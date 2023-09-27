Российская порноактриса рассказала, сколько зарабатывают мужчины и женщины в индустрии
Женщинам за съемку в фильмах для взрослых платят больше, чем мужчинам. О разнице в заработке российская порноактриса Полина Марченко, известная как Luxury Girl, рассказала в интервью, опубликованном на YouTube-канале News.ru.
По словам женщины, за участие в сцене одного типа актриса и актер получат разный гонорар.
«Допустим, в Европе 700 евро <…> девушке платят, парню платят 300 евро», - сказала Марченко.
В США, по ее словам, девушке за съемку заплатят 1100 долларов, а парень заработает 400-500 долларов.
Актриса подчеркнула, что сотрудники индустрии откровенного контента в США зарабатывают больше, чем в Европе.
В минувшем августе депутат Верховной рады подготовили законопроект о декриминализации порнографии на Украине. Согласно документу, предлагается изменить Уголовный кодекс, которым предусмотрено тюремное заключение за ввоз в страну произведений и изображений порнографического характера с целью сбыта, распространения или их изготовление и хранение.
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