Россиянки вызвали автовышку, чтобы вытащить друга из квартиры на прогулку

Девушки рассказали, что приятели закрыли их товарища в квартире, а они очень хотели с ним погулять. Россиянки не опустили руки и вызвали автовышку, чтобы вытащить товарища.

К дому прибыла специальная техника, водитель которой подвел к окну сахалинца «люльку». Парень залез в нее и успешно спустился на землю. Там его со смехом встретили подруги.

Жителей Московской области в День защиты детей пригласили погулять в парках - там 1 июня юных посетителей будут бесплатно угощать мороженым. Также на свежем воздухе проведут мастер-классы и спортивные состязания.