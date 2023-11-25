Редких дальневосточных леопардов заметили недалеко от Уссурийска

«Появление леопардов на этой территории является естественным явлением. Окружающий дорогу лес - дом этих самых редких кошек в мире», - указали в нацпарке.

В пресс-службе напомнили, что при встрече с леопардами не нужно привлекать их внимание, а лучше спокойно продолжить свой путь. Для безопасности животных необходимо соблюдать скоростной режим на трассах.

«На автомобиль звери не реагируют, как на живое существо, могут не всегда видеть в нем потенциальную угрозу. Важно помнить, что еще не было случаев неспровоцированного нападения дальневосточных леопардов на людей», - добавили в дирекции.

Также в нацпарке отметили, что популяции краснокнижных леопардов успешно растет благодаря работе по сохранению редких животных.

В сентябре 2022 года дикий леопард напал на людей в Приморском крае, видео завирусилось в соцсетях.