Российская порноактриса рассказала, сколько зарабатывают мужчины и женщины в индустрии

Искусственный интеллект начал расшифровывать сожженный извержением Везувия древний свиток

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Искусственный интеллект займется «прочтением» содержимого обугленного папируса, который обнаружили в уничтоженном Везувием Геркулануме. С таким запросом обратились ученые университета Кентукки. Об этом сообщила газета The Guardian.

Извержение вулкана уничтожило сотни свитков в библиотеке виллы города. Прочитать кое-что удалось в наше время с помощью искусственного интеллекта.

Об открытии объявил профессор Брент Силс. Он преподает студентам Университета Кентукки информатику. Специалист университета по цифровому восстановлению документов Стивен Парсонс сообщил о первом восстановленном фрагменте, который извлекли из свернутого в рулон и сожженного свитка.

Сначала Силс и его команда «обучили» компьютер чтению начертанных на папирусе букв. Они вывесили на сайте тысячи трехмерных рентгеновских изображений свернутых свитков, а также трех фрагментов папируса.

Двум студентам, американцу Люку Фарритору и немцу Юсефу Надер, независимо друг от друга удалось «прочитать» одно древнегреческое слово, которое означает «пурпурный».

Первым, кто прочитал это слово, был Фарритор. За это он получил премию в 40 тысяч долларов, Надер стал вторым прочитавшим и получил 10 тысяч. После этого началась гонка за то, кто первым сможет прочесть весь текст.

Силс отметил, что пока не известно, о чем идет речь в свитке. Но профессор выразил надежду на то, что в скором времени удастся почесть все, что написано на нем.