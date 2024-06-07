07 июня 2024, 20:50

Путин отказался от гиен в подарок

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума с иронией отреагировал на предложение своего коллеги из Зимбабве Эммерсона Мнангагвы. Тот спросил, не подарить ли главе государства гиену.

«У нас своих хватает», - пошутил Путин.

На пленарной сессии глава государства выступил с речью, в которой обозначил пути развития России по разным направлениям. Он также поговорил о ситуации в мире, оценил перспективы расширения БРИКС , поднял ряд социальных и иных вопросов - от индексации пенсий и размера МРОТ до развития внутреннего туризма.

Выступление Путина длилось около часа, потом он дал слово другим гостям форума.

Международные отношения Владимир Путин ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 18:58
Талисман Игр дружбы презентовали на ПМЭФ
Телеканал «360»
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Талисман Игр дружбы презентовали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Им стал амурский тигр, который всего на два голоса обошел медведя. Третье место в голосовании заняла белка.

Олимпийский чемпион Никита Нагорный стал послом соревнований. Официально об этом объявили на церемонии открытия стенда Игр дружбы на полях ПМЭФ.

«У нашего тигра имя добряк. Я могу позволить себе это сказать, я голосовал за белку, на самом деле! Извини, пожалуйста. Мы еще сдружимся с тобой. Нам еще работать и работать!» - поделился Никита Нагорный.

В интервью Никита признался, что давно задумывается о завершении карьеры, но участие в Играх дружбы стало для него чуть ли не единственной мотивацией остаться в профессиональном спорте и продолжать бороться за страну.

«Я признаюсь, наверно, от лица многих профессиональных спортсменов, сегодня самая главная мотивация для нас оставаться в спорте, тренироваться и готовиться к соревнованиям - это проведение таких международных стартов как игры БРИКС, Игры дружбы, старты, на которых мы можем выходить и, как и раньше, представлять нашу страну», - рассказал спортсмен.

Игры дружбы на Западе уже окрестили русской альтернативой олимпиаде. Зарубежным спортсменам дали понять, что ехать в Россию не стоит. Однако цель у этих соревнований вовсе не в том, чтобы заменить олимпийские игры, - это новая глава в развитии мирового спорта.

«Вы представляете, насколько ревность к Играм дружбы. Игры дружбы - это не замена, это не альтернатива. Это новый формат, лучший формат, чем Олимпийские игры», - отметил глава международной Ассоциации бокса Умар Кремлев.

Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге уже в сентябре этого года. И, несмотря на все угрозы МОК, ожидается, что в них примут участие порядка 700 спортсменов из 100 стран. Старты включают в себя состязания в 25 видах спорта.

Среди победителей разыграют 283 комплекта наград. Полную программу соревнований представили на ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Санкт-Петербург ПМЭФ-2024
04 июня 2024, 01:18
Ученому запретили исследовать загадочную болезнь мозга в Канаде
Freepik
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Канадскому ученому Майклу Култхарту запретили исследовать загадочную неврологическую болезнь в провинции Нью-Брансуик. Об этом сообщило издание The Guardian.

По данным издания, у 200 жителей провинции Нью-Брансуик наблюдались симптомы неизвестного заболевания головного мозга. В 2021 году таких пациентов насчитывалось чуть больше 40 человек. У некоторых из них имелось обильное слюноотделение, другим казалось, что по их коже ползают насекомые.

Спустя год независимая комиссия сделала вывод, что у этих людей развились деменция и рак, а неврологическое заболевание им диагностировали ошибочно.

После этого Култхарт заявил, что из-за воздействия окружающей среды у пациентов запускаются или ускоряются нейродегенеративные синдромы. По его словам, в Нью-Брансуике происходит то, что «невозможно объяснить предвзятостью отдельного невролога». Култхарт отметил, что политики нашли повод, чтобы помешать ученым исследовать заболевание.

The Guardian также привело комментарии пациентов, столкнувшихся с загадочным заболеванием. У одной из женщин состояние продолжает прогрессировать. По ее словам, политики не признают, что происходит что-то серьезное, потому что тогда им нужно будет заниматься этим.

Ранее ученые из Эдинбургского университета обнаружили у мозга «режим энергосбережения».

Он может возникать при недоедании.

Болезни Канада Женщины Ученые Рак
02 июня 2024, 13:08
Мясные бургеры в России подорожали на 58% за пять лет
Unsplash
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Мясные бургеры в России взлетели в цене на 58% за последние пять лет. Куриные бургеры подорожали на 39%, сообщило РИА «Новости».

Аналитики сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» уточнили агентству, что в среднем говяжий бургер в общепите в первом квартале этого года можно было купить за 304 рубля, тогда как в 2019 году их цена составляла 193 рубля.

Бургер с рыбной начинкой за то же время подорожал на 57%, достигнув стоимости в 297 рублей. Куриный бургер подскочил в цене на 39% с 2019 года, сейчас его можно приобрести за 234 рубля.

Тем временем диетолог Александра Разаренова порекомендовала более полезный вариант бургера. В частности, она предложила заменить булки на листья салата.

Россия Продукты Рестораны Москва
01 июня 2024, 13:38
Россиянки вызвали автовышку, чтобы вытащить друга из квартиры на прогулку
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На Сахалине две девушки вызвали автовышку, чтобы вытащить своего друга из квартиры на прогулку. Об этом сообщило издание «АСТВ.ру».

Девушки рассказали, что приятели закрыли их товарища в квартире, а они очень хотели с ним погулять. Россиянки не опустили руки и вызвали автовышку, чтобы вытащить товарища.

К дому прибыла специальная техника, водитель которой подвел к окну сахалинца «люльку». Парень залез в нее и успешно спустился на землю. Там его со смехом встретили подруги.

Жителей Московской области в День защиты детей пригласили погулять в парках - там 1 июня юных посетителей будут бесплатно угощать мороженым. Также на свежем воздухе проведут мастер-классы и спортивные состязания.

Россия Квартиры

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