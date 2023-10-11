Пожилым людям объяснили пользу секса

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Для своего исследования специалисты обратились к данным Национального проекта социальной жизни, здоровья и старения (NSHAP). Ученые провели анализ данных 1683 респондентов в возрасте от 62 лет, которые были в браке или у которых в течении пяти лет был сексуальный партнер.

В своей работе ученые изучили три измерения партнерской сексуальности: частота занятия сексом, уровень физического удовольствия и эмоциональное удовлетворение.

В результате ученые пришли к выводу, что занятия сексом хотя бы раз в неделю улучшили когнитивные функции людей в возрасте от 75 до 90 лет по сравнению с их ровесниками без сексуальной жизни.

Качество сексуальных отношений и получаемое от них удовольствие стало ключевым фактором, который оказывает влияние на когнитивные функции людей в возрасте от 62 до 74 лет. При этом существенных различий между мужчинами и женщинами в отношении частоты сексуальных контактов и их влияния на когнитивные способности исследователи не обнаружили.