Самую большую тропу динозавров с 200 следами нашли в Британии

Мужчины из Китая все чаще стали предпочитать брать в жены иностранок. Особым спросом пользуются невесты из России, Молдавии и Казахстана. Собеседницы портала kp.ru рассказали, почему предпочли выйти замуж на китайцев.

Устроить свадебное торжество в Китае стоит 600 тысяч юаней, что в российском эквиваленте составляет порядка восьми миллионов рублей. С учетом того, что средняя зарплата в Китае составляет около семи тысяч юаней в месяц (100 тысяч рублей), не каждому китайцу это будет по карману.

Поэтому они нередко обращаются в брачные агентства, занимающиеся организацией знакомств с иностранками, или сами ищут невест в других странах в интернете.

В Китае живет не так много девушек со славянской внешностью, поэтому они пользуются большой популярностью. Иностранки же считают, что китайцы выглядят моложе своего возраста.

Китайские чиновники даже предложили привозить невест из других государств из-за острой нехватки женщин детородного возраста. Китаевед Алексей Маслов посоветовал перед переездом в страну к мужу выучить язык, это сделает период адаптации более благоприятным.

Популярность браков с иностранками в Китае во многом связана с финансами. Нередко взять в жены соотечественницу обходится слишком дорого, ведь семье невесты нужно заплатить выкуп. К тому же, жених может получить отказ, если у него нет собственного жилья и машины.

По их словам, супруги из КНР в быту очень хозяйственные, поэтому с удовольствием проводят много времени на кухне. Они часто моют посуду, занимаются уборкой и тщательно следят за чистотой в доме.

В праздничные дни китайцы предпочитают проводить время с семьей. При этом они мало находятся дома с женой и детьми. Мужья предпочитают много работать и часто делают это сверхурочно. Также китайские мужчины очень заботливы.