14 июня 2024, 13:26

Посвященный российской идентичности показ мод прошел в Москве

Читайте нас в: Google Новости

В День России в Москве состоялся модный показ от Института бизнеса и дизайна B&D. Студенты профилей «Дизайн костюма» и «Арт-фэшн» представили свой взгляд на российскую идентичность и то, как можно отразить ее в моде.

«На показе мы не просто постараемся ответить на вопрос о феномене российской идентичности, но и продемонстрируем последние тенденции современной мировой и российской моды, а зрителям предстоит „прочитать“ визуальные высказывания наших дизайнеров, распознать символы русской культуры», - рассказала перед мероприятием руководитель профилей «Дизайн костюма» и «Арт-фэшн» Элина Андросова.

Студенты также переосмыслили наследие российских художников, например Врубеля и Куинджи, народные промыслы, такие как кубачинское или великоустюжское чернение по серебру и традиционное ручное ковроткачество. А для некоторых дизайнеров источником вдохновения стали российская история и разнообразие природы страны.

Мероприятие прошло в выставочном центре «Бойлерная» на Новодмитровской улице. Прийти можно было по предварительной регистрации. Гостям показали более 150 оригинальных образов.

Студенты института переосмыслили узнаваемые символы российской культуры и истории в современном ключе. В представленных коллекциях и арт-объектах молодые дизайнеры попытались разобраться в характерных особенностях русской души и отразить специфику многонациональной страны.

Мода Россия Студенты Москва
14 июня 2024, 00:06
Бедного кита Станислава пока не смогли вызволить из сетей в Баренцевом море
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Мурманской области продолжается операция по вызволению запутавшегося в сетях краснокнижного горбатого кита, написала в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она добавила, что штаб по спасению Станислава (так в Сети назвали животное) возглавил лично губернатор Андрей Чибис.

«Новости из Териберки про запутавшегося в сетях горбатого кита: вызволить животное пока не удалось», - отметила Радионова.

Специалисты предположили, что в сетях запутался не взрослый кит, а детеныш. При приближении группы спасателей к нему подплывает мать и прикрывает его собой. Решить проблему пытаются коллективно - работа идет и на суше, и на воде.

«Вся Мурманская область переживает за кита», - добавила глава Росприроднадзора.

Запутавшееся животное обнаружили 5 июня. На теле кита заметили раны, он не мог полностью открыть рот, сообщило издание 51.ru. На место вызвали специалистов, история получила широкую огласку в интернете. Пользователи Сети дали киту имя Станислав.

Спасательная операция началась 11 июня.

Спасатели Животные Мурманская область
07 июня 2024, 20:50
Путин отказался от гиен в подарок
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума с иронией отреагировал на предложение своего коллеги из Зимбабве Эммерсона Мнангагвы. Тот спросил, не подарить ли главе государства гиену.

«У нас своих хватает», - пошутил Путин.

На пленарной сессии глава государства выступил с речью, в которой обозначил пути развития России по разным направлениям. Он также поговорил о ситуации в мире, оценил перспективы расширения БРИКС , поднял ряд социальных и иных вопросов - от индексации пенсий и размера МРОТ до развития внутреннего туризма.

Выступление Путина длилось около часа, потом он дал слово другим гостям форума.

Международные отношения Владимир Путин ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 18:58
Талисман Игр дружбы презентовали на ПМЭФ
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Талисман Игр дружбы презентовали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Им стал амурский тигр, который всего на два голоса обошел медведя. Третье место в голосовании заняла белка.

Олимпийский чемпион Никита Нагорный стал послом соревнований. Официально об этом объявили на церемонии открытия стенда Игр дружбы на полях ПМЭФ.

«У нашего тигра имя добряк. Я могу позволить себе это сказать, я голосовал за белку, на самом деле! Извини, пожалуйста. Мы еще сдружимся с тобой. Нам еще работать и работать!» - поделился Никита Нагорный.

В интервью Никита признался, что давно задумывается о завершении карьеры, но участие в Играх дружбы стало для него чуть ли не единственной мотивацией остаться в профессиональном спорте и продолжать бороться за страну.

«Я признаюсь, наверно, от лица многих профессиональных спортсменов, сегодня самая главная мотивация для нас оставаться в спорте, тренироваться и готовиться к соревнованиям - это проведение таких международных стартов как игры БРИКС, Игры дружбы, старты, на которых мы можем выходить и, как и раньше, представлять нашу страну», - рассказал спортсмен.

Игры дружбы на Западе уже окрестили русской альтернативой олимпиаде. Зарубежным спортсменам дали понять, что ехать в Россию не стоит. Однако цель у этих соревнований вовсе не в том, чтобы заменить олимпийские игры, - это новая глава в развитии мирового спорта.

«Вы представляете, насколько ревность к Играм дружбы. Игры дружбы - это не замена, это не альтернатива. Это новый формат, лучший формат, чем Олимпийские игры», - отметил глава международной Ассоциации бокса Умар Кремлев.

Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге уже в сентябре этого года. И, несмотря на все угрозы МОК, ожидается, что в них примут участие порядка 700 спортсменов из 100 стран. Старты включают в себя состязания в 25 видах спорта.

Среди победителей разыграют 283 комплекта наград. Полную программу соревнований представили на ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Санкт-Петербург ПМЭФ-2024
04 июня 2024, 01:18
Ученому запретили исследовать загадочную болезнь мозга в Канаде
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Канадскому ученому Майклу Култхарту запретили исследовать загадочную неврологическую болезнь в провинции Нью-Брансуик. Об этом сообщило издание The Guardian.

По данным издания, у 200 жителей провинции Нью-Брансуик наблюдались симптомы неизвестного заболевания головного мозга. В 2021 году таких пациентов насчитывалось чуть больше 40 человек. У некоторых из них имелось обильное слюноотделение, другим казалось, что по их коже ползают насекомые.

Спустя год независимая комиссия сделала вывод, что у этих людей развились деменция и рак, а неврологическое заболевание им диагностировали ошибочно.

После этого Култхарт заявил, что из-за воздействия окружающей среды у пациентов запускаются или ускоряются нейродегенеративные синдромы. По его словам, в Нью-Брансуике происходит то, что «невозможно объяснить предвзятостью отдельного невролога». Култхарт отметил, что политики нашли повод, чтобы помешать ученым исследовать заболевание.

The Guardian также привело комментарии пациентов, столкнувшихся с загадочным заболеванием. У одной из женщин состояние продолжает прогрессировать. По ее словам, политики не признают, что происходит что-то серьезное, потому что тогда им нужно будет заниматься этим.

Ранее ученые из Эдинбургского университета обнаружили у мозга «режим энергосбережения».

Он может возникать при недоедании.

Болезни Канада Женщины Ученые Рак

Новости по теме