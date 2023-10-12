Птиц Москвы и Подмосковья пересчитали в рамках двухдневной акции
В ходе прошедшей 30 сентября и 1 октября акции «Евразийский учет птиц» насчитали 8,5 тысячи особей разных видов в Москве. Данные опубликовали на сайте мероприятия.
В Московской области за два дня обнаружили 6077 птиц 79 видов. Подсчетом столичных пернатых занимались сотрудники «Мосприроды», которые заметили на природных территориях города 3123 представителей 51 вида.
«От Мосприроды в этом году в приняли участие порядка 250 специалистов и волонтеров. Они на природных территориях Москвы заметили 3 тысяч 123 птиц 51 вида, в том числе 15 видов краснокнижных», – указали в сообщении на сайте учреждения.
Самым популярным представителем крылатых стала кряква: члены акции насчитали приблизительно приблизительно 900 особей на природных участках столицы. Помимо этого, они столкнулись с 394 сизыми голубями, 367 большими синицах, 126 полевыми воробьями, 63 озерными чайками и многими другими.
Среди самых необычных и интересных наблюдатели отметили лысуху, чомга, желна, красноносого нырка, осоеда и серую цаплю.
Ранее стало известно, что аисты марабу поселились в Московском зоопарке.