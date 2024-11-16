Российские ученые изучили замороженную мумию саблезубого котенка

Благодаря вечной мерзлоте, останки идеально сохранились. С помощью радиоуглеродного анализа ученые выяснили, что им 37 тысяч лет. По данным исследователей, животное погибло, когда ему было три недели.

Специалисты сравнили саблезубого котенка с современным трехнедельным львенком Panthera leo и нашли серьезные различия. Древнее животное имело широкие и длинные лапы без подушечек, что помогало выжить в суровых условиях. Также у котенка были маленькие уши, массивная шея и большая пасть.

Ранее эколог нашла на юге канадского острова Ванкувер загадочную рыбу с несколькими рядами острых зубов. Представитель местного агентства рыболовства Мария Корнтуэйт выдвинула версию, что это призрачный гренадер - глубоководная рыба, которая очень редко поднимается на поверхность.