Раненую косулю нашли у здания поликлиники в Приморье

Косулю обнаружили у здания медучреждения на улице Ломоносова. Сотрудники городской администрации предположили, что животное попало под колеса автомобиля. На место выехали спасатели, а также полицейские и представители охотнадзора.

«Косулю осматривают ветеринарные врачи. Выясняется, как дикое животное оказалось в черте города», - добавили в администрации округа.

Несколькими днями ранее косуля застряла в заборе детского сада в Миассе. Попавшее в беду животное заметили местные жители. Они обратились в МЧС, и вскоре на место прибыли спасатели. С помощью специальных инструментов они освободили косулю из плена и отпустили ее на волю.