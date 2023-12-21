Путин заявил о желании прокатиться по трассе М-12

«Надеюсь, что удастся проехать по этой дороге. Это особое ощущение, если ехать по такой трассе. Хочу пожелать всем водителям получить удовольствие от этого маршрута», - сказал Путин.

В четверг глава государства принял участие в торжественном запуске трассы М-12 от Москвы до Казани. Он отметил, что сроки строительства стали хорошим примером реализации столь масштабного инфраструктурного проекта.

Также Путин отмечал, что по итогам года в стране построят до 31 тысячи километра дорог различного уровня, в том числе и местного значения. Президент назвал принципиальным стратегическим вопросом наличие надежных транспортных артерий в стране.