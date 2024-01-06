06 января 2024, 10:10

Россию признали самой «мандариновой» страной 2023 года

РИА «Новости»
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За первые девять месяцев 2023 года Россия импортировала 406 тысяч тонн мандаринов, или 21% от всего мирового экспорта этих цитрусовых, став самой «мандариновой» страной. Такие такие привело РИА «Новости» со ссылкой на Руспродсоюз.

Второе место по объему закупок мандаринов заняли США - 242 тысячи тонн, или 13% мирового экспорта. В тройку также попала Великобритания с 153 тысячами тонн (8%). На четвертом месте находится Франция - 138 тысяч тонн (7%). Германия замыкает пятерку, страна импортировала 107 тысяч тонн мандаринов.

За мандарины Россия заплатила 421 миллион долларов, а США - 396 миллионов долларов. При этом объемы закупок мандаринов Россией в 2023 году увеличились на 8,4%, а в США - снизились на 22%.

Третье место по закупкам в денежном выражении заняла Франция, потратив на этот вид цитрусовых 240 миллионов долларов. Это на 22% больше, чем годом ранее.

Россиянам советуют зимой чаще есть мандарины , поскольку они помогают контролировать вес. Цитрусовые поддерживают иммунитет и позитивно влияют на работу ЖКТ.

США Россия
06 января 2024, 03:56
Женщины назвали идеальную длину пениса
Freepik
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Ученый из Британии Чарли Адамс провел исследование и выяснил какой размер полового члена лучше всего удовлетворяет женщину в постели. Результаты опубликовали в журнале PNAS.

В исследовании участвовали 75 женщин в возрасте от 18 до 65 лет. Они заявили, что для достижения оргазма нужно, чтобы у мужчины был пенис размером примерно 16 сантиметров. При этом они отметили, что размер полового члена имеет важное значение для интимной близости.

По словам Адамса, универсальной длины или объема, который бы подходил всем женщинам без исключения, не существует. Своим исследованием он скорее подчеркнул важность совместимости размеров между партнерами. Судя же относится и понимание индивидуальных предпочтений каждого человека во время интимной близости.

Ранее ученые из Университета Нью-Мексико пришли к выводу, что частота оргазмов у женщин напрямую коррелирует с размером пениса партнера. Вероятность успешного завершения акта будет выше, если половой член длиннее среднего.

Женщины Ученые Мужчины Секс
05 января 2024, 17:46
Россиянам рассказали, как провести зимний «детокс» квартиры
Unsplash
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Зимние каникулы можно использовать, чтобы избавиться от надоевшего хлама в квартире. Дизайнер компании Mr.Doors Ксения Кузнецова рассказала россиянам, как правильно провести «детокс» жилья. Ее рекомендациями поделился Life.

В первую очередь нужно держать под рукой только сезонные вещи. Если в коридоре стоит велосипед - его стоит отнести в гараж, а на его место поставить лыжи и санки.

Кузнецова порекомендовала обновить интерьер квартиры, используя подходящие цвета. Летние чехлы на подушки с растительными принтами можно заменить спокойными зимними оттенками - белым, голубым.

Ежедневное поддержание чистоты должно войти в привычку. Лучше сразу возвращать вещи на свои места и мотивировать родных убирать за собой.

Дизайнер заявила, что не стоит годами хранить в квартире ненужные вещи. У итальянцев есть хорошая традиция избавляться от хлама под Новый год. Так они освобождают место для новых вещей.

При этом необязательно выбрасывать их в мусорные контейнеры. Можно отдать в благотворительные фонды или отправить на переработку, добавила она.

Разгрузив квартиру, вы сразу почувствуете облегчение. Идеальное место для отдыха - это там, где нет ничего лишнего.

Ранее россиянам посоветовали использовать инсталляцию из свечей , чтобы создать дома атмосферу зимней сказки.

Россия Недвижимость
04 января 2024, 23:19
Пес съел $4 тысячи наличными, но почти все вернул
Unsplash
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Семилетний голдендудель (помесь пуделя и золотистого ретривера) по кличке Сесил решил полакомиться заначкой своих хозяев в США. В желудке собаки оказались четыре тысячи долларов наличными. Об этом сообщило РИА «Новости».

Владельцы собаки смогли вернуть большую часть денег, но для этого им пришлось серьезно запачкать руки. Хозяйка пса рассказала в соцсетях, что удалось восстановить 3550 долларов.

«Он не сделал ничего плохого в своей жизни, пока не съел четыре тысячи долларов», - отметила она.

Вместе с мужем Клейтоном они просеяли собачьи экскременты, после чего склеили найденные фрагменты купюр.

Ранее черный медведь пробрался на склад кондитерской в американском городке Эйвон. Зверь накинулся на капкейки и съел сразу 60 штук. После этого косолапый налетчик сбежал. Во время инцидента никто не пострадал.

США Собаки Животные
03 января 2024, 02:06
Названо число способных предсказывать будущее людей
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Политолог Филипа Тетлок выяснил, что около 2% людей могут давать прогнозы на будущее гораздо лучше остальных. Результаты исследования американского ученого изучило РИА «Новости».

Тетлок заинтересовался прогнозированием в конце 1980-х, когда мир стоял на пороге ядерной войны. Политолог задавал экспертам по поводу будущего руководства СССР и так далее. Версий прозвучало много, но никто из них не предвидел распад Советского Союза.

В 2002 году американская разведка совершила серьезную ошибку в оценке оружия массового поражения в Ираке. Тетлок стал выяснить, в чем причина неудачи.

В течение нескольких лет он проводил турниры, в ходе которых группы экспертов делились прогнозами политических событий. В итоге, выяснилось, что примерно 2% людей могут делать предсказания лучше других.

Ученый назвал их суперпрогнозистами. Причем ими могут быть не только специалисты в области политики или бизнеса. Важно, что такие люди умеют собирать и анализировать информацию, избегая когнитивных искажений, отметил Тетлока.

Ранее обнародовали очередное предсказание бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Он утверждал, что в 2024 году США закончат свое существование.

США Ученые

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