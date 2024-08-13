13 августа 2024, 22:43

Пропавший пенис великана расстроил туристов в Британии

Freepik
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Пенис мелового «Великана из Серн-Эббас» пропал из-за сильных дождей в Великобритании. Это сильно расстроило туристов, сообщило издание Independent.

Древний геоглиф находится на склоне холма близ деревни Серн-Эббас. Он представляет собой гигантскую фигуру обнаженного мужчины длиной примерно 55 метров, которая вырезана на склоне крутого холма.

Фигуру вывели на холме траншеей, обнажающей скрытый под слоем почвы мел. «Великан из Серн-Эббас» отчасти получил популярность благодаря огромному пенису.

Этим летом из-за частых дождей половой орган великана сильно зарос травой, спрятав его от взглядов туристов. Посетители обратились в Национальный фонд с просьбой подрезать траву, чтобы пенис снова стало видно.

Представитель Национального фонда сообщил, что плохая видимость отдельных частей гиганта - это временное явление. После выпаса овец специалисты проведут очистку и прополку «Великана из Серн-Эббас».

Ранее обладатель одного из самых больших в мире пенисов , проживающий в Великобритании, выпустил книгу о своей жизни. В своих мемуарах он обвинил порнографов во лжи.

Великобритания Мужчины
13 августа 2024, 20:47
Иоанн Кронштадский называл 2024 год поворотным для России
РИА «Новости»
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Священник Иоанн Кронштадтский оставил после своей смерти много предсказаний о будущем России, часть из которых уже сбылась в 2024 году. Об этом сообщило ИА «Кулик».

Практически перед уходом из жизни Кронштадтскому пришло видение о будущем России. Он предвидел погром церквей, революцию, восхваление безбожников и глобальную войну.

После череды этих сцен всему пришел конец, и священник увидел, как люди будто бы отряхнулись, а потом у России появился православный царь.

Святой Иоанн Кронштадтский перечислил годы, в которые стране предстоит борьба с тяжелыми испытаниями. Это 1914, 1917, 1922, 1930,1933 и 2024-й. Именно крайняя дата может стать ключевой для дальнейшей истории России.

Ныне покойный основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал, что выборов в Соединенных Штатах не будет. Также он делился прогнозом по поводу украинского конфликта. По мнению политика, кризис разрешится в 2024 году.

Священники Войны Россия Кризис История
09 августа 2024, 16:52
«Прекрасно проводит время». Муромский отель отправил домой забытую девочкой куклу Барби
Unsplash
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Маленькая постоялица отеля в Муроме при выезде забыла свою любимую куклу. Персонал гостиницы нашел потерянную игрушку и креативно подошел к ее отправке домой. Подробности истории стали известны 360.ru.

Родители девочки написали отелю, что их дочка отказывается от покупки новой куклы и плачет о потерянной.

«Уговаривали купить новую, но доченька ни в какую, не знаем, что делать. Плачет без конца, никакие уговоры не помогают», - отметила отчаявшаяся мать.

Отель по почте отправил куклу Барби ее хозяйке в Екатеринбург, но перед этим сфотографировал игрушку и переслал семье забавные картинки.

«Вашу Барби нашли, с ней все в порядке. Она отлично проводит время», - написали постояльцам представители гостиницы.

К переписке отель приложил фотографии, на которых кукла «разговаривает по телефону», «спит в кровати» и «сидит на лавке на улице».

Ранее в Нефтекамске группа молодых людей провела для верблюда экскурсию по городу. Они выкрали животное из цирка, показали ему окрестности, а затем вернули обратно.

Отели Екатеринбург
06 августа 2024, 01:06
«Непрерывная канонада». Ученый рассказал о новых вспышках на Солнце
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Две крупные вспышки класса Х случились на Солнце после серии средних взрывов. Об этом рассказал руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев в беседе с РИА «Новости».

«Непрерывная канонада из вспышек М класса (четвертый уровень по пятибалльной шкале) привела к началу взрывов высшего, пятого уровня. <…> Сразу два подряд таких события сегодня произошли на Солнце», - сказал он.

По словам эксперта, сначала зафиксировали вспышку уровня X1.7, а потом вторую - уровня X1.2. Первый взрыв обнаружили на западном крае звезды, а второй - на восточном. Ученый оценил вероятность влияния вспышек на магнитосферу Земли как маловероятную, потому что после них не было выбросов плазмы в космос. Кроме того, местоположения взрывов слишком далеки от направления к нашей планете.

Ранее врач Сергей Чудаков рекомендовал метеозависимым во время магнитных бурь минимизировать вылазки из дома. Он посоветовал им больше отдыхать и снизить активность. По его словам, таким людям важно соблюдать режим сна и ориентироваться на легкие продукты в рационе.

Планета Земля Врачи Взрывы Ученые Космос Магнитные бури Солнце Астрономия
05 августа 2024, 01:21
Жители некоторых регионов России смогли увидеть северное сияние
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Жители десятка российских регионов поделились в соцсетях фотографиями северного сияния. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Жители нескольких регионов России, в том числе на Урале и в Сибири, делятся в соцсетях фотографиями северного сияния», - говорится в публикации.

Уникальное природное явление увидели жители Омской, Челябинской, Тамбовской, Свердловской, Нижегородской, Тверской, Рязанской и Ярославской областей, а также Хакасии и Пермского края. Они опубликовали фотографии в соцсетях и местных пабликах.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на Солнце продолжаются вспышки, а на Земле прогнозируются магнитные бури.

Если говорить о северном сиянии, то оно возникает при взаимодействии солнечных заряженных частиц с земной атмосферой.

В конце весны северное сияние наблюдали жители Волгоградской области и Ставрополья, а также крымчане. Это стало возможно благодаря экстремальному геомагнитному шторму.

Фото Россия Погода Магнитные бури

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