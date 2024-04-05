05 апреля 2024, 04:52

Ссылались на стресс и мигрень. Британка лишилась части черепа из-за ошибки врачей

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Жительница Великобритании лишилась части черепа из-за серьезного заболевания, которое она спутала с обычной мигренью. Об этом сообщила газета Metro.

Летом прошлого года британка почувствовала сильную боль в голове. Болезненные ощущения терзали ее несколько дней, поэтому она обратилась в больницу.

Когда врач ознакомился с симптомами, то диагностировал мигрень. Пациентка получила больничный на неделю. Медик выписал ей средство от мигрени и призвал прийти повторно, если боль не утихнет.

В итоге голова продолжила невыносимо болеть. По словам женщины, она никогда не испытывала таких мучений. В какой-то момент британка не смогла открывать глаза из-за их чувствительности к свету. После этого она снова обратилась к медикам. Врачи опять не увидели ничего подозрительного после осмотра и посоветовали пациентке избегать стресса.

«Вам нужно сходить в спа-салон, уделить время себе и расслабиться», - предложил один из медработников.

На следующий день после повторного обращения в больницу у женщины случился приступ. Она упала в обморок и смогла прийти в себя только через несколько часов. Это напугало близких пациентки и та в третий раз обратилась к врачам.

«У вас опухоль головного мозга», - услышала британка в кабинете.

Женщине сделали трепанацию черепа, чтобы удалить новообразование. Хирурги смогли избавиться от 95% опухоли, однако после операции у пациентки развилась инфекция, поэтому пришлось снова ложиться под нож и удалять новую часть черепа.

«Я думала, что моя опухоль - это головная боль, а врачи думали, что это просто стресс и сильная мигрень. Это просто показывает, сколько существует признаков, о которых не знают даже медицинские работники, и насколько важно прислушиваться к собственному телу», - заключила пациентка.

Ранее невролог Пенчук рассказала, что проблемы с памятью могут указывать на опухоль головного мозга. Медик призвала отказаться от вредных привычек и регулярно принимать необходимые витамины.

Великобритания Больницы Врачи Женщины
04 апреля 2024, 23:10
«Достаточно 150 граммов». Россиянам рассказали, как есть хлеб и не толстеть
Unsplash
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На российских прилавках стало больше хлеба для тех, кто придерживается здорового образа жизни. Как правило, в таких изделиях содержится больше пищевых волокон. Несмотря на это, организм должен получать клетчатку и из других продуктов. В чем польза цельнозернового хлеба — разбиралась ведущая проекта «Внимание! Еда!» Юлия Минаковская.

Мультизерновым принято называть хлеб, в состав которого входят минимум три вида зерна. Цельнозерновой - состоящий не менее чем из двух его видов. Несмотря на неоспоримую пользу таких хлебов, употреблять их нужно с осторожностью.

По словам эксперта Роскачества Натальи Завьяловой, занятым физическим трудом россиянам можно есть до 300-350 граммов хлеба в день. Тем, кто занят умственным трудом, следует пересмотреть рацион.

«Если вы человек интеллектуального труда, у вас физзарядки нет совсем, ходите вы мало, все время сидите за компьютером, в день достаточно 150 граммов хлеба, не больше. Иначе вы начнете толстеть», - объяснила она.

По ее словам, в рационе человека обязательно должен быть хлеб. Сложные углеводы необходимы для хороших нейронных связей и стабильной работы мозга.

«Полностью исключать хлеб из рациона тоже не рекомендуется. Просто рацион должен быть сбалансированным», - уточнила Завьялова.

Тем, кто хочет похудеть, посоветовали завтракать омлетом с авокадо. Эндокринолог Диляра Лебедева объяснила, что обилие жиров в этом блюде обеспечит отток желчи - это в свою очередь обеспечит чувство сытости минимум на шесть часов.

На российских прилавках стало больше хлеба для тех, кто придерживается здорового образа жизни. Как правило, в таких изделиях содержится больше пищевых волокон. Несмотря на это, организм должен получать клетчатку и из других продуктов. В чем польза цельнозернового хлеба - разбиралась ведущая проекта «Внимание! Еда!» Юлия Минаковская.

Исследования Диеты Продукты
04 апреля 2024, 13:16
Житель Ростовской области пытался вывезти в Казахстан крокодила
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Таможенники не позволили незаконно вывезти в Казахстан крокодила по кличке Бакс на пункте пропуска Орск. Подробности сообщили в пресс-службе ФТС России.


Хищника нашли в деревянном коробе в кузове грузовика. За его рулем был житель Ростовской области.

«У него отсутствовали разрешительные документы, необходимые для вывоза животного за границу, однако имелся заполненный с нарушениями ветеринарный паспорт», - уточнили в ФТС.

По данным из документов, крокодила Бакса мужчина купил в 2009 году. Рептилию временно направили в спецорганизацию. Началась проверка по статье «Несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров».

Ранее американец попытался вывезти из России редкого котенка породы сервал , занесенную в международную Красную книгу. У мужчины были фальшивые документы на животное, где значилось, будто это обычная домашняя кошка породы египетская мау.

Казахстан Видео Россия Животные
01 апреля 2024, 02:04
Панда Катюша отобрала у мамы морковку и попала на видео
РИА «Новости»
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Маленькая панда Катюша из Московского зоопарка получила большой кусок маминой морковки, но не смогла с ним справиться. Видео опубликовала директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Ранее появилось видео, как панда Катюша научилась кататься с деревянной горки. Медвежонок аккуратно взбирался до середины наклоненной доски, а потом скатывался на животе вниз.

В феврале Светлана Акулова рассказала о характере маленькой панды. По ее словам, Катюша обладает исключительной харизмой и русской душой.

На кадрах видеоролика детеныш панды пытается сгрызть морковку, но крепкий овощ не поддается.

«Катюше достался большой кусок маминой морковки. Но как же с ней справиться», - подписала ролик Светлана Акулова.

Видео Зоопарки Москва Панда Катюша из Московского зоопарка
22 марта 2024, 00:33
Женщина носила в себе мертвого младенца более 50 лет
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В Бразилии пожилая женщина умерла вскоре после того, как врачи обнаружили в ее животе окаменелый плод, который она носила в себе в течение 56 лет со времени своей последней беременности. Об этом сообщила The Sun.

Матери семерых детей на момент срочной госпитализации был 81 год. Однако проведенная операция закончилась смертью пациента.

Эксперты отметили, что случай с «каменным младенцем» - один из менее чем 300 когда-либо зарегистрированных в медицинской практике.

Обнаруженные на насосной станции в Новой Москве тела двух новорожденных девочек могли там оказаться после того, как их выкинули в канализацию. По мнению источника в правоохранительных органах, дети могли родиться мертвыми, после чего роженица решила от них избавиться.

Дети Беременность Врачи Женщины

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