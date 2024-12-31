31 декабря 2024, 19:28

Символ 2025 года из навоза. В Якутии слепили Змею из балбаха

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Несколько лет в Якутии соблюдают традицию лепить символы наступающего года из балбаха — кусков замерзшего навоза. Скульптор Иван Боппосов рассказал sakhaday.ru о своем творении.

Несколько лет в Якутии соблюдают традицию лепить символы наступающего года из балбаха - кусков замерзшего навоза. Скульптор Иван Боппосов рассказал sakhaday.ru о своем творении.

Традиция возникла еще 13 лет назад по инициативе старшего брата Ивана - Михаила Боппосова. Он ежегодно создавал необычные скульптуры в преддверии Нового года. Выполнив всех животных цикла по китайскому календарю, скульптор отошел от дел. Младший родственник решил его подменить.

Боппосов закончил работу над огромной Змеей днем 31 декабря. Фигура украсила двор частного дома в селе Уолба. Творческий процесс затянулся, потому что декабрь в этих краях выдался довольно теплым и материалы не держали форму.

Ранее стало известно, что в 2025 году в поселке Мишеронский установят скульптуру Жар-птицы. Она будет символизировать возрождение и мастерство.

Якутия Змеи
31 декабря 2024, 12:59
Дед Мороз рассказал о любимом новогоднем блюде
РИА «Новости»
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Московский Дед Мороз признался, что его любимое новогоднее блюдо — растительного происхождения  и полезное, он не отдает предпочтения рыбным или мясным продуктам. Об этом новогодний волшебник рассказал РИА «Новости».

«Самое мое любимое новогоднее блюдо - полезное, растительного происхождения. Я не предпочитаю рыбные или мясные продукты. Все-таки, больше такой экологически чистый продукт. В должно быть в меру, считаю», - отметил Дед Мороз.

Волшебник призвал ни в коем случае не объедаться сладостями «до отвала».

«Надо сделать, чтобы на столе стояли полезные и очень хорошие продукты для организма. Чтобы много было много углеводов и белков - какие слова знаю, очень хорошие! И чтобы человеку это все было на пользу», - добавил он.

Ранее стало известно, что более 350 писем отправили из Подольска в Великий Устюг Деду Морозу.

Московский Дед Мороз признался, что его любимое новогоднее блюдо - растительного происхождения и полезное, он не отдает предпочтения рыбным или мясным продуктам. Об этом новогодний волшебник рассказал РИА «Новости».

Новый год Продукты Дед Мороз
31 декабря 2024, 04:24
Ученые открыли новый вид хищной сельди
Unsplash
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Ученые обнаружили у берегов Швеции новый вид сельди. В отличие от сородичей она питается другой рыбой, сообщил журнал Nature Communications.

Группа исследователей проанализировала геном атлантической сельди Clupea harengus и узнала о существовании нескольких экотипов, которые различаются по времени нереста, генетической адаптации к местным условиям окружающей среды. Обитающая в Балтийском море сельдь экотипа Slattersill оказалась хищной в отличие от других разновидностей, которые предпочитают зоопланктон.

Она существенно крупнее доминирующего типа балтийской сельди , быстрее растет, нерестится в июне, имеет меньшее количество позвонков и жаберных тычинок. Ученые пришли к выводу, что хищная сельдь у берегов Швеции перешла от зоопланктона к рыбному рациону сравнительно недавно и все еще продолжает генетически приспосабливаться.

Российские ученые сделали еще одно важное открытие. Они обнаружили древнейший вид морских черепах Protrachyaspis shorymensis.

Ученые Животные Рыбалка Наука
30 декабря 2024, 22:09
В Грузии оформили патент на национального Деда Мороза
РИА «Новости»
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Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии («Грузпатент») зарегистрировал грузинского Деда Мороза Товлиса Бубуа в качестве интеллектуальной собственности. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу патентного ведомства.

«Дед Мороз как интеллектуальная собственность Грузии будет защищен „Грузпатентом“», - заявили представители центра.

Кроме того, они призвали грузин верить в новогоднего волшебника и в то, что он исполнит все их желания. Представители «Грузпатента» добавили, что Дед Мороз не просто символ Нового года, но и свидетельство вечного стремления людей творить добро.

Товлис Бубуа переводится как «снежный дедушка» и по поверьям обитает в горном регионе Сванети.

Ранее в Москве Дед Мороз рассказал, что взрослые люди желают мира на всей Земле, здоровья близким, а также, чтобы он закрыл им ипотеку. Он отметил и то, что дети никогда не просили у него денег вместо подарков.

Грузия Праздники Новый год Дед Мороз
29 декабря 2024, 23:07
Путин сам починил свои часы, не отрываясь от саммита ЕАЭС
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин в ходе заседания на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) самостоятельно при помощи ручки смог починил свои наручные часы. Видео с саммита опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Прямо на заседании в какой-то момент у главы государства что-то случилось с креплением наручных часов. При этом он, не желая откладывать дело в долгий ящик, решил собственноручно отремонтировать их, используя обычную авторучку.

При этом, он продолжал внимательно следить за ходом встречи. Во время выступления иностранного участника мероприятия, президент, не отвлекаясь от починки, взял наушник, чтобы слушать перевод и ничего не упустить. Когда же начался телемост, починка часов не помешала Путину внимательно следить за экраном.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с утра перед тем как прибыть на заседание ЕАЭС успел наколоть дров. Именно такую разминку лидер Белоруссии проводит перед важными встречами.

Саммиты Видео Россия Владимир Путин Евразийский экономический союз

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