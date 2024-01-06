06 января 2024, 18:46

Продолжение «Холопа» и «Льда». Самые ожидаемые российские фильмы 2024 года

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Российская киноиндустрия в 2024 году порадует зрителей множеством новинок — продолжением нашумевших франшиз, киноадаптацией произведений классической литературы и оригинальными картинами. О самых ожидаемых фильмах нового года — в материале «360».

В 2024 году также выйдут: - экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (режиссер Михаил Лошкин), где главные роли исполнили Юлия Снигирь и Евгений Цыганов; - приключенческое фэнтези «Самая большая луна» (режиссер Алексей Попогребский) с участием молодых актеров - Симоны Куст и Ивана Ивашова; - приключенческая сказка «Летучий корабль» (режиссер Илья Учитель), в которой сыграли Александр Метелкин и Ксения Трейстер; - фэнтези по мотивам произведений Кира Булычева «Сто лет тому вперед» (режиссер Александр Андрющенко) с целой плеядой звезд - Константином Хабенским, Викторией Исаковой, Федором Бондарчуком, Юрой Борисовым; - черная комедия «Танцуй, Селедка!» (режиссер Александра Лупашко) с Павлом Майковым и Александрой Бортич.

Даты премьер станут известны позднее.

«Холоп-2» Вдохновившись успехом первого фильма о перевоспитании мажора Гриши, режиссер Клим Шипенко снял продолжение: 1 января в российских кинотеатрах вышел «Холоп-2». В картине снова сыграл Милош Бикович, а также Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и Мария Миронова.

По сюжету Гриша, побывавший в холопах, теперь остро реагирует на любую несправедливость. В избалованной мажорке Кате (Аглая Тарасова) он видит себя и решает помочь. Разумеется, для «терапии» молодой человек выбирает нетрадиционные методы.

«Бременские музыканты» Современная киноадаптация одноименного советского мультфильма-мюзикла 1969 года вышла на экраны тоже в первый день нового года. История о музыкантах из Бремена режиссера Алексея Нужного - комедийно-фэнтезийный коктейль с любимыми песнями Олега Ефремова в новом исполнении и аранжировке. В картине сыграли Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Сергей Бурунов, Константин Хабенский и Мария Аронова.

Трубадур (Жизневский) со своими друзьями - Ослом, Котом, Петухом и Псом - отправится на поиски Принцессы (Ляпиной), сбежавшей из дворца. В этом приключении его ждет множество испытаний и неожиданных встреч.

«Онегин» Экранизация великого произведения Александра Пушкина «Евгений Онегин». Режиссер Сарик Андреасян снял картину о любви и чести, отваге и предательстве. Поэтические строки Пушкина вплели в диалоги героев, а повествование ведется от лица рассказчика (Владимир Вдовиченков).

В кино «Онегин» выйдет 7 марта. Зрителю покажут, как скучающий от праздной жизни Онегин в исполнении Виктора Добронравова покорит сердце Татьяны Лариной (Лиза Моряк).

В фильме также снимались Татьяна Лютаева, Алена Хмельницкая, Денис Прытков.

«Лед-3» Полюбившаяся россиянам история хоккеиста Александра Горина (Александр Петров) получила продолжение. Мелодрама выйдет ко Дню влюбленных - 14 февраля. Режиссер Юрий Хмельницкий покажет, как взрослеет дочь Горина Надя (Анна Савранская).

Вместе с тренером по фигурному катанию Ириной Шаталиной (Мария Аронова) Горин помогает Наде осуществить мечту. Как и ее мама, больше всего на свете девочка хочет стать фигуристкой.

Кино Фильмы Актеры
06 января 2024, 10:10
Россию признали самой «мандариновой» страной 2023 года
РИА «Новости»
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За первые девять месяцев 2023 года Россия импортировала 406 тысяч тонн мандаринов, или 21% от всего мирового экспорта этих цитрусовых, став самой «мандариновой» страной. Такие такие привело РИА «Новости» со ссылкой на Руспродсоюз.

Второе место по объему закупок мандаринов заняли США - 242 тысячи тонн, или 13% мирового экспорта. В тройку также попала Великобритания с 153 тысячами тонн (8%). На четвертом месте находится Франция - 138 тысяч тонн (7%). Германия замыкает пятерку, страна импортировала 107 тысяч тонн мандаринов.

За мандарины Россия заплатила 421 миллион долларов, а США - 396 миллионов долларов. При этом объемы закупок мандаринов Россией в 2023 году увеличились на 8,4%, а в США - снизились на 22%.

Третье место по закупкам в денежном выражении заняла Франция, потратив на этот вид цитрусовых 240 миллионов долларов. Это на 22% больше, чем годом ранее.

Россиянам советуют зимой чаще есть мандарины , поскольку они помогают контролировать вес. Цитрусовые поддерживают иммунитет и позитивно влияют на работу ЖКТ.

США Россия
06 января 2024, 03:56
Женщины назвали идеальную длину пениса
Freepik
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Ученый из Британии Чарли Адамс провел исследование и выяснил какой размер полового члена лучше всего удовлетворяет женщину в постели. Результаты опубликовали в журнале PNAS.

В исследовании участвовали 75 женщин в возрасте от 18 до 65 лет. Они заявили, что для достижения оргазма нужно, чтобы у мужчины был пенис размером примерно 16 сантиметров. При этом они отметили, что размер полового члена имеет важное значение для интимной близости.

По словам Адамса, универсальной длины или объема, который бы подходил всем женщинам без исключения, не существует. Своим исследованием он скорее подчеркнул важность совместимости размеров между партнерами. Судя же относится и понимание индивидуальных предпочтений каждого человека во время интимной близости.

Ранее ученые из Университета Нью-Мексико пришли к выводу, что частота оргазмов у женщин напрямую коррелирует с размером пениса партнера. Вероятность успешного завершения акта будет выше, если половой член длиннее среднего.

Женщины Ученые Мужчины Секс
05 января 2024, 17:46
Россиянам рассказали, как провести зимний «детокс» квартиры
Unsplash
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Зимние каникулы можно использовать, чтобы избавиться от надоевшего хлама в квартире. Дизайнер компании Mr.Doors Ксения Кузнецова рассказала россиянам, как правильно провести «детокс» жилья. Ее рекомендациями поделился Life.

В первую очередь нужно держать под рукой только сезонные вещи. Если в коридоре стоит велосипед - его стоит отнести в гараж, а на его место поставить лыжи и санки.

Кузнецова порекомендовала обновить интерьер квартиры, используя подходящие цвета. Летние чехлы на подушки с растительными принтами можно заменить спокойными зимними оттенками - белым, голубым.

Ежедневное поддержание чистоты должно войти в привычку. Лучше сразу возвращать вещи на свои места и мотивировать родных убирать за собой.

Дизайнер заявила, что не стоит годами хранить в квартире ненужные вещи. У итальянцев есть хорошая традиция избавляться от хлама под Новый год. Так они освобождают место для новых вещей.

При этом необязательно выбрасывать их в мусорные контейнеры. Можно отдать в благотворительные фонды или отправить на переработку, добавила она.

Разгрузив квартиру, вы сразу почувствуете облегчение. Идеальное место для отдыха - это там, где нет ничего лишнего.

Ранее россиянам посоветовали использовать инсталляцию из свечей , чтобы создать дома атмосферу зимней сказки.

Россия Недвижимость
04 января 2024, 23:19
Пес съел $4 тысячи наличными, но почти все вернул
Unsplash
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Семилетний голдендудель (помесь пуделя и золотистого ретривера) по кличке Сесил решил полакомиться заначкой своих хозяев в США. В желудке собаки оказались четыре тысячи долларов наличными. Об этом сообщило РИА «Новости».

Владельцы собаки смогли вернуть большую часть денег, но для этого им пришлось серьезно запачкать руки. Хозяйка пса рассказала в соцсетях, что удалось восстановить 3550 долларов.

«Он не сделал ничего плохого в своей жизни, пока не съел четыре тысячи долларов», - отметила она.

Вместе с мужем Клейтоном они просеяли собачьи экскременты, после чего склеили найденные фрагменты купюр.

Ранее черный медведь пробрался на склад кондитерской в американском городке Эйвон. Зверь накинулся на капкейки и съел сразу 60 штук. После этого косолапый налетчик сбежал. Во время инцидента никто не пострадал.

США Собаки Животные

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