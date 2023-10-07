Появилась точная карта затонувшего седьмого континента Земли

Читайте нас в:

Карту удалось получить благодаря экспедициям ученых и спутниковым снимкам. Исследователи также выяснили причину резкого погружения материка под воду. Гигантская часть земли включала в себя Африку, Южную Америку, Антарктиду и Австралию. Однако около 80 миллиардов лет назад восточную часть континента разорвало на несколько частей.

Исследователь Ника Мортимер в своей статье написала, что вместе с коллегами завершила составление подробной геологической карты и точно описала причины раскола континента. Зеландия окончательно отделилась от Антарктиды 20 миллионов лет назад. Это привело к истончению земной коры, а потом к затоплению.

Ранее ведущий научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал о явлении, которое существенно изменит природу на всей планете. Речь идет о феномене Эль-Ниньо, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного.