05 января 2024, 17:46

Россиянам рассказали, как провести зимний «детокс» квартиры

Unsplash
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Зимние каникулы можно использовать, чтобы избавиться от надоевшего хлама в квартире. Дизайнер компании Mr.Doors Ксения Кузнецова рассказала россиянам, как правильно провести «детокс» жилья. Ее рекомендациями поделился Life.

В первую очередь нужно держать под рукой только сезонные вещи. Если в коридоре стоит велосипед - его стоит отнести в гараж, а на его место поставить лыжи и санки.

Кузнецова порекомендовала обновить интерьер квартиры, используя подходящие цвета. Летние чехлы на подушки с растительными принтами можно заменить спокойными зимними оттенками - белым, голубым.

Ежедневное поддержание чистоты должно войти в привычку. Лучше сразу возвращать вещи на свои места и мотивировать родных убирать за собой.

Дизайнер заявила, что не стоит годами хранить в квартире ненужные вещи. У итальянцев есть хорошая традиция избавляться от хлама под Новый год. Так они освобождают место для новых вещей.

При этом необязательно выбрасывать их в мусорные контейнеры. Можно отдать в благотворительные фонды или отправить на переработку, добавила она.

Разгрузив квартиру, вы сразу почувствуете облегчение. Идеальное место для отдыха - это там, где нет ничего лишнего.

Ранее россиянам посоветовали использовать инсталляцию из свечей , чтобы создать дома атмосферу зимней сказки.

Россия Недвижимость
04 января 2024, 23:19
Пес съел $4 тысячи наличными, но почти все вернул
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Семилетний голдендудель (помесь пуделя и золотистого ретривера) по кличке Сесил решил полакомиться заначкой своих хозяев в США. В желудке собаки оказались четыре тысячи долларов наличными. Об этом сообщило РИА «Новости».

Владельцы собаки смогли вернуть большую часть денег, но для этого им пришлось серьезно запачкать руки. Хозяйка пса рассказала в соцсетях, что удалось восстановить 3550 долларов.

«Он не сделал ничего плохого в своей жизни, пока не съел четыре тысячи долларов», - отметила она.

Вместе с мужем Клейтоном они просеяли собачьи экскременты, после чего склеили найденные фрагменты купюр.

Ранее черный медведь пробрался на склад кондитерской в американском городке Эйвон. Зверь накинулся на капкейки и съел сразу 60 штук. После этого косолапый налетчик сбежал. Во время инцидента никто не пострадал.

США Собаки Животные
03 января 2024, 02:06
Названо число способных предсказывать будущее людей
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Политолог Филипа Тетлок выяснил, что около 2% людей могут давать прогнозы на будущее гораздо лучше остальных. Результаты исследования американского ученого изучило РИА «Новости».

Тетлок заинтересовался прогнозированием в конце 1980-х, когда мир стоял на пороге ядерной войны. Политолог задавал экспертам по поводу будущего руководства СССР и так далее. Версий прозвучало много, но никто из них не предвидел распад Советского Союза.

В 2002 году американская разведка совершила серьезную ошибку в оценке оружия массового поражения в Ираке. Тетлок стал выяснить, в чем причина неудачи.

В течение нескольких лет он проводил турниры, в ходе которых группы экспертов делились прогнозами политических событий. В итоге, выяснилось, что примерно 2% людей могут делать предсказания лучше других.

Ученый назвал их суперпрогнозистами. Причем ими могут быть не только специалисты в области политики или бизнеса. Важно, что такие люди умеют собирать и анализировать информацию, избегая когнитивных искажений, отметил Тетлока.

Ранее обнародовали очередное предсказание бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Он утверждал, что в 2024 году США закончат свое существование.

США Ученые
02 января 2024, 17:46
Стало известно, сколько людей способны предвидеть будущее
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Около 2% людей способны давать прогнозы на будущее гораздо лучше, чем остальные. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование американского политолога Филипа Тетлока.

Ученый заинтересовался прогнозированием будущего еще в 1980-х. Тетлок заметил, что абсолютно никто не сумел предсказать распад Советского Союза, и начал проводить турниры, где различные группы экспертов давали свои предсказания на политические события.

Со временем он выяснил, что около 2% людей способны давать прогнозы гораздо лучше остальных. Тетлок назвал их суперпрогнозистами.

По мнению политолога, этими людьми являются необязательно представители сферы политики. Ими могут стать бизнесмены или преподаватели, главный навык - умение анализировать информацию, а также избегать когнитивных искажений и предрассудков.

Также Тетлок выяснил, что способности к прогнозированию можно развивать с помощью психологических тренингов, а работа в группе станет максимально эффективной.

Ранее футуролог Данила Медведев объяснил, почему не стоит верить предсказаниям известной прорицательницы Ванги.

Исследования Ученые
31 декабря 2023, 15:58
Российский космонавт украсил МКС елкой и необычной новогодней гирляндой
Роскосмос
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Космонавт Константин Борисов смог создать новогоднюю атмосферу даже в космическом модуле, находящемся в 400 километрах от Земли. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса, которая опубликовала видеозапись с МКС.

Борисов показал свое рабочее пространство на видео и продемонстрировал оригинальные праздничные игрушки на липучках, легко прикрепляющиеся к шумоподавляющим матам.

«У нас также нашлась в закромах настоящая новогодняя елка. Подписано, что это ручная работа. Она очень классно звенит», - отметил Борисов.

Космонавт повесил в модуле настоящую новогоднюю гирлянду с арабскими мотивами.

«Такие маленькие радости: игрушки, колпак, который в космосе торчит все время вверх создают атмосферу праздника. Действительно, настроение теперь стало новогодним», - добавил он.

Борисов поздравил россиян с наступающим Новым годом и передал им привет с МКС.

Ранее с новогодним обращением выступил президент Владимир Путин. Поздравление российского лидера первыми увидели жители Камчатки и Чукотки.

Космонавт Константин Борисов смог создать новогоднюю атмосферу даже в космическом модуле, находящемся в 400 километрах от Земли. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса , которая опубликовала видеозапись с МКС.

Праздники МКС Космонавты Космос Новый год

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