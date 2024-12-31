Символ 2025 года из навоза. В Якутии слепили Змею из балбаха

Несколько лет в Якутии соблюдают традицию лепить символы наступающего года из балбаха - кусков замерзшего навоза. Скульптор Иван Боппосов рассказал sakhaday.ru о своем творении.

Традиция возникла еще 13 лет назад по инициативе старшего брата Ивана - Михаила Боппосова. Он ежегодно создавал необычные скульптуры в преддверии Нового года. Выполнив всех животных цикла по китайскому календарю, скульптор отошел от дел. Младший родственник решил его подменить.

Боппосов закончил работу над огромной Змеей днем 31 декабря. Фигура украсила двор частного дома в селе Уолба. Творческий процесс затянулся, потому что декабрь в этих краях выдался довольно теплым и материалы не держали форму.

Ранее стало известно, что в 2025 году в поселке Мишеронский установят скульптуру Жар-птицы. Она будет символизировать возрождение и мастерство.