01 июня 2024, 13:38

Россиянки вызвали автовышку, чтобы вытащить друга из квартиры на прогулку

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На Сахалине две девушки вызвали автовышку, чтобы вытащить своего друга из квартиры на прогулку. Об этом сообщило издание «АСТВ.ру».

Девушки рассказали, что приятели закрыли их товарища в квартире, а они очень хотели с ним погулять. Россиянки не опустили руки и вызвали автовышку, чтобы вытащить товарища.

К дому прибыла специальная техника, водитель которой подвел к окну сахалинца «люльку». Парень залез в нее и успешно спустился на землю. Там его со смехом встретили подруги.

Жителей Московской области в День защиты детей пригласили погулять в парках - там 1 июня юных посетителей будут бесплатно угощать мороженым. Также на свежем воздухе проведут мастер-классы и спортивные состязания.

Россия Квартиры
27 мая 2024, 22:21
Челябинские офтальмологи нашли способ борьбы с редким заболеванием у собак
Freepik
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В Челябинске ветеринары стали выписывать собакам солнцезащитные очки для борьбы с редким заболеванием роговицы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Речь идет о паннусе - аутоиммунной болезни, которая может привести к потере зрения из-за негативной реакции на ультрафиолет.

В качестве средства от недуга врачи стали применять тонированные стекла, не пропускающие УФ-излучение. В результате на улицах города появились питомцы, которые во время прогулок собирают большое число позитивных откликов от прохожих. Кроме того, они стали настоящими звездами интернета.

Ранее стало известно о смерти собаки Кабосу породы сиба-ину, которая стала прообразом мема Доге. Пес несколько лет болел лейкемией, и ему приходилось передвигаться с помощью коляски.

Болезни Врачи Собаки Челябинск Животные
27 мая 2024, 17:44
Жители Лесосибирска заметили в небе зловещие «туннели» из облаков
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Жители города Лесосибирска стали свидетелями необычного атмосферного явления, которое специалисты называют шкваловый ворот или грозовой вал. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Из-за усиления ветра в Красноярском крае облака «закрутились» в трубочку, образовав некое подобие туннелей. Необычное явление местные жители засняли на камеру.

«Зловещие облака запечатлели жители красноярского Лесосибирска. Спойлер - все нормально», - отметили журналисты.

На кадрах видно, что грозовой вал образовался сразу в нескольких областях неба. В издании добавили, что синоптики предупредили жителей Красноярского края о возможной грозе, сильном ветре и граде 27 мая.

Ранее астрофизики рассказали о параде планет , который пройдет 3 июня. В один ряд выстроятся шесть небесных тел: Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Увидеть планеты можно будет с помощью телескопа или мощного бинокля, а четыре из них будут заметны даже без использования оптических приборов.

Погода Красноярский край
27 мая 2024, 17:39
Пассажирка такси из Воронежа родила в машине по пути в роддом
РИА «Новости»
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В Воронеже местная жительница не успела добраться до роддома, когда у нее начались схватки. Ребенок появился на свет в такси, сообщило издание «Блокнот Воронеж».

Водитель приехал на вызов, конечной точкой которого было медучреждение. В автомобиль села беременная женщина, ее муж и их четырехлетний сын. Семья торопилась в роддом, так как у женщины начались сильные схватки, рассказал таксист.

В нескольких километрах от медицинского учреждения водителю пришлось остановиться, так как у женщины начались потуги. Муж беременной принял у нее роды - на свет появилась девочка. Бригада скорой помощи забрала мать с младенцем в больницу, таксист отвез мужчину и сына домой.

Ранее жительница Канады Бритни Эйрс родила рекордно крупного ребенка. Вес сына составил 6,7 килограмма. Врачи сделали женщине кесарево сечение.

Дети Роддома Женщины Такси Водители
27 мая 2024, 14:53
«Бок о бок с медведем». Жительница Сибири засняла встречу с хищником на видео
Unsplash
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Жительница Сибири Татьяна Родионова засняла на видео свою встречу с медведем. В интервью 360.ru женщина рассказала, что очень испугалась, но изначально любопытство взяло верх.

Татьяна - блогер. По дороге в родную деревню Алтат в Красноярском крае она всегда делает несколько остановок, чтобы записать видео.

«Видеосъемками я увлечена, это мое хобби. Не могу без этого <…> По пути до своей деревни - малой родины - я делаю несколько остановок», - поделилась он.

Буквально в двух-трех километрах от деревни женщина вышла снять видео на небольшом, но очень живописном пригорке. Примечательно, что дней 10 назад она там уже останавливалась: делала фото, записывала ролики.

Жительница Красноярска перешла дорогу, оказалась в новой локации и решила запечатлеть красивые цветы. И очень увлеклась.

«Тут черемуха цветет, тут утка какая-то порхнула. Красота, запах… Я хожу это все снимаю, любуюсь! Я когда уже вечером домой приехала, посмотрела по времени - я 26 минут бок о бок была рядом с медведем», - рассказала Татьяна Татьяна услышала крик дикого козла, и решила заснять и это животное. Подойдя обратно к машине, в кустах она заметила какого-то зверя. Собеседница призналась - ее удивило, что животное не испугалась ее и не убежало. Женщина схватилась за телефон и включила камеру.

«Я его (медведя - прим. ред.) сразу не увидела, не узнала, потому что-то трава мне мешала, то какой-то кустик. Когда он в мою сторону стал двигаться, я увидела - медведь! Я, конечно, быстро за телефон. Вот страха не было у меня, я не знаю, может быть доминировало мое хобби, любопытно. Я была почему-то уверенная в себе, думаю, я быстренько засниму и убегу», - пояснила она.

Но когда медведь встал на задние лапы - женщина вскрикнула и убежала. Она кинулась к машине, быстро ее завела и уехала.

Ранее медведь пришел на участок в Подмосковье и попал на видео. Неожиданная встреча с хищником перепугала жителей.

Медведи Видео Женщины Животные Машины

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