Продолжение «Холопа» и «Льда». Самые ожидаемые российские фильмы 2024 года

В 2024 году также выйдут: - экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (режиссер Михаил Лошкин), где главные роли исполнили Юлия Снигирь и Евгений Цыганов; - приключенческое фэнтези «Самая большая луна» (режиссер Алексей Попогребский) с участием молодых актеров - Симоны Куст и Ивана Ивашова; - приключенческая сказка «Летучий корабль» (режиссер Илья Учитель), в которой сыграли Александр Метелкин и Ксения Трейстер; - фэнтези по мотивам произведений Кира Булычева «Сто лет тому вперед» (режиссер Александр Андрющенко) с целой плеядой звезд - Константином Хабенским, Викторией Исаковой, Федором Бондарчуком, Юрой Борисовым; - черная комедия «Танцуй, Селедка!» (режиссер Александра Лупашко) с Павлом Майковым и Александрой Бортич.

Даты премьер станут известны позднее.

«Холоп-2» Вдохновившись успехом первого фильма о перевоспитании мажора Гриши, режиссер Клим Шипенко снял продолжение: 1 января в российских кинотеатрах вышел «Холоп-2». В картине снова сыграл Милош Бикович, а также Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и Мария Миронова.

По сюжету Гриша, побывавший в холопах, теперь остро реагирует на любую несправедливость. В избалованной мажорке Кате (Аглая Тарасова) он видит себя и решает помочь. Разумеется, для «терапии» молодой человек выбирает нетрадиционные методы.

«Бременские музыканты» Современная киноадаптация одноименного советского мультфильма-мюзикла 1969 года вышла на экраны тоже в первый день нового года. История о музыкантах из Бремена режиссера Алексея Нужного - комедийно-фэнтезийный коктейль с любимыми песнями Олега Ефремова в новом исполнении и аранжировке. В картине сыграли Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Сергей Бурунов, Константин Хабенский и Мария Аронова.

Трубадур (Жизневский) со своими друзьями - Ослом, Котом, Петухом и Псом - отправится на поиски Принцессы (Ляпиной), сбежавшей из дворца. В этом приключении его ждет множество испытаний и неожиданных встреч.

«Онегин» Экранизация великого произведения Александра Пушкина «Евгений Онегин». Режиссер Сарик Андреасян снял картину о любви и чести, отваге и предательстве. Поэтические строки Пушкина вплели в диалоги героев, а повествование ведется от лица рассказчика (Владимир Вдовиченков).

В кино «Онегин» выйдет 7 марта. Зрителю покажут, как скучающий от праздной жизни Онегин в исполнении Виктора Добронравова покорит сердце Татьяны Лариной (Лиза Моряк).

В фильме также снимались Татьяна Лютаева, Алена Хмельницкая, Денис Прытков.

«Лед-3» Полюбившаяся россиянам история хоккеиста Александра Горина (Александр Петров) получила продолжение. Мелодрама выйдет ко Дню влюбленных - 14 февраля. Режиссер Юрий Хмельницкий покажет, как взрослеет дочь Горина Надя (Анна Савранская).

Вместе с тренером по фигурному катанию Ириной Шаталиной (Мария Аронова) Горин помогает Наде осуществить мечту. Как и ее мама, больше всего на свете девочка хочет стать фигуристкой.