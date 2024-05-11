11 мая 2024, 09:07

Северное сияние увидели из-за геомагнитного шторма на Ставрополье и в Крыму

РИА «Новости»
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Северное сияние смогли увидеть жители нескольких регионов России из-за экстремального геомагнитного шторма. Об этом сообщило издание meteovesti.ru.

Последний раз экстремально сильная магнитная буря класса G5 наблюдалась на Земле почти 20 лет назад, 11 сентября 2005-го, уточнили эксперты.

В настоящее время на Солнце продолжают наблюдать «взрывные события». Между 04:00 и 05:00 11 мая на нем произошла уже девятая с начала недели сильная вспышка класса Х с интенсивностью Х5,8. Это вторая по силе вспышка на Солнце с начала 2024 года.

Метеорологическая служба США ранее впервые с 2003 года заявила о повышении до максимального уровня оценки силы достигшей Земли геомагнитной бури.

Зона полярных сияний, по данным специалистов центра «Фобос», была обширной и раскинулась над многими регионами России. Наблюдать северное сияние можно было даже в Волгоградской области, на Ставрополье и в Крыму.

Погода Солнце
11 мая 2024, 19:59
Названы сбывшиеся предсказания Распутина
РИА «Новости»
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Близкий друг императорской семьи Романовых Григорий Распутин при жизни дал несколько предсказаний, которые уже сбылись. Эти пророчества перечислил «ФедералПресс».

Например, Распутин предсказал блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Он заявил, что, если Санкт-Петербург сменит имя, то на него опустится тьма, а империя перестанет существовать.

Григорий Распутин говорил, что «три раза по двадцать пять лет будут слуги антихристовы истреблять русский народ и веру православную». Также он точно определил время существования СССР, который распался через 75 лет.

Среди пророчеств Распутин есть атака на Хиросиму и Нагасаки, на которые Соединенные Штаты в 1945 году бросили ядерные бомбы. Сибирский старец также говорил о катаклизмах на планете. Он отмечал, что число землетрясений будет увеличиваться, а «раны земли и воды поглотят людей».

Ранее экс-депутат Госдумы Василий Власов напомнил о предсказании основателя ЛДПР Владимира Жириновского , которое сбылось. Речь идет о словах политика насчет удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

Санкт-Петербург СССР Землетрясения
10 мая 2024, 21:36
В США готовы платить за крики в лесу. Что такое «ритуалы ярости»
Unsplash
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В США набирают популярность «ритуалы ярости» для женщин. Участницы таких встреч отправляются в лес, собирают палки, а потом кричат и бьют ими по земле. Все это должно помогать бороться со стрессом. Так, по крайней мере, считают люди, продающие курсы подобных услуг. Пока ролики с вопящими среди деревьев вирусятся в TikTok, 360.ru обсудил тренд с психологом, кандидатом психологических наук Софьей Сулим.

Таким образом, на подобные «ритуалы» попадают те, кто в первую очередь хочет быстрых решений и «ведется» на обещания быстрых результатов, подчеркнула собеседница 360.ru. При этом люди не осознают, что стресс - понятие очень объемное и имеет в основе своей множество факторов.

«Когда человек едет с установкой, что сейчас в лесу все решит, он готов за это платить. Это всего лишь от неосознанности», - добавила она.

Почему «ритуалы ярости» стали популярны «Во-первых, сам процесс работы со стрессом таким экспрессивным образом возник в ответ на спрос из-за шоу. Сейчас есть большое внимание к психологическим феноменам и работе с собой в формате шоу или тренинга. Я делаю акцент на шоу, потому что в последнее время фиксирую, что многие люди зарабатывают на этом деньги», - отметила эксперт.

По словам психолога, метод действительно может работать. Но вместе с тем, подчеркнула Сулим, у него множество аналогов, начиная от простых самостоятельных практик и заканчивая системной работой в кабинете специалиста.

Особенности психологического заражения Вместе с тем важно отметить, что есть те, кому нужно групповое сопровождение и некое шоу, уточнила специалист, пояснив, что именно так работает психологическое заражение.

Такая категория людей, по ее мнению, готова ехать в лес кричать и бить палкой по земле, чтобы получить пусть и кратковременный, но очень сильный эффект. И за него они готовы отдавать деньги.

Сколько стоят «ритуалы ярости» Суммы за «ритуалы ярости», к слову, далеко не маленькие. По данным USA Today , однодневные экскурсии, как правило, включают в себя «целый ряд мероприятий» и стоят от двух до четырех тысяч долларов. Но есть и вариант однодневного тура за 222 доллара.

«И я выделила бы еще одну группу людей - у них вопрос денег не стоит, у них есть вопрос переживания разных чувств, возможности дать им разные выходы, побыть на каких-то программах. То есть это вопрос удовольствия, а ресурсы у них есть», - отметила Сулим.

В контексте роста популярности «ритуалов ярости» больше всего жаль, что некоторые покупатели таких курсов реально верят, что смогут решить множество вопросов, хотят максимального эффекта, но по итогу корневые причины своего стресса убрать не смогут, подчеркнула она.

При этом психолог допустила, что люди могут в процессе «ритуала» все-таки осознать какую-то глубинную проблему и справиться с ней.

«Такое тоже бывает, но это скорее исключение», - заключила собеседница 360.ru.

США TikTok Психология
08 мая 2024, 10:53
Мощная вспышка на Солнце произошла 8 мая
РИА «Новости»
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Мощная вспышка на Солнце произошла утром 8 мая. Из-за этого на выходных возможны магнитные бури. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

Вспышка длилась с 04:33 до 04:48 часов по московскому времени. Пика она достигла в 04:41.

Метеочувствительные люди на выходных могут ощутить слабость и головные боли. На время стоит пересмотреть свое питание - отказаться от фастфуда, жареных и соленых продуктов в пользу овощей, фруктов, рыбы и нежирного мяса.

Сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина рассказала об усилении геомагнитной активности. В последние несколько дней на Солнце зафиксировали серию довольно мощных вспышек. Однако экстремальной магнитной бури в ближайшее время не предвидится.

Прогноз погоды Погода Магнитные бури Солнце
06 мая 2024, 05:49
«Пакостники!» Три медведя проникли на продуктовую базу на Итурупе
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Три медведя пробрались на продуктовую базу на Итурупе. Об этом сообщил Telegram-канал «Sakh.online — новости Сахалина и Курил».

Три медведя пробрались на продуктовую базу на Итурупе. Об этом сообщил Telegram-канал «Sakh.online - новости Сахалина и Курил».

Хищников засняла камера видеонаблюдения. На кадрах медведица и двое медвежат неспешно прогуливались по территории. Животные успели проверить содержимое двух урн. Прогулку медвежьего семейства за кадром прокомментировали двое мужчин.

«Пакостники!» - сказал один из них.

Другой назвал медведей поздними покупателями, добавив, что в урнах нет мороженого.

В конце апреля Daily Star сообщило, что на Хоккайдо японец сумел отбиться от агрессивного медведя , использовав приемы карате. Ему удалось спасти свою жизнь.

Прошлой осенью на Чаяндинском месторождении в Якутии двое рабочих пострадали во время нападения хищника. Мужчины получили многочисленные ранения. Хищника еще около получаса отгоняли, пока не приехал охотник и не застрелил агрессивное животное.

Медведи Россия Животные Продукты

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