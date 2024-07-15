Сибирячку затравили из-за «кофейного» имени дочери

Пожилая жительница Австралии решила вызвать жигало на свой день рождения, однако сильно разочаровалась после прихода мужчины. Об этом сообщило издание The Sydney Morning Herald.

В свой 70-й день рождения Гейл Райс захотела порадовать себя необычным подарком и заказала мужчину по вызову, потому что давно не испытывала физической близости. Она познакомилась с 39-летним Митчем в Сети и тот за внушительную сумму обещал старушке оргазм и эротический массаж. В итоге именинница перевела мужчине 1,65 тысячи австралийских долларов (98,4 тысячи рублей). Интимная встреча должна была продлиться три часа.

В назначенный день женщина заселилась в дорогом отеле, приняла ванну, заказала шампанское и сыр, чтобы насладиться праздником. Муж на час пришел вовремя, но между парой сразу возникла неловкость, поэтому Райс завела разговор о работе. Однако даже через час беседы ничего не произошло.

Потом Митч начал целовать ее, пара легла на кровать и стала обниматься. Когда женщина попросила о массаже, жигало согласился. Однако его движения не понравились Райс и она остановила его. В конце их встречи старушка задремала, так и не получив обещанного оргазма.

Произошедшее сильно разозлило именинницу. Когда она призналась в этом мужчине, он засмущался и ответил, что между ними не возникло «связи». В итоге разочарованная женщина попросила вернуть деньги, после чего Митч перечислил ей всю сумму обратно.