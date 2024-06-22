Российские туристы отдохнули в гробах в Таиланде

Читайте нас в:

Процесс выглядит следующим образом: людям связывают руки и кладут в гроб, затем монахи читают молитвы, проводят необходимые обряды, читают благословение.

Все это должно помочь человеку очиститься и многое переосмыслить, уверяют монахи.

По словам путешественников из России, во время таких «похорон» можно неплохо отдохнуть, потому что лежать надо восемь часов, отметил канал.

Авторы сообщения в шутку предположили, что это может быть неплохим способом борьбы с похмельем для туристов, которые перебарщивают с алкоголем в отпуске.