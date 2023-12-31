Российский космонавт украсил МКС елкой и необычной новогодней гирляндой

Читайте нас в:

Борисов показал свое рабочее пространство на видео и продемонстрировал оригинальные праздничные игрушки на липучках, легко прикрепляющиеся к шумоподавляющим матам.

«У нас также нашлась в закромах настоящая новогодняя елка. Подписано, что это ручная работа. Она очень классно звенит», - отметил Борисов.

Космонавт повесил в модуле настоящую новогоднюю гирлянду с арабскими мотивами.

«Такие маленькие радости: игрушки, колпак, который в космосе торчит все время вверх создают атмосферу праздника. Действительно, настроение теперь стало новогодним», - добавил он.

Борисов поздравил россиян с наступающим Новым годом и передал им привет с МКС.

Ранее с новогодним обращением выступил президент Владимир Путин. Поздравление российского лидера первыми увидели жители Камчатки и Чукотки.

Космонавт Константин Борисов смог создать новогоднюю атмосферу даже в космическом модуле, находящемся в 400 километрах от Земли. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса , которая опубликовала видеозапись с МКС.