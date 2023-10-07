Появилась точная карта затонувшего седьмого континента Земли
Новая Зеландия представляет собой маленькую часть древнего континента Зеландия, который сейчас почти полностью находится под водой. Географы создали точную карту материка, сообщило РИА «Новости».
Карту удалось получить благодаря экспедициям ученых и спутниковым снимкам. Исследователи также выяснили причину резкого погружения материка под воду. Гигантская часть земли включала в себя Африку, Южную Америку, Антарктиду и Австралию. Однако около 80 миллиардов лет назад восточную часть континента разорвало на несколько частей.
Исследователь Ника Мортимер в своей статье написала, что вместе с коллегами завершила составление подробной геологической карты и точно описала причины раскола континента. Зеландия окончательно отделилась от Антарктиды 20 миллионов лет назад. Это привело к истончению земной коры, а потом к затоплению.
Ранее ведущий научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал о явлении, которое существенно изменит природу на всей планете. Речь идет о феномене Эль-Ниньо, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного.