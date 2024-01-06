Россию признали самой «мандариновой» страной 2023 года

Второе место по объему закупок мандаринов заняли США - 242 тысячи тонн, или 13% мирового экспорта. В тройку также попала Великобритания с 153 тысячами тонн (8%). На четвертом месте находится Франция - 138 тысяч тонн (7%). Германия замыкает пятерку, страна импортировала 107 тысяч тонн мандаринов.

За мандарины Россия заплатила 421 миллион долларов, а США - 396 миллионов долларов. При этом объемы закупок мандаринов Россией в 2023 году увеличились на 8,4%, а в США - снизились на 22%.

Третье место по закупкам в денежном выражении заняла Франция, потратив на этот вид цитрусовых 240 миллионов долларов. Это на 22% больше, чем годом ранее.

Россиянам советуют зимой чаще есть мандарины , поскольку они помогают контролировать вес. Цитрусовые поддерживают иммунитет и позитивно влияют на работу ЖКТ.