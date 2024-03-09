Пьют там, где не едят. Россиянам объяснили поведение кошек

По ее словам, они предпочитают не пить в том же месте, где принимают пищу или ходят в туалет. Причина такого поведения связана с представлениями этих животных о том, что пролежавшая пища, которую они воспринимают как пойманную добычу, или фекалии могут отравить находящуюся рядом воду.

Кайнова посоветовала ставить миски для кошек с едой и водой в разных местах и подальше от туалетного лотка.

Ранее ветеринарный врач Татьяна Гольнева рассказала, что сегодня мейн-куны и хайленд-фолды оказались одними из самых популярных пород кошек среди россиян. По ее словам, они отличаются от стандартных вислоухих своей длинной шерстью и красотой.