Появился рейтинг стран по размеру женской груди. Россия вошла в топ-10
Норвегия заняла первое место в рейтинге стран, где живут женщины с самой большой грудью. Россия же оказалась на шестой строчке. Об этом сообщило издание Daily Mail.
В начале 2025 года опубликовали новый рейтинг, в который вошли 108 стран. В нем жительницы США заняли второе место по величине груди в мире.
По данным сайта World Population Review, средний размер чашки бюстгальтера у американок - С. Аналогичный размер у жительниц Исландии, Великобритании и Люксембурга, а вот у жительниц Норвегии - от C до D.
Россиянкам досталось шестое место в рейтинге. Средний размер чашек бюстгальтера у них составляет от В до С.
Самая маленькая грудь - размер чашки АА - у жительниц 23 стран Африки и Юго-Восточной Азии.
По мнению авторов исследования, средний размер бюстгальтеров преобладает в странах, где много женщин с избыточным весом или ожирением. Это связано с тем, что грудь в основном состоит из жировой ткани и желез.
«Размер груди уникален для каждой женщины и зависит от нескольких факторов, включая генетику, питание и диету, вес и массу тела, уровень физической подготовки и возраст», - отметили исследователи.
Прошлой осенью немецкие ученые выяснили, какие пропорции женской фигуры считаются идеальными в современном мире.