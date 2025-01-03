Самую большую тропу динозавров с 200 следами нашли в Британии
Удивительную находку сделал в Великобритании рабочий карьера в Оксфордшире. Водитель экскаватора Гэри Джонсон наткнулся на крупнейшую цепочку следов динозавров, сообщил телеканал Би-би-си.
По словам микропалеонтолога из Университета Бирмингема Кирсти Эдгар, около 200 следов, повторяющихся каждые три метра, оставили в известняковой породе в 15 километрах от Оксфорда примерно 166 миллионов лет назад. Профессор назвала место впечатляющим.
«Это (находка - прим. ред.) позволяет буквально заглянуть в прошлое и увидеть, что здесь происходило. Огромные создания бродили по окрестностям», - сказала Эдгар.
Ученые пришли к выводам, что следы принадлежали двум разным видам динозавров - цетиозаврам и мегалозаврам.
Весной 2024 года в Марокко открыли новый вид морского динозавра , вымерший около 66 миллионов лет назад. В длину существо достигало восьми метров.