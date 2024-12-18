18 декабря 2024, 22:51

Со вкусом холодца и селедки. В России стали продавать новогоднюю коллекцию интимных смазок

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В России поступила в продажу новогодняя коллекция интимных смазок под названием «Застолье», создателей которой вдохновили традиционные праздничные блюда, в частности, селедка под шубой и холодец с хреном. Об этом Lenta.ru рассказали представители бренда продуктов для сексуального и ментального здоровья «Пурпур».

В новогодней линейке имеются четыре вкуса - «Селедка под шубой» со вкусом сельди и свеклы, «Холодец», «Рождественское полено» и «Просекко».

При этом сами создатели называют второй лубрикант, имеющий оттенки хрена и чеснока, самым противоречивым из зимних вкусов.

В начале 2024 года Telegram-канал Mash сообщал, что россияне ближе к праздникам стали чаще покупать секс-игрушки , причем чаще всего приобретали кляпы и наручники, а также ролевые костюмы и лубриканты.

Осенью 2023 года акушер-гинеколог Наталья Давыденко предупреждала россиян, что использование интимных смазок способно снизить вероятность зачатия, что нужно учитывать парами, планирующим беременность.

Россия Секс Новый год
18 декабря 2024, 04:06
Панда Катюша сломала, а потом заново слепила снеговика
РИА «Новости»
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Панда Катюша из Московского зоопарка играла со снеговиком, которого сначала разрушила, а потом попыталась заново слепить. Видео опубликовала в своем Telegram-канале генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

«Катюша и снежный ком. Это не просто радость, это детский восторг», - написала она.

Акулова опубликовала несколько видео и фотографий со снеговиком для Катюши. На кадрах видно, как медвежонок поднялась на задние лапы и обхватила его и свалила на землю красную шляпу с верхнего снежного кома.

Мама Диндин участвовала в играх Катюши. На втором видео юная медведица обхватила лапами самый нижний снежный ком и начала валять его из стороны в сторону.

Пользователи в комментариях написали, что «ребенок радуется» и «что еще для счастья ребенку нужно».

В сентябре первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов рассказал, что в определенное время панде Катюше придется вернуться в Китай , но Россия благодарна китайской стороне за возможность видеть этих животных.

Видео Зоопарки Панда Катюша из Московского зоопарка
18 декабря 2024, 00:29
Теория WTF. Почему 2025 год станет одним из самых ужасных в истории
РИА «Новости»
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Согласно теории WTF предстоящий 2025 год может стать одним из самых ужасных в истории планеты, потому что начнется со среды. Экстрасенс и оккультист Андрей Харрис сообщил Пятому каналу, что этим днем управляет Меркурий.

Согласно теории WTF предстоящий 2025 год может стать одним из самых ужасных в истории планеты, потому что начнется со среды. Экстрасенс и оккультист Андрей Харрис сообщил Пятому каналу , что этим днем управляет Меркурий.

«Каждому дню недели соответствует определенная планета-покровитель, а значит, именно она будет главенствующей в течение этого года. Так, в грядущем 2025 году, который начнется со среды, лидерство у Меркурия», - сказал он.

Пользователи соцсетей предрекли тяжелые испытания в 2025 году. Они сослались на теорию WTF, по которой в начавшиеся со среды годы произошли катастрофы - пандемия коронавируса в 2020 году, вспышка Эболы в 2014 году, война в Ираке в 2003 году, гибель принцессы Дианы в 1997 году и авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Однако Харрис не согласился с мрачными прогнозами. Он заявил, что неудачными днями стали бы суббота или понедельник. Среда же принесет успехи в изобретательстве и общении.

Для того, чтобы узнать будущее, люди с древности прибегали к магии. 360.ru рассказал о самых популярных новогодних гаданиях.

Катастрофы Новый год Астрология Паранормальное
17 декабря 2024, 03:12
Загадочные сообщения прозвучали в эфире «Радиостанции Судного дня»
РИА «Новости»
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Коротковолновая радиостанция УВБ-76 передала 13 декабря более 20 сообщений, значение которых осталось загадкой. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

Так называемая «Радиостанция Судного дня» активизировалась. За один только день 13 декабря радиолюбители приняли 24 сообщения. Сначала они услышали слова «азбука», «хунхуз» и «нанайка», затем «онероруст», «панкосвод», «лагограч» и «геенна». В 17:14 вышло в эфир последнее слово - «бродощелк».

Радиостанция УВБ-76 вещает с 1976 года на частоте 4625 килогерц. Она носит название The Buzzer («Жужжалка»), так как наибольшую часть времени передает лишь радиолокационное жужжание. По одной из версий, станция принадлежит военным и предназначена для запуска ядерных боеголовок.

Другие загадочные сигналы поступили из космоса. Ученые Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР зафиксировали повторяющиеся быстрые радиовсплески FRB с расстояния около трех миллиардов световых лет от Земли.

Ядерное оружие Технологии
15 декабря 2024, 15:25
Стали известны самые перспективные технологии наступающего года
Freepik
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Самыми перспективными трендами в технологиях в 2025-м году, помимо ИИ, будут нейроморфные вычисления, синтетические медиа и постквантовая криптография. Список наиболее перспективных направлений опубликовал «Коммерсант».

По мнению экспертов, самой прорывной сферой в 2025-м году останется искусственный интеллект. В исследовательской компании Gartner предположили, что особое значение будет иметь агентный ИИ. К 2028 году он может выполнять примерно 15% повседневных рабочих задач ИИ-системы.

Рост ИИ приведет к развитию соответствующей инфраструктуры, серверов, дата-центров. Издание не исключило, что скоро появятся мини-АЭС с мощностью энергоблоков до 300 мегаватт.

Большое будущее также предсказывают нейроморфным вычислениям на основе цифровых нейронов, созданным исключительно при помощи ИИ медиаплощадкам, а также LLM (large language model) большим языковым моделям, которые генерируют текст.

В перечень передовых направлений включили и XR - технологию расширенной реальности.

«Ожидается, что наиболее востребованной эта технология станет в таких областях, как здравоохранение, авиация, промышленность, и других сферах, где слишком велика цена человеческой ошибки», - сообщило издание.

На рынок также начали активно выходить квантовые вычисления, поэтому перспективным трендом 2025 года стала постквантовая криптография. Завершают список передовых технологий гибридные компьютерные системы и «пространственные вычисления».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия должна стать лидером по разработке и использованию ИИ. По его словам, новейшие технологии будут проникать во все сферы жизни.

Искусственный интеллект Технологии

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