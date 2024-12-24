Российские космонавты на МКС приготовят салат оливье к новогоднему столу

Зеркальная дата 24 декабря (24.12.24) обладает особой симметрией чисел и имеет двойное значение. Во-первых, завершает цикл зеркальных дат этого года, а, во-вторых, становится переходным моментом перед новым периодом. Астролог, таролог, нумеролог, мастер рун Елена Кузнецова в беседе с 360.ru рассказала, что в ночь на 25 декабря наступит апогей Луны.

«Только в этот день можно договориться с другими людьми о чем-то серьезном. Другого такого дня не будет», - заявила она.

Сегодняшний день, 24 декабря, хорош для мужчин. Они могут подняться в карьере, договориться о чем-то. Подходит эта дата и для кармических дел.

«То есть если вы хотите закрыть какие-то свои долги, примириться, то этот день наилучшим образом подходит», - добавила астролог.

Сила кармы В этом году больше не будет более благоприятного дня для того, чтобы разрешить свои обязательства. В то же время дата 24 декабря таит в себе опасность.

«Законы высшие и законы земные стыкуются», - напомнила Кузнецова.

Любые нарушения в этот день обернутся неприятными последствиями.

«У кого очень жесткая судьба, плохо стоит Сатурн в гороскопе, допустим, Сатурн в Овне, те все время все нарушают. Этот день будет чреват для таких людей. Никакие мошенничества, никакие обманы тоже не пройдут, они будут раскрыты, и человек будет наказан», - добавила таролог.

Женщины не у дел Вместе с тем, сегодняшний вторник - не самый лучший день для женщин. Если представительница прекрасного пола проявит слишком большую власть в карьере, то она может больно «упасть», предупредила эксперт. Для мужчин же все происходит с точностью до наоборот.

Также в этот день нужно быть крайне внимательными к словам.

«Если человек развит в плане тонких тел, да, то ему бояться нечего. А если человек невежественный и нарушает законы, тогда может случиться все, что угодно», - подчеркнула собеседница 360.ru.

Можно ли играть свадьбу В зеркальные даты в России любят играть свадьбы. По мнению таролога, это уже личное дело каждого, и нужно смотреть гороскоп как женщины, так и мужчины.

«Кому-то эта дата подойдет чисто индивидуально, а кому-то нет. Надо смотреть. Но лучше в пост это не делать. Да и в церковные праздники. Остальное все зависит от индивидуального показания», - заключила Кузнецова.

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