04 декабря 2023, 18:52

Путин на ВДНХ осмотрел макет бункера для наблюдения за ядерными испытаниями

РИА «Новости»
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Президенту Владимиру Путину во время посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ показали часть экспозиции, посвященной атомной отрасли. В частности, глава государства осмотрел макет бункера, из которого в годы СССР наблюдали за испытаниями первой отечественной атомной бомбы.

В ходе осмотра экспозиции, посвященной зарождению атомной отрасли в Советском Союзе, Путина сопровождал главный редактор телепрограммы «Страна Росатом» Михаил Полунин.

В ходе осмотра макета бункера он нажал на планшете на кнопку, после чего на экране проиграли взрыв, за которым можно было наблюдать через щель в стене.

«Расстояние было 10 километров, но щели не было - там все было засыпано землей. Земля затряслась, они почувствовали», - рассказал Полунин.

Также главе государства продемонстрировали макет первой советской атомной бомбы.

В ходе посещения выставки «Россия» Владимир Путин принял участие в церемонии награждения премии «Волонтер года». Он вручил приз лучшему волонтеру, которым в 2023 году стала создатель детского волонтерского отряда «Юннаты из „Ростка“» Наталья Аминева.

Выставки Владимир Путин ВДНХ Выставка-форум «Россия»
03 декабря 2023, 10:12
Москвичей напугала лиса, забравшаяся под автомобиль в Южном Тушине
Freepik
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В Северо-Западном округе Москвы местные жители увидели хищного зверя. Под одним из автомобилей сидела лиса, на которой был ошейник, сообщил источник «360».

По его данным, утром в воскресенье женщина позвонила в экстренные службы, заявив о появившемся диком животном в Южном Тушине в Строительном проезде.

Как пояснил собеседник «360», до этого другая жительница района обращалась с просьбой разыскать сбежавшую лису. В итоге хищница нашлась сама.

Накануне ядовитую змею в доме заметили жители в Южном административном округе Москвы. Агрессивное пресмыкающееся оказалось рядом с людьми в доме № 21 на Чертановской улице. По информации источника, ядовитая змея угрожала жителям.

На днях коты-диверсанты закрыли свою хозяйку на балконе в Москве. Сначала пенсионерка попыталась пробраться в комнату самостоятельно, но у нее ничего не вышло.

Животные Москва 2023
01 декабря 2023, 16:48
Коты-диверсанты закрыли свою хозяйку на балконе в Москве
Unsplash
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В многоэтажке в районе Северное Измайлово коты устроили «диверсию», заперев свою хозяйку на балконе в одном халате. Женщину спасли, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, хозяйка вышла на минутку на балкон в одном халате, тогда пушистые и заперли ее там.

Сначала пенсионерка попыталась пробраться в комнату самостоятельно, но у нее ничего не вышло. Тогда на помощь пришли соседи, которые вызвали работников экстренных служб. Специалисты вскрыли дверь в квартиру и вытащили женщину с балкона.

Ранее зоопсихолог, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов рассказал, что у животных нет чувств, только эмоции. Они могут испытать все: от радости до горя, но не анализируя ситуацию сознанием.

Животные Москва 2023
30 ноября 2023, 13:26
Появилось видео прогулки по снегу балтийских нерп Крошика и Шлиссика
Unsplash
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Санкт-Петербургский фонд защиты балтийской нерпы показ прогулку Крошика и Шлиссика по снегу до ближайшего водоема. Видео опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

«Утренняя пробежка Крошика и Шлиссика», - написали сотрудники фонда в комментарии к ролику.

Подписчики сравнили прогулку нерп с перемещением по снегу петербуржцев после метели, которая обрушилась на Северную столицу 27 ноября.

Первый в России центр по сохранению редких видов морских млекопитающих появился в Петербурге в 2014 году. Самый известный подопечный фонда - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его пытались выпустить в дикую природу, но он вернулся. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед Шлиссик.

Нерпы несколько раз ссорились. Один из таких случаев произошел в 2021 году. Сотрудники фонда опубликовали видео примирительного обеда ластоногих, но позже Шлиссик начал гонять своего соседа.

Весной этого года Фонд друзей балтийской нерпы спас маленькую самку тюленя в Выборге. Она плавала вдоль набережной и боялась выйти из воды из-за собравшейся толпы. Животное поместили в специальный центр, где ему оказали помощь.

Санкт-Петербург Животные
30 ноября 2023, 12:49
«Выглядит живчиком». Спасенного в Москве котенка назвали Шахтером и отвезли в ветклинику
Телеканал «360»
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Кота, спасенного в Юго-Восточном округе Москвы, назвали Шахтер. За его состоянием проследят ветеринары, рассказала «360» руководитель волонтерского сообщества «ЗоопоискЮАО» Юлия Борзова.

Питомца уже привезли в ветеринарную клинику. Там его осмотрели специалисты и взяли все анализы. До вечера животное останется в медучреждении.

«В принципе, он выглядит живчиком. Есть, конечно, гной в глазу и вокруг носика. Что-то респираторное, возможно, есть. Сейчас его в инфекционный посадят. Они сейчас его напоят, покормят, посмотрят за состоянием», - рассказала зоозащитница.

Котенку поставят капельницу, если он не сможет самостоятельно есть и пить. В целом животное ведет себя активно, добавила Борзова.

«Он спрыгнул, прошелся по кабинету. Ну так нормально прошелся, быстренько, но его поймали», - рассказала зоозащитница.

Необычную кличку котенок получил неслучайно. Сообщалось, что животное застряло в стене жилого дома на улице Мусы Джалиля в области дымовой шахты. Кот около недели громко мяукал и привлекал внимание неравнодушных. Борзова предположила, как животное могло туда попасть.

«Скорее всего, сам», - отметила она.

Минувшей ночью сотрудники спасательных служб уже приезжали на место, но освободить кота не удалось. Они не смогли найти работника управляющей компании, чтобы получить разрешение на проведение операции. Работу по спасению четвероногого продолжили утром. В результате кота удалось вызволить из заточения, где он пробыл почти шесть дней. Первым делом спасенное животное напоили.

Спасатели Животные Москва 2023

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