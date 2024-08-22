Самого гламурного леопардового бульдога в Москве заметили на Патриарших прудах

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На ролике видно, что пса породы бульдог выгуливает женщина в платье в пол цвета хаки.

«Зоозащитникам лучше этого не видеть», - написали авторы поста.

Фото с «самым гламурным бульдогом» также опубликовал Telegram-канал «Москва 24». В комментарии под постом задались вопросом, чем же еще удивят Патриаршие этим летом.

«Кажется, мода на леопард зашла слишком далеко», - добавили журналисты.

В прошлом году собака из Воронежа стала жертвой барби-тренда. Хозяева выкрасили пса в розовый цвет. Зоозащитники и полиция обратили внимание на внешний вид питомца, но владельцы заверили, что краска безопасна для животных.

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский тогда же раскритиковал хозяев собаки с розовой шерстью, сообщал RT.