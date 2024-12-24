24 декабря 2024, 12:58

Последняя зеркальная дата года. Кому 24 декабря бояться нечего?

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Зеркальная дата 24 декабря (24.12.24) обладает особой симметрией чисел и имеет двойное значение. Во-первых, завершает цикл зеркальных дат этого года, а, во-вторых, становится переходным моментом перед новым периодом. Астролог, таролог, нумеролог, мастер рун Елена Кузнецова в беседе с 360.ru рассказала, что в ночь на 25 декабря наступит апогей Луны.

«Только в этот день можно договориться с другими людьми о чем-то серьезном. Другого такого дня не будет», - заявила она.

Сегодняшний день, 24 декабря, хорош для мужчин. Они могут подняться в карьере, договориться о чем-то. Подходит эта дата и для кармических дел.

«То есть если вы хотите закрыть какие-то свои долги, примириться, то этот день наилучшим образом подходит», - добавила астролог.

Сила кармы В этом году больше не будет более благоприятного дня для того, чтобы разрешить свои обязательства. В то же время дата 24 декабря таит в себе опасность.

«Законы высшие и законы земные стыкуются», - напомнила Кузнецова.

Любые нарушения в этот день обернутся неприятными последствиями.

«У кого очень жесткая судьба, плохо стоит Сатурн в гороскопе, допустим, Сатурн в Овне, те все время все нарушают. Этот день будет чреват для таких людей. Никакие мошенничества, никакие обманы тоже не пройдут, они будут раскрыты, и человек будет наказан», - добавила таролог.

Женщины не у дел Вместе с тем, сегодняшний вторник - не самый лучший день для женщин. Если представительница прекрасного пола проявит слишком большую власть в карьере, то она может больно «упасть», предупредила эксперт. Для мужчин же все происходит с точностью до наоборот.

Также в этот день нужно быть крайне внимательными к словам.

«Если человек развит в плане тонких тел, да, то ему бояться нечего. А если человек невежественный и нарушает законы, тогда может случиться все, что угодно», - подчеркнула собеседница 360.ru.

Можно ли играть свадьбу В зеркальные даты в России любят играть свадьбы. По мнению таролога, это уже личное дело каждого, и нужно смотреть гороскоп как женщины, так и мужчины.

«Кому-то эта дата подойдет чисто индивидуально, а кому-то нет. Надо смотреть. Но лучше в пост это не делать. Да и в церковные праздники. Остальное все зависит от индивидуального показания», - заключила Кузнецова.

Ранее 360.ru сообщил, какие изменения и новые возможности ожидают людей в год Змеи.

Восточный гороскоп на 2025-й , рассчитанный по годам, обещает интересные события для каждого знака.

Свадьбы Луна Новый год Гороскопы
22 декабря 2024, 02:05
Облысение с ожирением. Какими болезнями страдали бы сказочные принцессы в реальности
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Ученые в Нидерландах проанализировали популярные детские сказки и условия жизни главных героинь, раскрыв скрытые проблемы со здоровьем диснеевских принцесс, с которыми они бы столкнулись в реальной жизни. Исследование опубликовал журнал BMJ.

Наиболее опасные риски для здоровья сказочных героинь - ожирение, депрессия, психические расстройства и сердечно-сосудистые заболевания.

Белоснежка из-за социальной изоляции могла бы столкнуться с болезнями сердца и сосудов, тревожным расстройством и депрессией. Гномы не смогли бы полностью компенсировать дефицит общения.

Принцесса Жасмин из мультфильма про Алладина могла бы страдать слабоумием и депрессией. Кроме того, пострадала бы и ее иммунная система на фоне одиночества. Даже наличие тигра Раджи в качестве домашнего питомца не улучшило ситуацию, так как животное могло нанести ей травмы и заразить зоонозной инфекцией.

Остальным сказочным героиням тоже не повезло. Золушка могла страдать от болезней легких, Покахонтас - от переломов костей, Рапунцель - от облысения, а Спящая красавица вообще бы получила целый «букет» - ожирение, диабет и атрофию мышц, завершив свой жизненный путь инсультом.

Ранее гинеколог-эндокринолог Ольга Есипова предупредила, что хронический стресс подавляет работу иммунной системы и приводит к развитию аутоиммунных заболеваний.

Исследования Книги Болезни Ученые Нидерланды
21 декабря 2024, 23:52
Полиция задержала колдунов за наведение порчи на президента Замбии
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Брат оппозиционера Эммануэля Джея Банды нанял колдунов, чтобы навести порчу на президента Замбии Хакаинде Хичилема. Полиция задержала двух подозреваемых, сообщил телеканал ZNBC.

Операция по поимке замбийца Леонарда Фири и гражданина Мозамбика Мабулессе Кандунде прошла в столице страны Лусаке при участии миграционной службы и антитеррористического комитета. Полиция заподозрила их в колдовстве против главы государства. У мужчин изъяли амулеты и живого хамелеона.

По версии следствия, колдунов нанял брат оппозиционера Банды, который скрывается заграницей. В ближайшее время они предстанут перед судом.

Войну оккультистам объявили власти Таджикистана. Полиция арестовала и поставила на учет 1,5 тысячи человек за гадания и обряды, а также болеи пяти тысяч религиозных деятелей - радикалов.

Африка Преступления Аресты
20 декабря 2024, 04:32
«От безделья клонит в сон». Выигравший миллионы в лотерею британец заскучал
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Житель Великобритании Нил Троттер признался, что после выигрыша в лотерею 108 миллионов фунтов стерлингов (14 миллиардов рублей) его жизнь стала скучной и «невероятно тоскливой». Об этом сообщило издание Daily Star.

Британский механик выиграл в EuroMillions еще в 2014 году. В истории этой лотереи он оказался четвертым человеком, взявшим джекпот.

Кроме того, Троттер признался, что предсказал свою победу, так как был уверен, что однажды обязательно выиграет крупную денежную сумму. Накануне победы он также рассказал о предчувствии скорой победы секретарше на работе.

Механик после выигрыша приобрел просторный особняк, внесенный в список памятников архитектуры второй степени, с собственным озером, а также элитные автомобили, избавившись от своего старого Ford. И хоть финансовые эксперты из группы «Камелот» предупреждали его, чтобы он не торопился тратить приобретенные деньги на развлечения, Троттер не послушался.

«Переход от необходимости работать к отсутствию необходимости работать - довольно странная вещь, к которой нужно привыкнуть. Вскоре я понял, что сидеть дома и целыми днями смотреть телевизор довольно скучно», - заявил он.

В конце ноября москвичка выиграла 100 миллионов рублей, когда сходила в магазин за медом.

Лотереи Великобритания Работа Деньги
19 декабря 2024, 23:23
Голый мужчина ворвался в дом и попил воды из унитаза
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Обнаженный мужчина вломился в чужой дом, напугав его жителей в штате Пенсильвания. Он находился в сильном наркотическом опьянении, сообщило WJAC.

Жительница поселка Грэм сообщила о незваном госте в полицию. К ней в дом пришел обнаженный Китин Гейнс. Мужчина стал кричать, что «пришло время встретиться с Господом Богом».

После этого он накинулся на хозяйку и стал быть ее кулаками по голове. Женщина смогла вырваться. Кроме того, Гейнс закрылся с ее мужем и детьми в ванной комнате. Там он стал молиться и пить воду из унитаза.

Прибывшие полицейские стали выгонять неадекватного мужчину на улицу, но он оказал сопротивление. Одному из них американец сломал ребро и запястье. Позже Гейнса удалось задержать.

Пожарные спасли жителя штата Массачусетс , который пытался спрятаться от полиции в дымоходе. Когда он забрался туда, то застрял. Спасатели вытащили мужчину и передали правоохранителям.

США Женщины Мужчины Полиция

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