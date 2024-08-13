Пропавший пенис великана расстроил туристов в Британии

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Древний геоглиф находится на склоне холма близ деревни Серн-Эббас. Он представляет собой гигантскую фигуру обнаженного мужчины длиной примерно 55 метров, которая вырезана на склоне крутого холма.

Фигуру вывели на холме траншеей, обнажающей скрытый под слоем почвы мел. «Великан из Серн-Эббас» отчасти получил популярность благодаря огромному пенису.

Этим летом из-за частых дождей половой орган великана сильно зарос травой, спрятав его от взглядов туристов. Посетители обратились в Национальный фонд с просьбой подрезать траву, чтобы пенис снова стало видно.

Представитель Национального фонда сообщил, что плохая видимость отдельных частей гиганта - это временное явление. После выпаса овец специалисты проведут очистку и прополку «Великана из Серн-Эббас».

Ранее обладатель одного из самых больших в мире пенисов , проживающий в Великобритании, выпустил книгу о своей жизни. В своих мемуарах он обвинил порнографов во лжи.