«Самая сексуальная в мире хоккеистка» снялась в нижнем белье для поклонников

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Пост состоит из серии откровенных снимков. На них 23-летняя спортсменка позирует в черном комплекте нижнего белья. Помимо этого на модели были туфли с завязками, чокер, браслет и золотые часы. Публикация набрала более 193 тысяч лайков.

«Думаю, что я сделала многим начало этого года намного лучше», - подписала публикацию Демайтер.

Ранее бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович снялась для поклонников обнаженной в ванне. Певица запечатлела себя, лежащую в воде, а также частично показала оголенную грудь.

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