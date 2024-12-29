29 декабря 2024, 23:07

Путин сам починил свои часы, не отрываясь от саммита ЕАЭС

РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин в ходе заседания на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) самостоятельно при помощи ручки смог починил свои наручные часы. Видео с саммита опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Прямо на заседании в какой-то момент у главы государства что-то случилось с креплением наручных часов. При этом он, не желая откладывать дело в долгий ящик, решил собственноручно отремонтировать их, используя обычную авторучку.

При этом, он продолжал внимательно следить за ходом встречи. Во время выступления иностранного участника мероприятия, президент, не отвлекаясь от починки, взял наушник, чтобы слушать перевод и ничего не упустить. Когда же начался телемост, починка часов не помешала Путину внимательно следить за экраном.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с утра перед тем как прибыть на заседание ЕАЭС успел наколоть дров. Именно такую разминку лидер Белоруссии проводит перед важными встречами.

Саммиты Видео Россия Владимир Путин Евразийский экономический союз
28 декабря 2024, 06:07
Катастрофа уже началась. Планетологи запаниковали из-за космической угрозы на орбите Земли
Unsplash
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С начала освоения человеком космического пространства там накопилось более семи с половиной тонн мусора. Планетолог из университета Аризоны Вишну Редди в беседе с CNN предположил, что катастрофическое событие, связанное с этим, уже началось — речь идет о так называемом синдроме Кесслера.

С начала освоения человеком космического пространства там накопилось более семи с половиной тонн мусора. Планетолог из университета Аризоны Вишну Редди в беседе с CNN предположил, что катастрофическое событие, связанное с этим, уже началось - речь идет о так называемом синдроме Кесслера.

О мусорном кризисе на орбите ученые заявили еще в 1978 году. Консультант NASA Дональд Кесслер описал явление (получившее впоследствии его имя), которое подобно эффекту домино. Согласно выводам ученого, в случае превышения критической массы космического мусора, вероятность столкновений может начать неконтролируемо расти.

В результате столкновений с мусором будет появляться все большее его количество, что окончательно сделает низкие орбиты непригодными для использования. Это поставит под удар всю технологию, которую человечество использует в повседневной жизни, от инструментов GPS, до спутникового интернета и телевидения.

«Количество объектов в космосе, которые человек запустил за последние четыре года, возросло в геометрической прогрессии. Мы уже приблизились именно к той ситуации, которой всегда страшились», - заявил доктор Редди.

С выводами Редди согласны и другие эксперты. Доктор Нилтон Ренно, профессор климатических и космических наук и инженерии в Мичиганском университете, заявил, что ситуация на орбите Земли напоминает ему об экологических бедах на поверхности самой планеты. Ренно также допускает, что синдром Кесслера уже пришел в движение.

Ранее летчик-космонавт Рыжиков также называл космический мусор серьезной и реальной угрозой для действующих спутников и станций на орбите.

Катастрофы Космические спутники Ученые Кризис Космос Мусор
28 декабря 2024, 05:16
«Будто у меня бездонный карман». Дед Мороз рассказал о желаниях москвичей
РИА «Новости»
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Московский Дед Мороз рассказал, что кроме мира на Земле, взрослые просят его рассчитаться с ипотекой. Слова столичного волшебника привело РИА «Новости».

«В последнее время, что мне очень приятно, желают, во-первых, мира на всей Земле. Во-вторых, желают здоровья близким. Взрослые хотят, чтобы ипотеку закрыл дедушка. Как будто у меня бездонный карман», - поведал Дед Мороз.

По его словам, несмотря ни на что, он старается помочь и обращается к тем, кто может решить эти вопросы. Однако, Дед Мороз посетовал на то, что все же не в его силах «всем пенсионерам из Дальнего Востока купить квартиру в Москве».

Главный волшебник столицы также обратил внимание на то, что, в отличие от взрослых, дети никогда не просили денег вместо подарков.

Ранее Дед Мороз из Великого Устюга рассказал о своей заветной мечте. Он хотел бы, чтобы взрослые как можно чаще обнимали своих детей и говорили им теплые слова.

Дети Ипотека Дальний Восток Дед Мороз Москва Квартиры
28 декабря 2024, 00:38
Два Деда Мороза на гидроциклах прокатились по Петербургу и попали на видео
Пресс-служба МВД
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Молодые люди в костюмах Деда Мороза прокатились на гидроциклах по закрытой для судоходства Малой Невке в Санкт-Петербурге. Кадры происшествия опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, мужчины использовали образ Деда Мороза для обхода действующих запретов. Это не помогло им избежать ответственности.

«Дед Мороз - это добрый волшебник, который не будет нарушать закон и подавать плохой пример», - отметила Ирина Волк.

Личности мужчин в нарядах установили сотрудники транспортного отдела петербургской полиции. Правоохранители выяснили, что шутники катались на гидроциклах по закрытой акватории.

Затем полиция провела оперативно-разыскные мероприятия. Гидроциклы у мужчин изъяли. Собранные материалы по данному делу передали в петербургский главк МЧС, решение по административной ответственности примет уже это ведомство.

Ранее в Петербурге задержали водителя с 1453 штрафами. Мужчину отвезли в военкомат.

Праздники Санкт-Петербург Видео Полиция Дед Мороз

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