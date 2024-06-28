Она подчеркнула, что несмотря на наличие лаваша и жирного соуса, шаурма содержит и полезные продукты - мясо и овощи.

«Там есть белок и там есть овощи. Это делает [блюдо] более сбалансированным, насколько это возможно. Пропорции там, с точки зрения соотношения клетчатки, свежих овощей, белков и углеводов сложных, близкое к идеальному», - уточнила врач.

Дианова добавила, что шаурма является вполне сбалансированным блюдом, если его правильно приготовить. Оно не нанесет такого вреда фигуре, как некоторые виды фастфуда.

«С точки зрения диетологии, шаурма - самая прикольная. Я ем шаурму, и у меня нет проблем с весом. Но я ем только в определенном одном месте постоянно, уже много-много лет», - подчеркнула специалист.

Она предупредила, что у шаурмы совсем маленький срок реализации - всего два часа. Она также посоветовала не брать готовую продукцию и следить за тем, чтобы блюдо делали при покупателях.

«Она безумно опасна с точки зрения эпидемиологии. Даже тем же хот-догом не так просто отравиться - его не готовят заранее, а делают по факту», - рассказала Дианова.

Опасность возникает из-за того, что в шаурме смешивается горячее мясо, сырые овощи и большое количество влажной среды в виде разных соусов. В результате в блюде может мгновенно вырасти число бактерий, объяснила диетолог.

«Все, что стоит больше двух часов на температуре, становится безумно опасным. <…> Не везде соблюдаются гигиенические нормы приготовления, хранения и утилизации исходного сырья», - заключила она.

Ранее Роскачество сообщило о разработке ГОСТа на шаурму. Производителям после введения норм придется гарантировать качество блюда с момента приема сырья.