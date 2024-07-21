21 июля 2024, 17:16

Раскрыта ошибка археологов в поиске пустынного города из легенд

Global Look Press
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Пустыня Руб-эль-Хали на Аравийском полуострове считается местом расположения города Убар, который прозвали «Атлантидой песков». Ее упоминали в своих трудах античные историки. По легенде, город ушел под землю в качестве наказания за то, что жители отказались принять пророка. Археологи не теряют надежды когда-нибудь найти легендарное место, сообщило РИА «Новости».

Одним из первых на поиски города отправился режиссер-документалист Николас Клэпп во время съемок фильма о Древней Аравии. По его просьбе НАСА предоставила аэрокосмические съемки части пустыни, где предположительно находился Убар. Также режиссер нашел древнюю карту, где увидел точку под названием Omanum Emporium.

Вооружившись документами, Клэпп отправился на раскопки. На месте он нашел пересохший колодец, остатки крепостных стен и гигантских дворцов. Но оказалось, что разрушенные постройки намного младше легендарного города. Их возвели в XV веке.

Профессор археологии Юрис Зариньш, проведя исследование, установил, что более древние строения находятся глубже под землей. Он не исключил, что город уничтожило мощное землетрясение.

Теорию разрушило Министерство археологии Омана, которое заявило, что подобных мест в пустыне Руб-эль-Хали нашли не менее десятка. Ведомство поддержал арабист Найджел Грум, который уточнил, что названная на древней карте Emporium переводится как «место для торговли по морю», а значит, речь шла о прибрежном населенном пункте. Но Зариньш не остановился и предложил исследовать все руины в пустыне. Но пока о других экспедициях ничего не известно.

Группа археологов подняла со дна Эгейского моря обломки судна, потерпевшего крушение более 2000 лет назад. В ходе обследования участка специалисты нашли обломки амфор и статуй. Они не исключили, что судно было торговым и доставляло свою продукцию в Рим.

Исследования Археология История Оман
18 июля 2024, 13:14
Подаренным Ким Чен Ыном Путину собакам дали клички
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Две собаки породы пхунсан, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, получили клички. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы их сообщим», - пообещал он.

Собаки приехали в Москву в конце июня, вскоре после визита Путина в Северную Корею. По словам кинолога Владимира Уражевского , эта порода отличается большой силой и выносливостью. С такими животными можно охотиться даже на медведей и тигров. Однако воспитывать их необходимо с раннего возраста.

Кинолог также отметил, что таких собак в КНДР считают национальным достоянием, поэтому купить их почти невозможно.

В ответ Путин подарил северокорейскому лидеру автомобиль Aurus, на котором перед этим прокатил Ким Чен Ына по Пхеньяну , а также адмиральский кортик и чайный сервиз.

Ким Чен Ын Дмитрий Песков Собаки Россия КНДР Владимир Путин
16 июля 2024, 22:47
Стало известно, от кого ребенку передается интеллект
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Чаще всего дети получают умственные способности от матерей. К такому выводу пришли ученые Университета Уильма в ходе исследования, сообщил портал Psychology Spot.

Информация об умственных возможностях родителей скрыта в Х-хромосоме. Ребенку от матери передаются две подобные хромосомы, а от отца - только одна. В связи с этим вероятность получить в наследство интеллект именно матери возрастает.

Таким образом, от матери новорожденный получает талант к изучению иностранных языков, возможности памяти и порядок мышления. Гены отца отвечают за эмоциональный интеллект.

Немецкие ученые напомнили, что ментальные способности и способность сопереживать имеют ничуть не меньше значения в жизни человека, чем тот интеллект, который измеряется в IQ.

Ранее сотрудники Центра детского здоровья Стэнфордского университета пришли к выводу, что на уровень интеллекта детей влияют генетические факторы.

Исследования Дети Ученые
15 июля 2024, 23:07
Индус привез супругу к врачам вместе с укусившей ее змеей
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В Индии мужчина отвез супругу в больницу вместе с укусившей ее змеей. Об этом сообщила телекомпания NDTV.

Ядовитая рептилия напала на 29-летнюю жительницу деревни Джурхурия в штате Бихар, когда та делала дома уборку.

Женщина успела позвать на помощь перед тем, как потеряла сознание. Прибежавший на крики муж подцепил змею палкой и бросил в ведро. Жену он усадил на заднее сиденье мотоцикла, а ведро с рептилией повесил на руль.

Приехав в больницу, мужчина попросил спасти супругу. Врачи сначала потребовали убрать змею, но потом оценили ее яд, отправили женщину в реанимацию и ввели противоядие.

Состояние укушенной медики позже оценили как стабильное. Рептилия находится в больнице.

Еще один житель штата Бихар отомстил змее , которая на него напала. Мужчина расправился с ней ответным укусом.

Индия Больницы Змеи
15 июля 2024, 05:08
Сибирячку затравили из-за «кофейного» имени дочери
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Блогер из Красноярска столкнулась с массовым хейтом из-за необычного имени, которое она дала своей новорожденной дочери. Женщина назвала ее Латтея, сообщило издание «Подъем».

«Для мальчика можно Пивослав», - написал один из комментаторов под постом, в котором молодая мать похвасталась пополнением.

«Летом можно называть Айслаттея», - посмеялся другой.

Один из комментаторов предположил, что девочку будут троллить в школе за «кофейное» имя и предложил ей поменять имя в 16 лет. Мать ребенка сказала, что ее не смущает реакция пользователей, а кофе они с мужем не любят.

В Ульяновске семья Александра и Екатерины Верхеевых назвала седьмого ребенка Арсиной в честь российской армии, сокращенное от «Армия - сила народа».

Кофе Дети Школы Блогеры

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