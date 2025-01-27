27 января 2025, 18:18

«Сигма-бой» как оружие массового поражения

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Лучший пиар для человека творческого — это запреты. Факт общеизвестный. Раньше еще хорошо работали скандалы и провокации. Сейчас они тоже работают, но хуже. В случае блогеров Бетси и Марии Янковской сработал двойной эффект. Напомню, если кто прятался в погребе, что эти девочки записали песню «Сигма-бой».

Да, казалось бы, не сразу можно установить связь между глуповатыми песенками, сериалами и танцами, но все складывается в систему и работает с массами в целом и с каждым человеком по отдельности. Школьники слушают k-pop, смотрят дораму, затем покупают или выменивают соответствующие карточки, говоря по итогу: «Корейцы классные». Тут возможна замена корейцев на японцев или китайцев - азиаты, в общем. Проверено.

Работает ли это так с российскими исполнителями? Вряд ли. Для начала потому, что сделан этот продукт по западным лекалам и шаблонам. Есть только одно отличие - песня исполняется на русском языке. Является ли это некоторой прививкой от воинствующей русофобии? Как показывают события на Украине и в Сирии, где злодеи говорят на русском языке, нет, не является. Однако по-своему, как бы это ни прозвучало, язык отчасти облагораживает и возвышает. Пусть и на долгом этапе.

Запретить их решили не где-нибудь и не кто-нибудь, а на уровне Евросоюза. Член Европарламента Нела Риль - темнокожая дама, представляющая немецкую либеральную партию - заявила, что песенка «Сигма-бой» проникла в Европу и продвигает, во-первых, консервативную повестку (в смысле, что девочка любит мальчика?), а во-вторых, собственно саму Россию.

Трек «Сигма-бой» действительно популярен - его ставят на футбольных матчах, он красуется в чарте Billboard, его распевают подростки в Германии, Чехии, много где.

Как реагировать на все это? С одной стороны, дико и странно, что с трибуны Европарламента обсуждают глуповатые песни как российское оружие агитации и пропаганды. Ведь можно ли на самом деле что-то пропагандировать таким образом? Парадокс заключается в том, что, оказывается, можно. Первой это максимально реализовала Америка, которая насадила свою массовую культуру и фастфуд-ценности по всему миру. Отлично реализуют это и азиатские страны.

Это не плохо и не хорошо - так есть. Оттого и бесятся в Европарламенте: они-то хотят, чтобы России не существовало в широком поле вообще. Просто вырезать нашу страну - и точка. А мы есть. Причем, как видим, не только в музыке Чайковского и записях Рихтера, но и в вирусных песнях.

Плохо (уж простите за упрощение) то, что массовая культура сегодня туповатая и похожая на шоу инфузорий. Что с этим-то делать? Но тут отдельный разговор. Пока лишь замечу, что успех «Сигмы-боя» (кстати, пример сигма-самца - это «американский психопат» Патрик Бейтман) обесценивает и воспитание, и гуманитарные науки.

Мы можем попытаться объяснить что-то депутатам Европарламента, но как объяснить нашим детям то, что важно учиться, слушать Прокофьева и читать Гоголя, важно развиваться всесторонне после того, как две девочки становятся известными на весь мир, зарабатывают миллионы с простенькими песенками и танцами? Вот где подлинная трагедия - об этом думать и говорить необходимо в первую очередь.

Русский язык Песни Запреты Россия Европарламент
27 января 2025, 00:58
В США забеременела 76-летняя прабабушка
Freepik
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В США американка неожиданно для всех забеременела в возрасте 76 лет. В случае рождения малыша женщина побьет рекорд, став самой взрослой матерью. Об этом сообщило издание The Sun.

Правнучка женщины опубликовала в соцсетях видео из больницы, куда обратилась героиня статьи из-за головокружения. На кадрах медперсонал рассказывает женщине, что она беременна уже 12 недель, чем она была крайне удивлена, отрицая, что у нее был секс.

Также правнучка поделилась информацией, что ее прабабушка решила оставить ребенка и он должен родиться в июле.

В соцсетях эта новость вызвала шквал комментариев, среди которых есть как поддерживающие, так и обвиняющие в фальсификации. Автор видео пообещала продолжать информировать общественность и сказала, что скоро раскроет пол ребенка.

Ранее в 53 года стала матерью актриса и певица Марина Федункив , она родила сына. Артистка рассказала, что скрывала беременность и понимала, что ее мечта стать матерью может не реализоваться.

США Дети Беременность Больницы Соцсети Видео Женщины Рекорды Секс
26 января 2025, 07:40
Американка стала самым долгоживущим человеком с органом свиньи
Unsplash
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Жительница Алабамы стала самым долгоживущим человеком с органом свиньи. Об этом сообщил телеканал Fox 32 Chicago.

Американка стала донором почки для своей матери в 1999 году, но после беременности у нее возникли осложнения и вторая почка отказала. Женщина провела восемь лет на диализе - это медицинская процедура для фильтрации крови.

Врачи решили, что пациентке не подойдет человеческая почка из-за слишком высокого уровня антител, который помешает адаптации донорского органа. В итоге Луни пересадили почку свиньи.

«Если бы вы увидели ее на улице, вы бы даже не догадались, что она - единственный человек в мире, который ходит по улицам с функционирующим органом свиньи внутри», - сказал доктор Роберт Монтгомери.

Луни живет со свиным органом уже 61 день. Пока сложно предсказать, как долго будет работать почка.

Известно, что женщине пересадили орган с 10 генетическими правками. Почка начала производить мочу и выводить креатинин еще до того, как пациентка очнулась.

США Врачи
25 января 2025, 23:41
Екатерина Мизулина и Шаман подогрели слухи о своем романе совместной поездкой
РИА «Новости»
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Российский артист Шаман (псевдоним Ярослава Дронова) анонсировал совместную поездку с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Об этом артист написал в своем официальном Telegram-канале.

По словам певца, речь идет о концерте в одной из российских школ. Здесь же Шаман собирается провести автограф-сессию - участвовать в ней будет и Екатерина Мизулина. Артист также пообещал некий «секретный сюрприз», который ждет гостей мероприятия.

Шаман попросил школьников предложить свои учебные учреждения в качестве места для проведения концерта. Номер выигравшей школы выберут путем лотереи.

В сентябре 2024 года певец Шаман развелся со своей женой, пиар-специалисткой Еленой Мартыновой. Уже в начале октября артист публично признал, что не одинок - и передал привет Екатерине Мизулиной.

В конце ноября того же года певец впервые прокомментировал слухи о своем романе с Екатериной Мизулиной. Он заявил, что поддерживает с главой Лиги безопасного интернета «прекрасные отношения».

Екатерина Мизулина свою личную жизнь не афиширует. Однако в начале января 2025 года она и Шаман опубликовали несколько совместных снимков.

Интернет Отношения Shaman Екатерина Мизулина Артисты
25 января 2025, 08:12
В России начали продавать «доллары» с превращающимся в Путина Трампом
Unsplash
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Сувенирные «доллары» с изображением президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стали продавать на маркетплейсах. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Одна шуточная стодолларовая банкнота обойдется россиянам в 500 рублей. На одной стороне купюры изображен Трамп, а поверх - Путин. Продавец обещает, что портрет российского лидера появляется только под ультрафиолетовыми лучами.

На обратной стороне - фото республиканца с митинга в Пенсильвании, где он покидает трибуну в окружении охранников после покушения. При ультрафиолетовом свете можно увидеть изображение Путина, на котором он стоит за трибуной с микрофонами.

По словам продавца, для печати использовали специальную бумагу с водяными знаками, нумерация банкнот одинаковая. Сувенирные купюры выпустили ограниченным тиражом.

Ранее Трамп прокомментировал информацию о своем мемкоине. По словам республиканца, единственное, что ему известно, - это то, что он его запустил. Криптовалюта оказалась успешной, но Трамп это не проверял.

США Доллары США Дональд Трамп Россия Владимир Путин

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