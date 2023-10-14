Сотрудники Московского зоопарка взвесили недавно родившегося детеныша панды

Читайте нас в:

По словам Акуловой, точный вес маленькой панды - 2,77 килограмма, а ее длина без хвоста - 40,1 сантиметра. Сам хвост - почти семь сантиметров. Кроме того, осмотр прошел в корзине, а не инкубаторе, - это важный шаг в развитии животного.

«Малышка уже достаточно большая, ее терморегуляция совершенствуется, и она все уверенней себя чувствует на открытом воздухе», - подчеркнула гендиректор.

Детеныша панды выхаживали в инкубаторе. Там было все необходимое для его содержания, в том числе комфортная температура и регулировка влажности воздуха.

На 42-й день жизни панда открыла глазки : она реагирует на свет, еще не видит.

Имя малышке выберут на сотый день после рождения. При этом сотрудники зоосада будут советоваться с представителями китайской стороны. Пока ничего не известно о каких-либо его вариантах.