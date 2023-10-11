Пожилым людям объяснили пользу секса
Оказать существенное воздействие на умственное состояние в преклонном возрасте могут сексуальная активность и получение сексуального удовольствия. Об этом заявили американские ученые из Хоп Колледжа и Университета Пердью. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале The Journal of Sex Research (TJSR).
Для своего исследования специалисты обратились к данным Национального проекта социальной жизни, здоровья и старения (NSHAP). Ученые провели анализ данных 1683 респондентов в возрасте от 62 лет, которые были в браке или у которых в течении пяти лет был сексуальный партнер.
В своей работе ученые изучили три измерения партнерской сексуальности: частота занятия сексом, уровень физического удовольствия и эмоциональное удовлетворение.
В результате ученые пришли к выводу, что занятия сексом хотя бы раз в неделю улучшили когнитивные функции людей в возрасте от 75 до 90 лет по сравнению с их ровесниками без сексуальной жизни.
Качество сексуальных отношений и получаемое от них удовольствие стало ключевым фактором, который оказывает влияние на когнитивные функции людей в возрасте от 62 до 74 лет. При этом существенных различий между мужчинами и женщинами в отношении частоты сексуальных контактов и их влияния на когнитивные способности исследователи не обнаружили.