Ссылались на стресс и мигрень. Британка лишилась части черепа из-за ошибки врачей

Летом прошлого года британка почувствовала сильную боль в голове. Болезненные ощущения терзали ее несколько дней, поэтому она обратилась в больницу.

Когда врач ознакомился с симптомами, то диагностировал мигрень. Пациентка получила больничный на неделю. Медик выписал ей средство от мигрени и призвал прийти повторно, если боль не утихнет.

В итоге голова продолжила невыносимо болеть. По словам женщины, она никогда не испытывала таких мучений. В какой-то момент британка не смогла открывать глаза из-за их чувствительности к свету. После этого она снова обратилась к медикам. Врачи опять не увидели ничего подозрительного после осмотра и посоветовали пациентке избегать стресса.

«Вам нужно сходить в спа-салон, уделить время себе и расслабиться», - предложил один из медработников.

На следующий день после повторного обращения в больницу у женщины случился приступ. Она упала в обморок и смогла прийти в себя только через несколько часов. Это напугало близких пациентки и та в третий раз обратилась к врачам.

«У вас опухоль головного мозга», - услышала британка в кабинете.

Женщине сделали трепанацию черепа, чтобы удалить новообразование. Хирурги смогли избавиться от 95% опухоли, однако после операции у пациентки развилась инфекция, поэтому пришлось снова ложиться под нож и удалять новую часть черепа.

«Я думала, что моя опухоль - это головная боль, а врачи думали, что это просто стресс и сильная мигрень. Это просто показывает, сколько существует признаков, о которых не знают даже медицинские работники, и насколько важно прислушиваться к собственному телу», - заключила пациентка.

Ранее невролог Пенчук рассказала, что проблемы с памятью могут указывать на опухоль головного мозга. Медик призвала отказаться от вредных привычек и регулярно принимать необходимые витамины.