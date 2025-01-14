14 января 2025, 23:13

Появился рейтинг стран по размеру женской груди. Россия вошла в топ-10

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Норвегия заняла первое место в рейтинге стран, где живут женщины с самой большой грудью. Россия же оказалась на шестой строчке. Об этом сообщило издание Daily Mail.

В начале 2025 года опубликовали новый рейтинг, в который вошли 108 стран. В нем жительницы США заняли второе место по величине груди в мире.

По данным сайта World Population Review, средний размер чашки бюстгальтера у американок - С. Аналогичный размер у жительниц Исландии, Великобритании и Люксембурга, а вот у жительниц Норвегии - от C до D.

Россиянкам досталось шестое место в рейтинге. Средний размер чашек бюстгальтера у них составляет от В до С.

Самая маленькая грудь - размер чашки АА - у жительниц 23 стран Африки и Юго-Восточной Азии.

По мнению авторов исследования, средний размер бюстгальтеров преобладает в странах, где много женщин с избыточным весом или ожирением. Это связано с тем, что грудь в основном состоит из жировой ткани и желез.

«Размер груди уникален для каждой женщины и зависит от нескольких факторов, включая генетику, питание и диету, вес и массу тела, уровень физической подготовки и возраст», - отметили исследователи.

Прошлой осенью немецкие ученые выяснили, какие пропорции женской фигуры считаются идеальными в современном мире.

США Великобритания Рейтинги Женщины Норвегия Россия
14 января 2025, 22:29
«Впору вводить индекс беляша». Меню в столовой Госдумы удивило ценами
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В столовой Госдумы подняли цены на беляши. В 2024 году они продавались за 90 рублей за штуку, а теперь их можно купить за 110 рублей, сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

«Двадцать с лишним процентов - это, конечно, показатель. Впору вводить индекс беляша. Тем более разлетаются они, как и положено горячим пирожкам: к четырем часам дня их уже не остается», - отметил он.

Другие блюда в столовой Госдумы подорожали не так значительно, а некоторые даже удивили своей низкой ценой. По словам Юнашева, половинка яйца с горкой красной икры стоит 150 рублей, тарелка шинкованной капусты - 15 рублей.

Любителям отварной свеклы предлагают порцию за 20 рублей. Самыми дорогими позициями стали котлета и лапша удон, за них придется выложить по 250 рублей.

Юнашев также отметил, что многие журналисты считают невкусными горячие блюда в столовой из-за их диетичности. Некоторым представителям СМИ они напоминают советские столовые.

Ранее депутат Амир Хамитов от партии «Новые люди» рассказал, что обед из шести позиций в столовой Госдумы обойдется почти в 600 рублей.

Еда Госдума РФ
14 января 2025, 04:34
Модель Бонни Блю переспала с 1057 мужчинами за день и поставила рекорд
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Порномодель британского происхождения Бонни Блю побила мировой рекорд, переспав с 1057 мужчинами за 12 часов. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По словам Блю, она установила мировой рекорд по количеству мужчин, с которыми занималась сексом за один день. До этого в 2004 году порноактриса Лиза Спаркс переспала с 919 мужчинами за 24 часа.

Блю поблагодарила участвующих в этом челлендже мужчин, добавив, что сильно устала, но после этого мероприятия ее кожа выглядит лучше, чем раньше. Модель рассказала, что весь процесс напомнил конвейер, где на мужчину уходило в среднем по 41 секунде.

В ноябре 2024 года Блю планировала полететь в Австралию на бесплатный секс-марафон с выпускниками школ, но при условии, что они разрешат опубликовать контент в интернете. Поездка не состоялась, так как австралийское МВД аннулировало ее гостевую визу.

Ранее в ФРГ представитель партии «Альянс Германии» Бернд Фогель снялся с парламентских выборов из-за скандала, связанного с тем, что он оставлял неприличные комментарии под фотографиями OnlyFans-моделей.

Великобритания Модели Рекорды Мужчины Секс
13 января 2025, 04:31
В Таиланде самый уродливый пляж в мире расчистили для туристов
РИА «Новости»
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Тайские власти навели порядок на пляже, который туристы в шутку называли самым уродливым во всем мире. На Ката Ной расчистили песок от торговых палаток и убрали шезлонги, сообщило издание The Thaiger.

Пляжи Ката и Ката Ной в свое время выглядели словно реклама идеальных тайских курортов. Однако со временем торговцы вынесли прямо к прибою ларьки и палатки, а весь песок заставили платными шезлонгами.

«Пляж Ката уставлен шезлонгами, в некоторых местах по три ряда. Океана даже не видно», - привели журналисты слова одного из местных жителей.

Лишь на прошлой неделе власти приняли меры - теперь торговцам разрешено занимать не более чем 10% территории пляжа. Лежаков стало меньше, проход к воде освободился.

«Я только что вернулся с утреннего сноркелинга в Ката Ной, и мне кажется, что ситуация стала лучше. На пляже четыре или пять зон полностью свободны от шезлонгов», - добавил еще один турист.

Как отмечает издание The Thaiger, усилия властей превратили пляж Ката Ной из «самого уродливого» пляжа в один из самых уютных. Многие путешественники теперь называют его иначе - «райским уголком».

Ранее россиянина задержали на Пхукете за вымогательство.

Отдых Путешествия Туризм Таиланд
11 января 2025, 23:06
Китаец придумал заработок в метро в час пик. Мужчина использовал схему c продажей мест
Unsplash
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Один из жителей Шанхая начал предлагать сидячие места в метро в час пик за пять юаней, то есть примерно за 70 рублей. Оператор метрополитена раскритиковал спекуляцию местами, но юристы, как сообщила газета South China Morning Post (SCMP), законов против такого бизнеса не нашли.

Шанхаец по фамилии Чжоу живет и работает в юго-восточной части города, на краю ветки. В середине декабря он впервые через социальные сети предложил выкупить свое сидячее место в утренние и вечерние часы пик.

Стоимость услуги мужчина выставил в пять юаней, что сопоставимо с ценой одной поездки на метро. Чжоу заявил, что он садится в поезд на конечной станции и может гарантировать покупателю сидячее место.

Услугу у Чжоу купили несколько раз. По его словам, спрос на места стабилен и утром, и вечером. Компания Shanghai Metro, оператор шанхайского метрополитена, выступила с решительным протестом против спекуляции местами.

Однако Ли Да, адвокат из шанхайской юридической конторы, в беседе с SCMP, отметил, что формально Чжоу ничего не нарушал. В Китае нет закона, запрещающего подобное поведение.

Ранее 20-летнюю китаянку не пустили в Гуанчжоу в метро из-за макияжа.

Один из жителей Шанхая начал предлагать сидячие места в метро в час пик за пять юаней, то есть примерно за 70 рублей. Оператор метрополитена раскритиковал спекуляцию местами, но юристы, как сообщила газета South China Morning Post ( SCMP ), законов против такого бизнеса не нашли.

Бизнес Метро Китай

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