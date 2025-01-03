Предсказания на 2025 год, сделанные 100 лет назад. Какие из них сбылись

Ученый предвидел появление домашних колонок и гаджетов, но не угадал с уличным освещением на основе травы. Его пророчества поначалу отвергали, считали надуманными, но сейчас они выглядят совершенно иначе.

В 1925 году газета London Daily News писала о таких его прогнозах, как пробуждение по радио-будильнику, общению «с помощью личного радиоприемника», завтраках с «новостями по громкоговорителю и телевизионными трансляциями событий», а также покупках на движущихся тротуарах и лестницах. Под последними можно понимать современные траволаторы и эскалаторы.

Что еще сбылось из его предсказаний, так это появление будильников и телефонов, замена газет телевизорами с пультами, где можно просмотреть новости практически из любой точки мира.

Ранее ученик болгарской провидицы Ванги Сергей Косторной предсказал, что в первой четверти XXI века к власти в России « придет восьмой и все изменит», страна «поднимется с колен», причем в 2025 году изменения пройдут уже и на глобальном уровне.