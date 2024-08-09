09 августа 2024, 16:52

«Прекрасно проводит время». Муромский отель отправил домой забытую девочкой куклу Барби

Unsplash
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Маленькая постоялица отеля в Муроме при выезде забыла свою любимую куклу. Персонал гостиницы нашел потерянную игрушку и креативно подошел к ее отправке домой. Подробности истории стали известны 360.ru.

Родители девочки написали отелю, что их дочка отказывается от покупки новой куклы и плачет о потерянной.

«Уговаривали купить новую, но доченька ни в какую, не знаем, что делать. Плачет без конца, никакие уговоры не помогают», - отметила отчаявшаяся мать.

Отель по почте отправил куклу Барби ее хозяйке в Екатеринбург, но перед этим сфотографировал игрушку и переслал семье забавные картинки.

«Вашу Барби нашли, с ней все в порядке. Она отлично проводит время», - написали постояльцам представители гостиницы.

К переписке отель приложил фотографии, на которых кукла «разговаривает по телефону», «спит в кровати» и «сидит на лавке на улице».

Ранее в Нефтекамске группа молодых людей провела для верблюда экскурсию по городу. Они выкрали животное из цирка, показали ему окрестности, а затем вернули обратно.

Отели Екатеринбург
06 августа 2024, 01:06
«Непрерывная канонада». Ученый рассказал о новых вспышках на Солнце
Freepik
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Две крупные вспышки класса Х случились на Солнце после серии средних взрывов. Об этом рассказал руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев в беседе с РИА «Новости».

«Непрерывная канонада из вспышек М класса (четвертый уровень по пятибалльной шкале) привела к началу взрывов высшего, пятого уровня. <…> Сразу два подряд таких события сегодня произошли на Солнце», - сказал он.

По словам эксперта, сначала зафиксировали вспышку уровня X1.7, а потом вторую - уровня X1.2. Первый взрыв обнаружили на западном крае звезды, а второй - на восточном. Ученый оценил вероятность влияния вспышек на магнитосферу Земли как маловероятную, потому что после них не было выбросов плазмы в космос. Кроме того, местоположения взрывов слишком далеки от направления к нашей планете.

Ранее врач Сергей Чудаков рекомендовал метеозависимым во время магнитных бурь минимизировать вылазки из дома. Он посоветовал им больше отдыхать и снизить активность. По его словам, таким людям важно соблюдать режим сна и ориентироваться на легкие продукты в рационе.

Планета Земля Врачи Взрывы Ученые Космос Магнитные бури Солнце Астрономия
05 августа 2024, 01:21
Жители некоторых регионов России смогли увидеть северное сияние
Freepik
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Жители десятка российских регионов поделились в соцсетях фотографиями северного сияния. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Жители нескольких регионов России, в том числе на Урале и в Сибири, делятся в соцсетях фотографиями северного сияния», - говорится в публикации.

Уникальное природное явление увидели жители Омской, Челябинской, Тамбовской, Свердловской, Нижегородской, Тверской, Рязанской и Ярославской областей, а также Хакасии и Пермского края. Они опубликовали фотографии в соцсетях и местных пабликах.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на Солнце продолжаются вспышки, а на Земле прогнозируются магнитные бури.

Если говорить о северном сиянии, то оно возникает при взаимодействии солнечных заряженных частиц с земной атмосферой.

В конце весны северное сияние наблюдали жители Волгоградской области и Ставрополья, а также крымчане. Это стало возможно благодаря экстремальному геомагнитному шторму.

Фото Россия Погода Магнитные бури
04 августа 2024, 15:33
Новолуние во Льве. Что нужно делать, как ставить цели и загадывать желания
Unsplash
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Последний месяц лета в этом году оказался благоприятным периодом для трансформаций и определения целей. Дело в том, что 4 августа жителей Земли ожидает новолуние в знаке Льва — покровителя силы и упорства. Таролог, нумеролог и астролог Борис Зак в беседе с 360.ru объяснил, что это особенное время: Луна идет в рост и наполняет человека энергией.

Лев - это еще «наше Солнце», пояснил Зак, поэтому нужно ставить цели, которые касаются непосредственно самого человека, его личного развития.

«Больше говорить про себя, а не про цели для других людей», - подчеркнул нумеролог.

Помимо новолуния, впереди землян ждет еще одно астрологическое событие - с 5 по 28 августа Меркурий будет находиться в ретроградном движении. 360.ru выяснил, что ждет представителей разных знаков в этот период.

В такой период, по словам специалиста, можно смело начинать что-то новое, ведь это прекрасное время для старта.

«Необходимо планировать будущий месяц, ставить цели, загадывать желания <…>. День нужно проводить активно», - посоветовал астролог.

Рекомендуется посещать различные мероприятия, праздники, чтобы быть в центре какого-то события, веселья.

«Опять же хорошо зарядиться этой энергией», - добавил собеседник 360.ru.

Праздники Луна Солнце
01 августа 2024, 04:06
Удары молний стали катализатором появления жизни на Земле
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Ученые Гарвардского университета доказали, что удары молний могли сыграть роль в формировании строительных молекулярных блоков для возникновения жизни на Земле. Результаты исследования опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В ходе эксперимента, имитирующего условия на ранней Земле, химики воспроизвели удары молний. Это помогло в изучении химических реакций, которые происходили в результате этих ударов.

Выяснилось, что молнии могли преобразовывать углерод и азот в важные молекулы. Речь идет об оксиде углерода, муравьиной кислоте, нитрите, нитрате и аммонии. Именно они могли быть ключевыми элементами для формирования жизни.

Когда исследователи добавили в свою модель минералы, они наблюдали образование сульфидных минералов, часто встречающихся рядом с вулканами. Также усилились реакции образования важного для биологических процессов аммиака.

Результаты исследования показали, что удары молний могли привести к появлению жизни с большей вероятностью, чем в результате попадания на планету частиц с комет.

Биолог Александр Аверьянов ранее назвал возможную причину гибели человечества. Такой исход он связал с законами астрономии.

Исследования Планета Земля Ученые

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