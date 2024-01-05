Россиянам рассказали, как провести зимний «детокс» квартиры

В первую очередь нужно держать под рукой только сезонные вещи. Если в коридоре стоит велосипед - его стоит отнести в гараж, а на его место поставить лыжи и санки.

Кузнецова порекомендовала обновить интерьер квартиры, используя подходящие цвета. Летние чехлы на подушки с растительными принтами можно заменить спокойными зимними оттенками - белым, голубым.

Ежедневное поддержание чистоты должно войти в привычку. Лучше сразу возвращать вещи на свои места и мотивировать родных убирать за собой.

Дизайнер заявила, что не стоит годами хранить в квартире ненужные вещи. У итальянцев есть хорошая традиция избавляться от хлама под Новый год. Так они освобождают место для новых вещей.

При этом необязательно выбрасывать их в мусорные контейнеры. Можно отдать в благотворительные фонды или отправить на переработку, добавила она.

Разгрузив квартиру, вы сразу почувствуете облегчение. Идеальное место для отдыха - это там, где нет ничего лишнего.

Ранее россиянам посоветовали использовать инсталляцию из свечей , чтобы создать дома атмосферу зимней сказки.