идут Нью-Йорк (102 часа в пробках) и Чикаго (102 часа). В Европе лидером по загруженности дорог стал Лондон.