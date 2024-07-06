Пушки русской армии времен Крымской войны нашли у берегов Багам

О том, что речь идет именно о русском оружии, свидетельствовали царские гербы, отлитые на стволах. Кроме того, на одной из найденных деталей пушки также нашли надпись на кириллице, из которой следовало, что ее изготовили на Александровском заводе в Петрозаводске.

Исследователи предположили, что после окончания Крымской войны пушки достались Великобритании, которая могла использовать их для изготовления нового оружия из-за нехватки чугуна после начала Второй мировой войны.

Не исключено, что пушки вместе с другим металлоломом власти королевства отправили в США для переплавки. Но при проходе Багамских островов на корабле начался пожар, и весь груз ушел на дно.

«Судьба этих русских пушек - забытая память о двух войнах: Крымской и Второй мировой», - отметили авторы исследования.

Они добавили, что прибрежная акватория вокруг Багамский островов скрывает еще много исторических сокровищ и тайн. Мимо архипелага проходили испанские корабли, которые вывозили из покоренной Ацтекской империи золотые и серебряные украшения.

Ранее группа археологов подняла со дна Эгейского моря часть потерпевшего крушение более 2000 тысяч лет назад торгового судна. Кроме того, специалисты обнаружили фрагменты античных амфор и мраморных статуй. По предварительной версии, корабль шел с товарами из Восточного Средиземноморья в Рим.