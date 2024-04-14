14 апреля 2024, 12:55

Помогать маломобильным пассажирам в столичном метро будут 350 собак-проводников

Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
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Специалисты подготовили 350 собак-проводников, которые оказывают помощь пассажирам с ограниченными возможностями в использовании Московского метрополитена. Животных обучили проходить через турникеты пользоваться эскалаторами, а также подавать упавшие вещи.

С начала 2014 года в Московском метрополитене под руководством специалистов из Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) подготовили 350 собак-проводников.

Заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов отметил, что в столице продолжает развиваться безбарьерная среда в городском транспорте по поручению Сергея Собянина.

«Уже более 10 лет под контролем инспекторов ЦОМП в метро проходит обучение собак-проводников, в этом году специальную подготовку пройдут еще 50 животных», - отметил Максим Ликсутов.

Собаки таких пород, как лабрадор-ретривер, золотистый ретривер, немецкая и восточно-европейская овчарка, лучше всего подходят для роли проводников. Они обучаются проходить через турникеты, пользоваться эскалаторами и помогать в случае упавших предметов. Собаки быстро привыкают к шуму и толпам, способны спокойно реагировать на изменения окружающей среды.

Заявку на сопровождение ЦОМП можно оставить на официальном сайте Московского метрополитена, в приложении «Метро Москвы», а также по номеру телефона: +7 495 622-73-41 или +7 800 250-73-41 (звонок бесплатный). Служба работает ежедневно с 05:30 до 01:00.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о вещах, которые забыли пассажиры Большой кольцевой линии за год работы.

Собаки Метро Метро Москвы Максим Ликсутов Москва
13 апреля 2024, 05:03
«Самая счастливая девочка на свете». Панда Катюша позировала перед камерами
РИА «Новости»
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Поклонники панды Катюши снимали на камеру ее игры в вольере, причем малышка никого не стеснялась и свободно позировала им на радость. Видео поделилась в своем Telegram-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Самая беззаботная и счастливая девочка на свете», - написала она под роликом.

На кадрах панда вылизывала задние лапки, наблюдая за снимающими ее людьми. Спустя время Катюша сменила положение. Молодая медведица положила голову сначала на бревнышко, а потом на передние лапы.

Панда уже подросла, поэтому вскоре ее переведут в большой вольер павильона «Фауна Китая», где намного больше места для игр.

Ранее директор Московского зоопарка опубликовала видео, на котором малышка пыталась сгрызть большой кусок морковки.

Еще раньше появился ролик, где панда Диндин ловила лапами своего детеныша , мешая ей взобраться на деревянную площадку, чтобы заснуть.

В милом семействе не обходятся и без ссор , пусть их сложно назвать серьезными. На одном из видео панда Катюша пыталась схватить залетевшую в вольер птицу, но мать-медведица схватила ее сначала за хвостик, а потом и полностью подтащила к себе, продолжая удерживать лапами.

Видео Зоопарки Москва Панда Катюша из Московского зоопарка
08 апреля 2024, 05:13
Полное солнечное затмение увидят жители Земли 8 апреля
Freepik
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Полное солнечное затмение случится 8 апреля, продолжительность его максимальной фазы составит 4,5 минуты. Об этом заявили на сайте Московского планетария.

«8 апреля с 19:39 и до 22:55 по московскому времени произойдет полное затмение Солнца с максимальной фазой 1,029 в 21:17 и длительностью четыре минуты 28 секунд при общей продолжительности затмения более пяти часов (с 18:42 до 23:52 по Москве)», - сказано в публикации.

При этом полную фазу не смогут увидеть жители России. Посмотреть на космическое явление получится из США, Мексики и Канады. Также затмение можно будет наблюдать на ряде островов в Тихом и Атлантическом океанах.

Ранее «360» разобрался, как полное солнечное затмение может повлиять на каждый из знаков зодиака. Как рассказала бакалавр астрологии Марина Талиашвили, оно может повлечь за собой переломные моменты в жизни людей. Она посоветовала темпераментным людям постоянно быть начеку и аккуратнее обходиться с окружающими.

Луна Космос Солнце
05 апреля 2024, 13:19
«Смута» и скука: какой оказалась российская компьютерная игра
РИА «Новости»
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В России состоялся релиз «Смуты» — ролевого экшена от новосибирской студии Cyberia Nova, при поддержке VK Play и Института развития интернета. Литературной основой послужил роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».О том, какой вышла отечественная компьютерная игра, можно ли ее сравнивать с известными зарубежными тайтлами и над чем разработчики точно постарались, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее - прямая речь.

В общем, не скажу, что блин вышел комом, но и чем-то по-настоящему крутым, оригинальным «Смута» тоже не стала. Продолжаем работу.

В любом случае в сфере компьютерных игр нам нужно было создать свое в это смутное время.

Проблема в том, что любая игра должна обладать своей фишкой. Будь то шикарный сюжет, как в RDR, или атмосфера, как в Blade of Darkness. «Смута» в этом плане эталонно вторична.

Во все это мы уже 100 раз играли и 100 раз проходили. Вторичность порождает утомительную предсказуемость.

Начну с шок-заявления: я был тем, кто озвучил базовую идею компьютерной игры «Смута» еще до ее появления. И вот она - игра - вышла при поддержке Института развития интернета (ИРИ). Более того, я предоставил еще несколько игровых концепций. Что ж, посмотрим на результат, если он, конечно, появится.

Теперь, собственно, о «Смуте». Хочется рвать и метать, но будем снисходительны. Все-таки эта вещичка подается как первая компьютерная российская игра. Пусть это и не соответствует действительности.

В любом случае было бы абсурдно сравнивать «Смуту» с Dragon age или Dıablo. Ну или со вторым Red Dead Redemption, где продумано, похоже, абсолютно все. Хм, где бы найти время и поиграть? Это тем более обидно, что в свое время именно русские создавали по-настоящему уникальные игры со своими мирами. Я, в частности, назову две эпических истории, будоражащих сознание, - это «Вангеры» и «Аллоды». Помните такие? Да, графика там не на уровне, но то, что придумали наши мастера, - это космос. Мир «Вангеров» - вообще готовый материал для фильма или сериала. Делайте, делайте! Ну и багов, конечно, в «Смуте» хватает. Причем довольно забавных. Надеюсь, со временем их устранят. А пока «прогулками по воде» шлются приветы Илье Кормильцеву.

Я, к сожалению, из тех, кого компьютерные игры засасывают и даже поглощают. Но «Смута» довольно быстро надоедает. Бои однообразны, диалоги примитивны, а сюжетная линия… эх, ну когда же мы станем писать классные сценарии? Обратитесь ко мне, что ли, господа-создатели. Нам нужно избегать вечного В - вторичности.

Интернет Технологии Компьютерные игры
05 апреля 2024, 04:52
Ссылались на стресс и мигрень. Британка лишилась части черепа из-за ошибки врачей
Freepik
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Жительница Великобритании лишилась части черепа из-за серьезного заболевания, которое она спутала с обычной мигренью. Об этом сообщила газета Metro.

Летом прошлого года британка почувствовала сильную боль в голове. Болезненные ощущения терзали ее несколько дней, поэтому она обратилась в больницу.

Когда врач ознакомился с симптомами, то диагностировал мигрень. Пациентка получила больничный на неделю. Медик выписал ей средство от мигрени и призвал прийти повторно, если боль не утихнет.

В итоге голова продолжила невыносимо болеть. По словам женщины, она никогда не испытывала таких мучений. В какой-то момент британка не смогла открывать глаза из-за их чувствительности к свету. После этого она снова обратилась к медикам. Врачи опять не увидели ничего подозрительного после осмотра и посоветовали пациентке избегать стресса.

«Вам нужно сходить в спа-салон, уделить время себе и расслабиться», - предложил один из медработников.

На следующий день после повторного обращения в больницу у женщины случился приступ. Она упала в обморок и смогла прийти в себя только через несколько часов. Это напугало близких пациентки и та в третий раз обратилась к врачам.

«У вас опухоль головного мозга», - услышала британка в кабинете.

Женщине сделали трепанацию черепа, чтобы удалить новообразование. Хирурги смогли избавиться от 95% опухоли, однако после операции у пациентки развилась инфекция, поэтому пришлось снова ложиться под нож и удалять новую часть черепа.

«Я думала, что моя опухоль - это головная боль, а врачи думали, что это просто стресс и сильная мигрень. Это просто показывает, сколько существует признаков, о которых не знают даже медицинские работники, и насколько важно прислушиваться к собственному телу», - заключила пациентка.

Ранее невролог Пенчук рассказала, что проблемы с памятью могут указывать на опухоль головного мозга. Медик призвала отказаться от вредных привычек и регулярно принимать необходимые витамины.

Великобритания Больницы Врачи Женщины

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