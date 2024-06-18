18 июня 2024, 12:07

Приземление Путина в Якутии выдали за визит в КНДР

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин утром 18 июня в преддверии визита в КНДР прилетел с рабочим визитом в Якутию. Американский телеканал Sky News по ошибке представил его приземление в Якутске за прибытие в Пхеньян, сообщил RT.

Видео показали в эфире телеканала. Самолет Путина приземлился на взлетно-посадочной полосе. Президент спустился по трапу, пожал встречающим руки и сел в машину. Журналисты представили это как срочную новость о второй с 2000 года поездке президента в Северную Корею.

Эти же кадры опубликовала пресс-служба Кремля. Утром Путин прилетел в Якутск и вместе с главой региона Айсеном Николаевым посетил выставку IT-индустрии в креативном кластере «Квартал труда».

«Известия» сообщили, что он встретится с участниками программ «Муравьев-Амурский 2030», «Земский учитель» и «Земский доктор», учащимися Высшей школы музыки имени Босикова.

Визиты президента в КНДР и Вьетнам состоятся 18 и 19 июня. Путин обсудит с лидерами стран международное сотрудничество.

Якутия Журналистика КНДР Владимир Путин
17 июня 2024, 14:54
В Якутии упитанный медведь-мародер пролез в домик инспекторов
Unsplash
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В якутском национальном парке «Ленские столбы» весьма упитанный медведь попал в объектив фотоловушки. Любопытный и, видимо, голодный дикий зверь принялся штурмовать инспекторский домик, но потерпел фиаско из-за внушительной комплекции, сообщил Telegram-канал парка.

По словам сотрудников, пушистому мародеру примерно четыре-пять лет. На других кадрах видно, что усилия косолапого не увенчались успехом: буквально через три минуты он покинул место преступления.

Судя по тому, что медведь вылез обратно почти сразу, отыскать провиант ему не удалось. Забавные кадры предоставил госинспектор Роберт Герасимов.

В прошлом году вся страна следила за историей спасения белого медведя, который пришел к людям за помощью. Бедолагу обнаружили местные жители в поселке Диксон Красноярского края.

Животные
14 июня 2024, 13:26
Посвященный российской идентичности показ мод прошел в Москве
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В День России в Москве состоялся модный показ от Института бизнеса и дизайна B&D. Студенты профилей «Дизайн костюма» и «Арт-фэшн» представили свой взгляд на российскую идентичность и то, как можно отразить ее в моде.

«На показе мы не просто постараемся ответить на вопрос о феномене российской идентичности, но и продемонстрируем последние тенденции современной мировой и российской моды, а зрителям предстоит „прочитать“ визуальные высказывания наших дизайнеров, распознать символы русской культуры», - рассказала перед мероприятием руководитель профилей «Дизайн костюма» и «Арт-фэшн» Элина Андросова.

Студенты также переосмыслили наследие российских художников, например Врубеля и Куинджи, народные промыслы, такие как кубачинское или великоустюжское чернение по серебру и традиционное ручное ковроткачество. А для некоторых дизайнеров источником вдохновения стали российская история и разнообразие природы страны.

Мероприятие прошло в выставочном центре «Бойлерная» на Новодмитровской улице. Прийти можно было по предварительной регистрации. Гостям показали более 150 оригинальных образов.

Студенты института переосмыслили узнаваемые символы российской культуры и истории в современном ключе. В представленных коллекциях и арт-объектах молодые дизайнеры попытались разобраться в характерных особенностях русской души и отразить специфику многонациональной страны.

Мода Россия Студенты Москва
14 июня 2024, 00:06
Бедного кита Станислава пока не смогли вызволить из сетей в Баренцевом море
Unsplash
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В Мурманской области продолжается операция по вызволению запутавшегося в сетях краснокнижного горбатого кита, написала в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она добавила, что штаб по спасению Станислава (так в Сети назвали животное) возглавил лично губернатор Андрей Чибис.

«Новости из Териберки про запутавшегося в сетях горбатого кита: вызволить животное пока не удалось», - отметила Радионова.

Специалисты предположили, что в сетях запутался не взрослый кит, а детеныш. При приближении группы спасателей к нему подплывает мать и прикрывает его собой. Решить проблему пытаются коллективно - работа идет и на суше, и на воде.

«Вся Мурманская область переживает за кита», - добавила глава Росприроднадзора.

Запутавшееся животное обнаружили 5 июня. На теле кита заметили раны, он не мог полностью открыть рот, сообщило издание 51.ru. На место вызвали специалистов, история получила широкую огласку в интернете. Пользователи Сети дали киту имя Станислав.

Спасательная операция началась 11 июня.

Спасатели Животные Мурманская область
07 июня 2024, 20:50
Путин отказался от гиен в подарок
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума с иронией отреагировал на предложение своего коллеги из Зимбабве Эммерсона Мнангагвы. Тот спросил, не подарить ли главе государства гиену.

«У нас своих хватает», - пошутил Путин.

На пленарной сессии глава государства выступил с речью, в которой обозначил пути развития России по разным направлениям. Он также поговорил о ситуации в мире, оценил перспективы расширения БРИКС , поднял ряд социальных и иных вопросов - от индексации пенсий и размера МРОТ до развития внутреннего туризма.

Выступление Путина длилось около часа, потом он дал слово другим гостям форума.

Международные отношения Владимир Путин ПМЭФ-2024

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