09 марта 2024, 20:14

Пьют там, где не едят. Россиянам объяснили поведение кошек

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Избирательное отношение кошек к источникам питья определяется их хищнической природой. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказала ветеринарный врач Елена Кайнова.

По ее словам, они предпочитают не пить в том же месте, где принимают пищу или ходят в туалет. Причина такого поведения связана с представлениями этих животных о том, что пролежавшая пища, которую они воспринимают как пойманную добычу, или фекалии могут отравить находящуюся рядом воду.

Кайнова посоветовала ставить миски для кошек с едой и водой в разных местах и подальше от туалетного лотка.

Ранее ветеринарный врач Татьяна Гольнева рассказала, что сегодня мейн-куны и хайленд-фолды оказались одними из самых популярных пород кошек среди россиян. По ее словам, они отличаются от стандартных вислоухих своей длинной шерстью и красотой.

Еда Коты Животные
09 марта 2024, 15:37
Цены на крымские и краснодарские вина взлетят
Unsplash
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Вина из Крыма и Краснодарского края могут подорожать на 30% уже в 2024 году. Причина — в возможном повышении госпошлины на бутылки из недружественных стран, сообщил Telegram-канал Mash.

«Если решение примут, то это скажется и на стоимости отечественных вин <…> Коснется это в основном сегмента 500–600 рублей», - написали авторы материала.

В кубанской ассоциации виноделов Mash рассказали, их продукция подорожает на 10%. В Крыму вообще ждут рост в районе 30%.

Это объяснили тем, что виноделы закупают саженцы, технику, удобрения за границей. При увеличении пошлины с российской стороны зарубежные страны могут принять ответные меры.

Ранее россияне столкнулись с невозможностью оплатить вино или крепкие напитки на кассе магазинов банковской картой. Кассиры связали это со сбоем ЕГАИС и даже возможной хакерской атакой. Росалкогольтабакконтроль опроверг возникновение проблем со сканированием алкоголя.

Вина из Крыма и Краснодарского края могут подорожать на 30% уже в 2024 году. Причина - в возможном повышении госпошлины на бутылки из недружественных стран, сообщил Telegram-канал Mash.

Крым Вино Удобрения Краснодарский край
09 марта 2024, 09:03
Пентагон не нашел подтверждений существования НЛО
Unsplash
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В США нашли подтверждения того, что НЛО существуют и когда-либо посещали Землю. Об этом сообщило издание The New York Times.

В структуре Пентагона в 2022 году учредили Управление аномалий. В задачи его сотрудников входят анализ и изучение информации о возможных случаях встречи с НЛО. Как выяснилось в результате «следственных мероприятий, проведенных на всех уровнях классификации», чаще всего «инопланетными» оказываются самые обычные предметы и явления.

«Помимо мистификаций и подделок, дезинформация сегодня распространена шире, чем раньше, и ее легче распространять, чем когда-либо, особенно с сегодняшними передовыми инструментами для создания фото, видео и компьютерных изображений», - отмечается в 63-страничном докладе Пентагона, представляющем собой обзор всех официальных расследований на тему НЛО в США.

В конце февраля СМИ сообщали, что украинские военные якобы зафиксировали НЛО в зоне боевых действий. Они запечатлели таинственный летающий объект.

Исследования США Пентагон
07 марта 2024, 14:36
Россиянкам рассказали о полезных для женского здоровья продуктах
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Правильное питание помогает поддерживать женщинам здоровье и красоту. О том, какие продукты больше всего подходят для женского рациона, в преддверии 8 Марта рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина.

По ее словам, в первую очередь россиянкам рекомендуется есть овощи и фрукты. Они обеспечат организм клетчаткой. В норме женщине следует включать в рацион около 400 граммов овощей и фруктов в сутки, независимо от времени года.

«Можно также употреблять тушеные, замороженные, консервированные овощи и фрукты, желательно без сахара», - указала специалист.

Савкина рекомендовала женщинам не отказываться от зерновых продуктов. Она добавила, что следует также обратить внимание на еду, содержащую белок: творог, молоко, бобовые, рыбу и морепродукты.

Еще одной важной частью здорового рациона являются «правильные» жиры. Для их получения эксперт посоветовала в небольших количествах употреблять нерафинированное масло, орехи, авокадо и жирную рыбу. Он также рекомендовала ограничить в рационе сладости, полуфабрикаты, фастфуд и кондитерские изделия.

Ранее диетолог Наталья Сычева предупредила женщин , что после низкокалорийных диет у них могут возникнуть проблемы с весом. В результате замедления метаболизма похудевшие рискуют снова набрать лишние килограммы, объяснила она.

Еда Питание Роспотребнадзор Женщины Красота 8 Марта Продукты
07 марта 2024, 12:34
McDonalds создаст духи с запахом жареной картошки
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Японское подразделение McDonalds анонсировало выпуск линейки необычных духов. Парфюмеры создадут несколько ароматов жареной картошки. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Всего McDonalds планирует выпустить три вида духов: с ароматом классического блюда, с запахом жареного картофеля с приправой из умэбоси, водорослей и соли, а также с чесноком, черным перцем и майонезом.

«Мы выпустили духи, которые пахнут картошкой фри!» - отметили в пресс-службе.

В компании также посоветовали покупателям взять эти духи на свидание, чтобы оно прошло успешно.

Ранее руководство McDonald’s решило изменить рецептуру бургеров , чтобы эффективнее конкурировать с другими сетями быстрого питания. Для этого сотрудники начнут готовить тонкие сочные котлеты и использовать более свежие овощи.

В сети ресторанов «Вкусно - и точка» отметили, что не будут изменять рецептуру вслед за американской компанией. В пресс-службе заявили, что ориентируются на предпочтения посетителей.

Еда Япония Продукты Рестораны

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