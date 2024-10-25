25 октября 2024, 05:02

Ребенок выжил в утробе матери после падения из окна 17-этажки

РИА «Новости»
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В Великобритании беременная женщина выпала из окна высотки и умерла, но ребенок в ее животе выжил. Медики в больнице извлекли младенца и отправили в реанимацию, сообщил Daily Mail.

Женщине было 30 лет, она жила в принадлежащем городскому совету Лидса 17-этажном доме в районе Бермантофтс и находилась на позднем сроке беременности. Утром 23 октября будущая мать выпала из окна. Скорая помощь констатировала ее смерть и вызвала полицию, которая не нашла на месте происшествия признаков преступления.

С какой именно высоты она упала, издание не уточнило. Сосед с 14-го этажа рассказал, что слышал глухой удар и крики.

К удивлению врачей, ребенок в утробе матери выжил. Представитель полиции Западного Йоркшира сообщил, что он родился в больнице и находится в реанимации на интенсивной терапии.

На юго-востоке Москвы ребенок выжил после падения с шестого этажа. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Великобритания Дети Медицина
25 октября 2024, 02:24
Металлические импланты нашли в руках перуанских мумий
РИА «Новости»
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Исследователи продолжили изучать «инопланетные» мумии из Перу и обнаружили во время препарирования трехпалых рук одной из них металлический имплант. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Споры по поводу так называемых тридактилей Наски разгорелись прошлой осенью, когда журналист и уфолог Хайме Муассан представил публике странные останки, которые выдал за «мумии инопланетян». По его словам, их якобы нашли в Перу на плато Наска.

Репортер издания заявил, что ученые препарировали один из обнаруженных образцов. В процессе они извлекли «легкий металлический имплант» из ладони отрубленной руки тридактиля.

«Это очень сложный металлический сплав, который требует специальных знаний и техники, чтобы получить его такого качества и чистоты», - рассказал судебно-медицинский эксперт ВМС Мексики доктор Хосе Зальсе Бенитес.

По его словам, сплав содержит такие элементы, как алюминий, олово, серебро, медь, кадмий и осмий.

В начале года перуанские биологи изучили перуанские мумии пришельцев и выяснили, что они состоят из фрагментов мелких животных.

Исследования Ученые Космос
24 октября 2024, 11:55
Токсичные и опасные «дорогуши»: в духе холодной войны
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Если вы не смотрели британский сериал «Дорогуша», то и не надо. Хотя? Запретный плод сладок, так что смотрите, смотрите, но не зевайте и берегите мозг. Вообще «Дорогуша» — такой «Джокер» на минималках. Не в смысле, что там отличная актерская игра, а потому что эксплуатируется одна и та же идея: обиженные мстят и имеют на это полное право.

«Дорогуша», к сожалению, поддерживает эту порочную и опасную политику, а это именно что политика, воспитывающая и пестующая убийц. Но есть в этом сериале и другая политика - против России. Она более чем конкретна.

В интернете активно ходит отрывок из сериала. Там главная героиня, издеваясь над очередной жертвой, стоящей на коленях, заявляет, что она, эта жертва, разрушает человеческие жизни - как рак или как Россия. Далее идет эпическая реплика о том, что в России хотя бы знают, что во всем виноват Путин.

Говорить подобное - моветон. В фильмах - моветон вдвойне.

Девушка работают обычным офисным клерком - и ее так все достали, что она начинает убивать. Мстить всем тем, кто достал. Наказать, унизить. Мы же видели это уже не раз, да? Сколько уже было историй о том, как мстят униженные и оскорбленные? Вот только, в отличие от прошлых лет, сейчас нас склоняют к сочувствию к подобным мерзавчикам и мерзавцам. Сначала как бы заставляют прочувствовать беды и страдания униженных. Оттого мы проникается к ним. Как следствие, когда эти обиженные превращаются в палачей, мы начинаем сочувствовать им, оправдывая.

Так рождается катастрофа. Ведь не этой ли оправдательной логикой руководствуются по отношению к, например, школьным стрелкам? Не они виноваты, вещают их адепты, а общество.

Что делать нам? Проводить свою культурную политику. В идеале - по всему миру, в реальности - хорошо бы делать это хотя бы в своей стране.

Чтобы показать своим же: мы люди достойные.

Когда встречаешь нечто столь предельно токсичное, вспоминаешь годы холодной войны. Сколько фильмов там выходило о злобных русских, мечтающих уничтожить Запад. Причем снимали как прямые агитки, так и интегрировали конкретные месседжи в подчас достойное кино.

Мы называли это «клюквой» и смеялись над ней. Однако все повторяется, с куда большей агрессией и нагрузкой.

Сериалы Кино Фильмы Запад Рецензии на фильмы Русофобия
24 октября 2024, 03:07
Британец нашел на поле старинную серебряную монету и разбогател
Unsplash
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Кладоискатель нашел в графстве Сомерсет редчайшую древнеримскую монету III века нашей эры. Эксперты оценили ее стоимость в восемь тысяч фунтов (более одного миллиона рублей). Об этом сообщило «Би-би-си».

Житель графства Дорсет принимал участие в специально организованном мероприятии в Сомерсете, где 20 кладоискателей исследовали территорию возле деревни Саут-Брюэм.

Мужчина увлекался поиском сокровищ с помощью металлоискателя больше 50 года. По его словам, первая половина дня была неудачной. После обеда он решил обследовать другое поле и обнаружил серебряную монету. Мужчина выставит свою находку на аукцион.

Во Франции завершилась 31-летняя охота за сокровищами - Золотой совой, которую искали тысячи энтузиастов. Организаторам предстоит выяснить, как кладоискатель решил загадки и нашел жетон. Если все будет верно, то ему вручат настоящую Золотую сову. Это статуя стоит 150 тысяч евро (около 16 миллионов рублей).

Великобритания Археология Золото
24 октября 2024, 01:34
Британка в 105-й день рождения поделилась секретом долгой жизни
Unsplash
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Британка Кэтлин Хеннингс отметила 105-й день рождения в доме престарелых. Она посоветовала всем, кто пожелает дожить до ее возраста, пить пиво и не вступать в брак, сообщила газета Daily Mail.

Сотрудники дома престарелых Sandfields Care UK на курорте Челтнем в графстве Глостершир пригласили друзей Хеннингс и устроили праздник. Шеф-повар приготовил торт, а спонсоры подарили корзину с кружками, тапочками, фартуком и шоколадом. Вспоминая свои счастливые годы, именинница раскрыла секрет долголетия.

«Пейте Guinness и не выходите замуж! <…> Меня познакомили с Guinness в конце подросткового возраста мои родители. <…> Это был любимый напиток за семейными обедами, и я продолжаю пить его по сей день!» - сказала она.

Женщина родилась в 1919 году в Лондоне и сделала успешную карьеру бухгалтера. Хеннингс рассказала, как проводила вечера на постановках в Королевском оперном театре и на танцах в Ковент-Гардене.

Однако ученые Оксфордского университета выяснили, что пиво при длительном употреблении вреднее крепкого алкоголя. Основатель Telegram Павел Дуров и вовсе призвал отказаться от любого спиртного, чтобы сохранить ясный ум.

Великобритания Пенсионеры Алкоголь

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