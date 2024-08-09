«Прекрасно проводит время». Муромский отель отправил домой забытую девочкой куклу Барби

Родители девочки написали отелю, что их дочка отказывается от покупки новой куклы и плачет о потерянной.

«Уговаривали купить новую, но доченька ни в какую, не знаем, что делать. Плачет без конца, никакие уговоры не помогают», - отметила отчаявшаяся мать.

Отель по почте отправил куклу Барби ее хозяйке в Екатеринбург, но перед этим сфотографировал игрушку и переслал семье забавные картинки.

«Вашу Барби нашли, с ней все в порядке. Она отлично проводит время», - написали постояльцам представители гостиницы.

К переписке отель приложил фотографии, на которых кукла «разговаривает по телефону», «спит в кровати» и «сидит на лавке на улице».

Ранее в Нефтекамске группа молодых людей провела для верблюда экскурсию по городу. Они выкрали животное из цирка, показали ему окрестности, а затем вернули обратно.