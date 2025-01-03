03 января 2025, 23:45

Предсказания на 2025 год, сделанные 100 лет назад. Какие из них сбылись

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Английский профессор, ученый и изобретатель Арчибальд Монтгомери Лоу в 1925 году опубликовал книгу «Будущее», изложив в ней свои смелые прогнозы относительно развития технологий спустя столетие. Об этом сообщило издание The Guardian.

Ученый предвидел появление домашних колонок и гаджетов, но не угадал с уличным освещением на основе травы. Его пророчества поначалу отвергали, считали надуманными, но сейчас они выглядят совершенно иначе.

В 1925 году газета London Daily News писала о таких его прогнозах, как пробуждение по радио-будильнику, общению «с помощью личного радиоприемника», завтраках с «новостями по громкоговорителю и телевизионными трансляциями событий», а также покупках на движущихся тротуарах и лестницах. Под последними можно понимать современные траволаторы и эскалаторы.

Что еще сбылось из его предсказаний, так это появление будильников и телефонов, замена газет телевизорами с пультами, где можно просмотреть новости практически из любой точки мира.

Ранее ученик болгарской провидицы Ванги Сергей Косторной предсказал, что в первой четверти XXI века к власти в России « придет восьмой и все изменит», страна «поднимется с колен», причем в 2025 году изменения пройдут уже и на глобальном уровне.

Великобритания Гаджеты Ученые Наука
03 января 2025, 19:18
Самую большую тропу динозавров с 200 следами нашли в Британии
Global Look Press
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Удивительную находку сделал в Великобритании рабочий карьера в Оксфордшире. Водитель экскаватора Гэри Джонсон наткнулся на крупнейшую цепочку следов динозавров, сообщил телеканал Би-би-си.

По словам микропалеонтолога из Университета Бирмингема Кирсти Эдгар, около 200 следов, повторяющихся каждые три метра, оставили в известняковой породе в 15 километрах от Оксфорда примерно 166 миллионов лет назад. Профессор назвала место впечатляющим.

«Это (находка - прим. ред.) позволяет буквально заглянуть в прошлое и увидеть, что здесь происходило. Огромные создания бродили по окрестностям», - сказала Эдгар.

Ученые пришли к выводам, что следы принадлежали двум разным видам динозавров - цетиозаврам и мегалозаврам.

Весной 2024 года в Марокко открыли новый вид морского динозавра , вымерший около 66 миллионов лет назад. В длину существо достигало восьми метров.

Великобритания Ученые
03 января 2025, 02:53
Замуж любой ценой. Почему россиянки стали чаще выходить за китайцев
Freepik
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Мужчины из Китая все чаще стали предпочитать брать в жены иностранок. Особым спросом пользуются невесты из России, Молдавии и Казахстана. Собеседницы портала kp.ru рассказали, почему предпочли выйти замуж на китайцев.

Устроить свадебное торжество в Китае стоит 600 тысяч юаней, что в российском эквиваленте составляет порядка восьми миллионов рублей. С учетом того, что средняя зарплата в Китае составляет около семи тысяч юаней в месяц (100 тысяч рублей), не каждому китайцу это будет по карману.

Поэтому они нередко обращаются в брачные агентства, занимающиеся организацией знакомств с иностранками, или сами ищут невест в других странах в интернете.

В Китае живет не так много девушек со славянской внешностью, поэтому они пользуются большой популярностью. Иностранки же считают, что китайцы выглядят моложе своего возраста.

Китайские чиновники даже предложили привозить невест из других государств из-за острой нехватки женщин детородного возраста. Китаевед Алексей Маслов посоветовал перед переездом в страну к мужу выучить язык, это сделает период адаптации более благоприятным.

Популярность браков с иностранками в Китае во многом связана с финансами. Нередко взять в жены соотечественницу обходится слишком дорого, ведь семье невесты нужно заплатить выкуп. К тому же, жених может получить отказ, если у него нет собственного жилья и машины.

По их словам, супруги из КНР в быту очень хозяйственные, поэтому с удовольствием проводят много времени на кухне. Они часто моют посуду, занимаются уборкой и тщательно следят за чистотой в доме.

В праздничные дни китайцы предпочитают проводить время с семьей. При этом они мало находятся дома с женой и детьми. Мужья предпочитают много работать и часто делают это сверхурочно. Также китайские мужчины очень заботливы.

Семья Россия Мужчины Брак Китай
03 января 2025, 00:36
Китаянка дожила до 124 лет и раскрыла свой секрет долголетия
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Жительница Китая Цю Чай рассказала, что ей помогает продлевать жизнь. По словам 124-летней женщины, она ест сало, сообщило Need To Know.

Китаянка родилась 1 января 1901 года и считается самым старым человеком в своем городе. Она рассказала, что питается три раза в день. Также не пропускает ежедневные прогулки в саду.

Цю Чай ест простую еду из риса, смешанного с кусочком сала, «размером с мячик для настольного тенниса». Такой рацион долгожительница соблюдает даже не смотря на рекомендации врачей есть меньше животного жира.

Женщина живет со своей 60-летней внучкой Цю Таохуа. Каждый год горожане собираются за одним столом, чтобы отпраздновать ее день рождения.

В 2024 году стало известно о смерти 117-летней испанки Марии Браньяс Морера. При жизни она активно вела социальные сети и делилась с подписчиками секретами долголетия.

Еда Врачи Женщины Китай
31 декабря 2024, 19:28
Символ 2025 года из навоза. В Якутии слепили Змею из балбаха
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Несколько лет в Якутии соблюдают традицию лепить символы наступающего года из балбаха — кусков замерзшего навоза. Скульптор Иван Боппосов рассказал sakhaday.ru о своем творении.

Несколько лет в Якутии соблюдают традицию лепить символы наступающего года из балбаха - кусков замерзшего навоза. Скульптор Иван Боппосов рассказал sakhaday.ru о своем творении.

Традиция возникла еще 13 лет назад по инициативе старшего брата Ивана - Михаила Боппосова. Он ежегодно создавал необычные скульптуры в преддверии Нового года. Выполнив всех животных цикла по китайскому календарю, скульптор отошел от дел. Младший родственник решил его подменить.

Боппосов закончил работу над огромной Змеей днем 31 декабря. Фигура украсила двор частного дома в селе Уолба. Творческий процесс затянулся, потому что декабрь в этих краях выдался довольно теплым и материалы не держали форму.

Ранее стало известно, что в 2025 году в поселке Мишеронский установят скульптуру Жар-птицы. Она будет символизировать возрождение и мастерство.

Якутия Змеи

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